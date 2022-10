Berliner Compagnie – Szenen aus dem Leben der Rosa Luxemburg – 28. Oktober bis 27. November 2022

1. Revolution! (1871 – 1905) Von den Anfängen Rosa Luxemburgs in Polen über die Zeiten in der Schweiz und Deutschland, über ihren Kampf gegen den Revisionismus Bernsteins bis zu ihrer Teilnahme an der russischen Revolution 1905 in Warschau.

2. Frieden! (1906 – 1914) Rosa Luxemburgs Streit mit den Führern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands über die Frage des Generalstreiks, ihre Analyse des Imperialismus, ihr Einsatz für den Frieden – von 1906 bis zum Beginn des ersten Weltkrieges im August 1914.



3. Freiheit (1914 – 1918) Ihr Entsetzen über den Weltkrieg und die Krise der Sozialdemokratie, die Zeit in den Gefängnissen, Rosas Liebe zu Menschen, Pflanzen und Tieren, ihre Auseinandersetzung mit Lenin und der Oktoberrevolution – ab 5. August 1914 bis zur Entlassung aus dem Gefängnis am 8. November 1918

28. Oktober bis 27. November 2022

Werkraum der Berliner Compagnie in Kreuzberg

Ana Hauck (Schauspiel)

H.G. Fries (Schauspiel)

Camilla Cecile Körner, Elke Schuster (Regie)

Helma Fries (Recherche und Zusammenstellung der Texte)

Elke Schuster (Ausstattung)

Sybille Sellwig (Büroleitung)

https://www.berlinercompagnie.de/index.htm

