EU gibt zu, dass es beim neuen Kalten Krieg nicht um „Demokratie vs. Autokratie“ geht: „Auf unserer Seite gibt es viele autoritäre Regime“ – Von Ben Norton (multipolarista.com)

Der oberste außenpolitische Beamte der Europäischen Union, Josep Borrell, gab zu, dass der neue Kalte Krieg, den der Westen gegen China und Russland führt, kein Konflikt zwischen „Demokratien und Autoritären“ ist.

„Auf unserer Seite gibt es viele autoritäre Regime“, räumte der De-facto-Außenminister der EU ein.

Borrells Äußerungen widersprachen direkt denen von US-Präsident Joe Biden, der in seiner ersten Rede zur Lage der Nation im März behauptete, der neue Kalte Krieg sei ein „Kampf zwischen Demokratie und Autokratien“

Der führende EU-Diplomat erkannte stattdessen an, dass der neue Kalte Krieg ein Kampf ist, in dem Wirtschaftssysteme „in Konkurrenz zueinander stehen“, und dass die meisten Länder des globalen Südens „nicht gezwungen werden wollen, in diesem geopolitischen Wettbewerb Partei zu ergreifen“, weil „sie das Gefühl haben, dass das globale System nicht liefert“, und „weil sie uns die Schuld geben“.

Borrell sagte, die internationale politische Ordnung befinde sich in einer Zeit „chaotischer Multipolarität“ und beschrieb sie als „eine Welt radikaler Unsicherheit“, in der „Geschwindigkeit und Umfang des Wandels außergewöhnlich“ seien.

Er machte diese Bemerkungen in einer Rede am 10. Oktober zur Eröffnung der Botschafterkonferenz 2022 in Brüssel. Borrell erklärte:

Es gibt viele Krisen auf der ganzen Welt, das sind die Trends, die diese Welt bewegen.

Erstens eine chaotische Multipolarität . Es gibt den Wettbewerb zwischen den USA und China. Dies ist die wichtigste „strukturierende Kraft“. Die Welt baut sich um diesen Wettbewerb auf – ob man will oder nicht . Die beiden großen Mächte – groß, groß, groß, sehr groß – konkurrieren miteinander, und dieser Wettbewerb wird die Welt umstrukturieren.

Und dies wird mit einem breiteren „Demokratien vs. Autoritären“, einer großen Kluft, koexistieren. Ich würde nicht viel darauf bestehen, weil es auf unserer Seite viele autoritäre Regime gibt. Wir können nicht sagen „Wir sind die Demokratien“, und die, die uns folgen, sind auch Demokratien – das stimmt nicht . Das ist nicht wahr.

Ja, es gibt einen Kampf zwischen den demokratischen Systemen und den autoritären Systemen. Aber der Autoritarismus entwickelt sich leider stark. Nicht nur China, nicht nur Russland. Es gibt einen autoritären Trend. Manchmal tragen sie noch den Demokratie-Anzug, aber sie sind keine Demokratien mehr. Es gibt einige, die überhaupt keine Demokratien sind – sie nehmen sich nicht einmal das Mitleid, wie Demokratien auszusehen.

Dieser Wettbewerb ist also eine strukturierende Kraft. Der Kampf zwischen Demokratien und Autoritären ist da. Aber es ist viel mehr als das.

In derselben Rede bekannte Borrell: „ Unser Wohlstand basierte auf China und Russland .“ Er räumte ein, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell des Westens „auf billiger Energie aus Russland“, „Zugang zum großen chinesischen Markt“ und schlecht bezahlten chinesischen Arbeitern basiere.

Welt der „Durcheinander-Multipolarität“, in der sich viele große „Swing-Staaten“ weigern, Partei zu ergreifen

Diese Welt der „chaotischen Multipolarität“ sei „nicht rein bipolar“, erklärte Borrell. Er sagte, es gebe „Mittelmächte“ und „Swing-Staaten“, die im neuen Kalten Krieg keine feste Partei ergreifen:

Die Welt ist nicht rein bipolar . Wir haben mehrere Spieler und Pole , von denen jeder nach seinen Interessen und Werten sucht. Schauen Sie sich die Türkei, Indien, Brasilien, Südafrika, Mexiko, Indonesien an. Sie sind Mittelmächte .

Sie sind Swing States – sie wählen die eine oder andere Seite nach ihren Interessen, nicht nur nach ihren theoretischen Werten.

Aber diese Leute – ich nenne sie nochmal: Türkei, Indien, Brasilien, Südafrika, Mexiko, Indonesien – sind Spieler und Pole. Dadurch entsteht diese chaotische Multipolarität.

Diese Leute – und da sind viele Leute drin – sind da und folgen uns nicht immer.

Als Beispiel für einen unabhängigen Führer eines „Swing State“ sagte Borrell: „Sehen Sie sich die jüngste Rede von Mexikos Präsident [Andrés Manuel López Obrador] an.“

„Sie haben gehört, was der mexikanische Präsident kürzlich über uns gesagt hat“, sagte der EU-Spitzendiplomat mit einem Anflug von Wut.

Borrell bezog sich auf einen Brief vom März, in dem López Obrador das Europäische Parlament als „Lakaien der reaktionären und Putsch-Strategie der korrupten“ rechten Oligarchen in Mexiko verurteilte.

López Obrador sagte der EU, sie solle sich „entwickeln, ihre obsessive Einmischung hinter sich lassen, die als gute Absichten getarnt ist“, und betonte: „Vergessen Sie nicht, dass wir nicht länger eine Kolonie von irgendjemandem sind. Mexiko ist ein freies, unabhängiges und souveränes Land.“

Die EU erkennt an, dass der größte Teil des globalen Südens im neuen Kalten Krieg neutral ist

In seiner Rede fuhr Borrell fort, zuzugeben, dass ein Großteil des globalen Südens in diesem neuen Kalten Krieg zwischen den USA und der EU auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite neutral ist:

Und mittendrin haben wir den Globalen Süden. Diese Menschen wollen in diesem geopolitischen Wettbewerb nicht gezwungen werden, Partei zu ergreifen .

Noch wichtiger ist, dass sie das Gefühl haben, dass das globale System nicht liefert, und dass sie ihren Teil nicht erhalten . Sie erhalten zu wenig Anerkennung. Sie haben nicht die Rolle, die sie aufgrund ihrer Bevölkerungszahl und ihres wirtschaftlichen Gewichts spielen sollten.

Und angesichts dieser multiplen Krisen – dieser multipolaren Krisen – Finanz-, Ernährungs- und Energiekrisen – ist es klar, dass sie uns nicht verfolgen, weil sie uns die Schuld geben , zu Recht oder nicht.

Zwei prominente ehemalige US-Diplomaten machten im September ähnliche Beobachtungen und stellten fest, dass die Länder, die 87 % der Weltbevölkerung repräsentieren , sich geweigert hätten, sich dem neuen Kalten Krieg des Westens anzuschließen.

Die EU räumt ein, dass ihr „systemischer Rivale“ China das Leben seiner Bevölkerung verbessert hat

Der oberste EU-Außenpolitiker stellte weiter klar, dass der Konflikt des Westens mit China ein Zusammenprall gegensätzlicher Wirtschaftssysteme sei.

Auch wenn er China als „unseren systemischen Rivalen“ bezeichnete, räumte Borrell ein, dass sich das Leben der durchschnittlichen Menschen in China wesentlich verbessert habe und Peking deshalb die Unterstützung der Bevölkerung habe.

Borrell bestand darauf, dass Europa sein Modell als die weltweit „beste Kombination“ aus „politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt“ verteidigen müsse.

Diese explizit neokolonialistischen Äußerungen, die Borrell drei Tage später, am 13. Oktober, machen würde, ließen erahnen und behaupten, „die Welt braucht Europa“ als „Leuchtfeuer“ und wunderschönen „Garten“, um den barbarischen „Dschungel“ im „größten Teil der übrigen Welt“ zu zivilisieren.

Borrell beendete seine Rede vom 10. Oktober, indem er die Diplomaten auf der EU-Botschafterkonferenz aufforderte, eine dunklere „Hobbes’sche“ Philosophie anzunehmen und „die Stimme Europas“ in den Rest der Welt zu tragen, um die angebliche Überlegenheit ihres Modells gegenüber China zu demonstrieren:

Wenn wir sagen, dass China unser Rivale ist, systemischer Rivale, systemischer Rivale, bedeutet das, dass unsere Systeme in Rivalität stehen . Und die Chinesen versuchen der Welt zu erklären, dass ihr System viel besser ist.

Denn vielleicht werden Sie sich Ihren Regierungschef nicht aussuchen, aber Sie werden Essen, Wärme und Sozialleistungen haben, Sie werden Ihre Lebensbedingungen verbessern .

Viele Menschen auf der Welt, ja, sie gehen und wählen und wählen ihre Regierung, aber ihre materiellen Bedingungen werden nicht verbessert. Und am Ende wollen die Menschen ein besseres Leben führen.

Wir müssen erklären, welche Zusammenhänge zwischen politischer Freiheit und einem besseren Leben bestehen. Wir Europäer haben diese außergewöhnliche Chance. Wir leben in der Welt, in diesem Teil der Welt, wo politische Freiheit, wirtschaftlicher Wohlstand und sozialer Zusammenhalt das Beste sind, die beste Kombination aus all dem. Aber der Rest der Welt ist nicht so.

Unser Kampf besteht darin, zu versuchen zu erklären, dass Demokratie, Freiheit, politische Freiheit nichts ist, was gegen wirtschaftlichen Wohlstand oder sozialen Zusammenhalt eingetauscht werden kann. Beides muss zusammenpassen. Sonst wird unser Modell zugrunde gehen, wird nicht in der Lage sein, in dieser Welt zu überleben.

Wir sind zu sehr Kantianer und zu wenig Hobbesianer, wie der Philosoph sagt. Lassen Sie uns versuchen, die Welt so zu verstehen, wie sie ist, und die Stimme Europas einbringen.

Der Informationskrieg ist ein großer Teil des neuen Kalten Krieges

Um die Welt davon zu überzeugen, dass Europas Wirtschaftsmodell überlegen ist, betonte der hochrangige EU-Außenpolitiker, dass Informationskrieg in einem internationalen „Kampf der Narrative“ unerlässlich sei.

Borrell beschrieb eine „Wettbewerbswelt, in der alles zur Waffe gemacht wird. Alles ist eine Waffe: Energie, Investitionen, Informationen, Migrationsströme, Daten usw. Es gibt einen globalen Kampf um den Zugang zu einigen strategischen Bereichen: Cyber, Meer oder Weltraum.“

Weiter erklärte der EU-Diplomat: „Ich möchte, dass Sie sich viel mehr in diesen Kampf der Narrative einbringen. Es ist nichts Zweites. Es geht nicht nur darum, die Kriege zu gewinnen, indem es Panzer, Raketen und Truppen entsendet. Es ist ein großer Kampf: Wer wird die Geister und die Seelen der Menschen gewinnen?“

„Ich brauche meine Delegationen, um in den sozialen Medien, im Fernsehen und in Debatten stärker zu werden. Retweeten Sie unsere Nachrichten, unsere Materialien des [Europäischen] Auswärtigen Dienstes“, betonte Borrell.

