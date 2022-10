Iran und Türkei schließen neue Vereinbarungen über Gasexporte (moderndiplomacy.eu)

https://moderndiplomacy.eu/2022/10/24/iran-turkey-reach-new-agreements-over-gas-exports/

Die National Iranian Gas Company (NIGC) hat neue Vereinbarungen mit der staatlichen türkischen BOTAS Petroleum Pipeline Corporation über Gasexporte in das Nachbarland getroffen, wie ein hochrangiger Beamter der NIGC am Sonntag mitteilte.

Mohammadreza Jolaei, Dispatching Director der National Iranian Gas Company, sagte, dass einige Treffen auf Expertenebene zwischen den beiden Seiten abgehalten und neue Vereinbarungen getroffen worden seien.

Laut Jolaei werden mit den Vereinbarungen und der Koordinierung zwischen iranischen und türkischen Gasbehörden alle technischen, operativen und exekutiven Maßnahmen für den Export von iranischem Gas in die benachbarte Türkei innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein.

Bei diesem Treffen auf Expertenebene seien die Gastransportkapazität, technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen und der Ausbau anderer Bereiche der Zusammenarbeit zwischen iranischen und türkischen Beamten erörtert worden, sagte er und fügte hinzu, dass die riesige iranische Gasindustrie auf dem Weg der Entwicklung schnell vorankommt. Die Islamische Republik Iran ist weltweit als zuverlässige Erdgaslieferant bekannt.

„Die bedeutende Position des Landes auf dem Weltenergiemarkt muss ernsthaft in Betracht gezogen werden und folglich müssen wirksame Schritte unternommen werden, um Hindernisse und Herausforderungen zu beseitigen“, betonte der Beamte.

Durch eine optimale Planung für die Entwicklung der Industrie und die Aufrechterhaltung der aktuellen Produktionskapazitäten sowie die Optimierung des Verbrauchs sei es möglich, den Gasexport aufrechtzuerhalten und zu steigern, fügte Jolaei hinzu.

Der Iran ist nach Russland der zweitgrößte Erdgaslieferant der Türkei. Teheran verkauft im Rahmen eines 25-jährigen Liefervertrags jährlich etwa 10 Milliarden Kubikmeter Gas an die Türkei, das dies zur Stromerzeugung nutzt.

Der Gasexport erfolgt über eine 2.577 km (1.601 Meilen) lange Pipeline, die von Tabriz nach Ankara führt.

Nach der Wiederverhängung der US-Sanktionen im November 2018 machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich, dass sein Land weiterhin Erdgas aus der Islamischen Republik beziehen werde.

