Am Mittwoch wurde in Kiew die bislang nach einem weiteren sowjetischen Marschall im Zweiten Weltkrieg, Marschall Malinowski, benannte Straße zugunsten des rechtsradikalen „Asow“-Bataillons umgetauft.

Bei der feierlichen Zeremonie der Umbenennung war auch der Gründer des „Asow“-Bataillons, der bekennende „Sozial-Nationalist“ Bilezkij zugegen.

