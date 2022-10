Unter Linken ist die Meinung verbreitet, dass es sich beim Ukrainekrieg lediglich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei imperialistischen Ländern handelt – es wird sogar vom Kampf zweier Räuber miteinander gesprochen. In einem Artikel setze ich mich anhand eines Beitrags von Lucas Zeise und eines Interviews mit Tibor Zenker beispielhaft mit solchen Positionen auseinander.

Weiterlesen:

https://www.andreas-wehr.eu/der-krieg-um-die-ukraine-ein-streit-zwischen-zwei-raeubern.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related