„30 Gepard-Panzer, drei Mehrfachraketenwerfer MARS-II, mehrere tausend Fliegerfäuste, des erste von vier IRIS-T-Systemen ist angekommen. Eines der modernsten Flugabwehrsysteme der Welt. Ich hoffe, das hilft dabei, die Menschen ein Stück sicherer zu machen, zu schützen vor Russlands brutaler Aggression. Und das habe ich eben erst dem Präsidenten zugesagt. Die nächsten MARS-II-Systeme sowie zusätzlich vier Panzerhaubitzen des Typs 2000 werden ebenso zeitnah in den Tagen an die Ukraine übergeben.“

