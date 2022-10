Sanktionen gegen Afghanistan stellen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, das Reparationen durch die USA rechtfertigt (Black Alliance for Peace)

Vierzehn Monate nach dem angeblichen Abzug aus Afghanistan in einer demütigenden Niederlage befinden sich die Vereinigten Staaten weiterhin im Krieg. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden weiterhin von dem arroganten, rassistischen Gehabe der Vereinigten Staaten bestimmt, die die afghanische Zentralbank für unfähig halten, ihre eigenen Devisenreserven nach einer einseitigen Beschlagnahme wiederzuerlangen. Die Biden-Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, ein internationales Kuratorium zu ernennen, das die Verwaltung der Finanzen Afghanistans verwalten soll. Wie in Haiti machen die Vereinigten Staaten ihre Verachtung für die Souveränität der Nationen deutlich. Berichte über weit verbreiteten Hunger, Unterernährung und Arbeitsplatzverluste haben die Vereinigten Staaten nicht dazu bewegt, ihre Position zu überdenken. Das Ziel der USA scheint zu sein, Afghanistan zu isolieren und in einen Zustand völliger Entbehrung zu stürzen.

Die Verhängung von Sanktionen gegen Afghanistan ist eine Politik der kollektiven Bestrafung, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt , und ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Vereinigten Staaten über die Normen des Völkerrechts hinaus agieren. Wir verurteilen diese Aktionen und behaupten, dass Afghanistan nach dem 20-jährigen US-Krieg und der Besatzung, die direkt für die Bedingungen verantwortlich sind, denen das afghanische Volk heute ausgesetzt ist, Reparationen benötigt.

Zusätzliche Lektüre



Russland will Afghanistan mit Treibstoff und Getreide versorgen (The Cradle)

Afghanistan hat mit einer akuten Lebensmittelkrise und dem Wiederaufleben des IS im Land zu kämpfen, dessen Reihen durch von den USA ausgebildete Aktivisten verstärkt wurden.

https://blackallianceforpeace.com/afghanistannewsupdate/edition13

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related