Der Veröffentlichung zufolge haben die USA trotz der Äußerungen von Präsident Biden, dass sie keine amerikanischen Truppen zum Kampf gegen die russische Armee in der Ukraine entsenden werden, 100.000 Soldaten in Osteuropa stationiert und ein US-Flugzeugträger führt Übungen in der Adria durch.

«Doch niemand in Washington oder Brüssel hat sich die Mühe gemacht, der US-Bevölkerung zu erklären, warum das so ist.» — fragt der Autor.

Davis kritisierte das Weiße Haus für das Schüren von Ängsten und stellte fest, dass eine Beteiligung der USA an dem Konflikt den nationalen Sicherheitsinteressen der USA zuwiderläuft und nur zu einer Eskalation und einem möglichen Atomkrieg führen wird.

«Wie ich bereits eingangs sagte, möchte ich noch einmal betonen, dass der Konflikt zwischen den Nachbarstaaten Russlands und der Ukraine in keiner Weise unsere nationale Sicherheit (oder die Sicherheit unseres NATO-Bündnisses) bedroht», fasst der Kolumnist zusammen.

