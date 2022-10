China unterstützt Russland

In einer Erklärung des chinesischen Außenministerium heisst es, Peking werde die russische Seite „fest unterstützen“ und Präsident Wladimir Putin bei seinen Bemühungen helfen, „das russische Volk zu vereinen und zu führen, um Schwierigkeiten zu überwinden und Störungen zu beseitigen“. Weiterhin werde Peking unterstützen, die „strategischen Entwicklungsziele“ zu verwirklichen, um Russlands Status als Großmacht auf der internationalen Bühne zu stärken:

In der Pressemitteilung Pekings heißt es:

„Es ist das legitime Recht Chinas und Russlands, ihre eigene Entwicklung und Wiederbelebung zu verwirklichen, die voll und ganz dem Entwicklungstrend der Zeit entspricht. (…) Jeder Versuch, den Fortschritt Chinas und Russlands zu blockieren, wird niemals Erfolg haben.“ Nach Angaben des russischen Außenministeriums dankte Lawrow Peking für die Unterstützung der russischen Bemühungen um eine „faire Regelung der Situation um die Ukraine“. Außerdem bedankte er sich für die Vereitelung der angeblichen Pläne Kiews, eine Massenvernichtungswaffe in einer Provokation unter falscher Flagge zu nutzen, um mehr Druck auf Moskau und zusätzliche Militärhilfe vom Westen zu fordern.

