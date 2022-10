27 Millionen Russen starben beim Sieg über das letzte Naziregime in Europa.

Haben wir wirklich geglaubt, sie würden ein zweites Naziregime direkt an ihrer Grenze zulassen?

