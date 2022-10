In Bezug auf die Beziehungen zwischen China und Deutschland wird inmitten kontroverser Erklärungen vor dem möglichem Chinabesuch von Bundeskanzler Scholz mehr Pragmatismus gefordert (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277884.shtml

Vernünftige Mitglieder der deutschen Wirtschaft haben weiterhin positive Signale in Richtung China gesendet und den Wunsch nach mehr Win-Win-Kooperation demonstriert, obwohl es widersprüchliche Einstellungen gegenüber China und Stellungnahmen innerhalb der deutschen Regierung gibt.

Unterdessen sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er Anfang November mit einer Delegation von Wirtschaftsführern nach China reisen werde, berichtete das deutsche Medienunternehmen Die Welt am Freitag. Der mögliche Besuch wurde jedoch noch nicht vom chinesischen Außenministerium bestätigt.

Auch wenn es in der Bundesregierung immer noch Anti-China-Stimmen gibt, hat Scholz eine positive Haltung gegenüber der Zusammenarbeit mit China gezeigt und auf die allgemeinen Forderungen der heimischen Wirtschaftsgemeinschaft reagiert. Während dieser Widerstand innerhalb der Regierung wahrscheinlich anhalten wird, wird von Deutschland erwartet, dass es die Stabilität, die die Welt jetzt dringend braucht, durch eine Zusammenarbeit mit China demonstriert, anstatt sich abzukoppeln, sagen Experten.

Die jetzt geplante Chinareise von Scholz fällt in eine Zeit, in der Berlin seine Handelsbeziehungen zu Peking überprüft und die Koalition von Scholz darüber debattiert, ob der chinesische Reedereigigant Cosco in Deutschlands größten Hafen in Hamburg investieren darf. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte Bundeskanzler Olaf Scholz auf, „den chinesischen Beitritt schnellstmöglich zu stoppen“, berichtete die deutsche Zeitung „Welt am Sonntag“ .

Anfang dieses Monats sagte Scholz, eine Abkoppelung von China sei die „falsche Antwort“, da „die Globalisierung eine Erfolgsgeschichte war, die vielen Menschen Wohlstand ermöglicht hat“.

„Innerhalb der deutschen Regierung gibt es in der Tat einige hartnäckige Anti-China-Politiker, von denen die meisten China nicht gut verstehen. Ihre Denkweise verdeckt sie vorerst davon, die Bedeutung der chinesisch-deutschen Beziehungen zu erkennen“, sagte Jiang Feng, ein Forscher Fellow an der Shanghai International Studies University.

Angesichts der unterschiedlichen Werte und politischen Philosophien der drei Parteien in der deutschen Koalitionsregierung werde die Instabilität ihrer Haltung gegenüber China wahrscheinlich fortbestehen, stellte er fest.

Aber Scholz hat durch seine Aussagen seinen Pragmatismus gezeigt. Anstatt von einigen ideologisch antagonistischen Stimmen entführt zu werden, habe er sich entschieden, die Interessen Deutschlands und Europas zu verteidigen, sagte Jiang.

In der Zwischenzeit gab es einen Aufruhr, als deutsche Wirtschaftschefs einen Vorschlag vorbrachten, alle Unternehmensinvestitionen, die nach China gehen, zu überprüfen.

„Wir können nur davor warnen, dass Deutschland sich von China abwendet“, sagte Markus Jerger, Vorsitzender des Mittelstandsverbandes, der Teil eines Bündnisses ist, das über 900.000 der kleinen und mittleren Unternehmen vertritt, die das Rückgrat von Europas größter Volkswirtschaft bilden, berichtete Reuters zuvor diesen Monat.

„Die China-Aktivitäten der deutschen Wirtschaft auszubremsen, wie es das Wirtschaftsministerium möchte oder versucht, ist der falsche Weg“, sagte Jerger.

Auch von vernünftigen Köpfen in der deutschen Wirtschaft wird zunehmend gefordert, dass Deutschland die Zusammenarbeit mit China verstärkt. Viele freuen sich auf einen möglichst baldigen Besuch von Scholz in China,

Im Wirtschaftssektor seien noch große Investitionsprojekte im Gange und das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland wachse weiter, was ein Barometer für die Beziehungen zwischen China und Deutschland sei, sagte Jiang.

Die sukzessiven positiven Signale von Scholz und der deutschen Wirtschaft in Richtung China sind im aktuellen Kontext großer globaler Instabilität entstanden. Es sei sehr wichtig für die Welt, dass zwei so wichtige Länder ihre Zusammenarbeit und Kommunikation verstärken könnten, um ihr Stabilität zu verleihen, sagte er.

Trotz aller Probleme, die zwischen China und Deutschland bestehen, sind der deutsche Wirtschaftsmainstream und eine beträchtliche Anzahl von Politikern vorerst noch bei klarem Kopf und sich bewusst, dass die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, für den Erhalt der globalen Position Deutschlands unerlässlich ist und für den Umgang mit globalen Problemen und dem Klimawandel, sagen Analysten.

Wenn Scholz‘ Besuch in China Früchte trägt, wird er dem Rest Europas ein Beispiel geben, dass die praktische Zusammenarbeit mit China eine Win-Win-Situation ist, sagte Zhao Junjie, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of European Studies der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften , sagte der Global Times am Montag.

