Peter Gauweiler, Rechtsanwalt und ehem. CSU-Politiker: „Die Grünen haben Vernichtungsfantasien gegen Russland“

Diese Friedensnummer nimmt euch keiner ab, die gab es nie in echt.“ Gauweiler erinnerte an die Anfänge der Grünen, als sie sich bereits für Kriege und Konflikte eingesetzt haben.

„Die Grünen haben als APO-Leute massiv mit der Parole „Sieg im Volkskrieg!“ angefangen. Wir sind doch fast Altersgenossen, wir haben sie doch erlebt, wie sie Waffen für Nicaragua gesammelt haben.“

Insgesamt eine lebhafte Diskussion uber die derzeitige Rolle der Partei Die Grünen im Krieg und ihre Unteratützung von Waffenlieferungen.

