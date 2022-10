Russische Botschaft in Deutschland begrüßt Friedensinitiative der Stadt Stralsund

(…) Am vergangenen Donnerstag hatte der Stralsunder Bürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Bundesregierung im Auftrag der Bürgerversammlung über die Initiative der Stadt informiert, bei Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Kommentar der Russischen Botschaft in Berlin für die Ostsee Zeitung zu möglichen Friedensgesprächen in Stralsund

An der Position Russlands bezüglich möglicher Gespräche mit der Ukraine hat sich nichts geändert. Dass wir für den Verhandlungsprozess offen sind, hat der russische Präsident Wladimir W. Putin mehrmals betont. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen unserer Position und der Haltung Kiews, das vor einiger Zeit die Ablehnung weiterer Gespräche mit Moskau zum Gesetz machte.

Sobald die Bereitschaft für die Gespräche in der Ukraine “herangereift“ ist, wird auch der Standort dafür festgelegt. Es ist noch verfrüht, darüber zu sprechen. Wie begrüßen dennoch die Position nicht gleichgültiger Bürgerinnen und Bürger von Stralsund, die ihre Stadt als Gesprächsstandort angeboten haben.

Diesen Vorstoß betrachten wir auch als Appell an die Regierung in Kiew, den Konflikt nicht weiter in die Länge zu ziehen, der nur unnötige Opfer und Zerstörungen herbeiführt. Besonders erfreulich ist, dass dieses Angebot aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, das mit Russland durch langjährige Freundschaft verbunden ist.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related