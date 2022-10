Deutschland und Finnland haben sich durch die Blockade der Millionenstadt Leningrad im Zweiten Weltkrieg des Völkermordes schuldig gemacht. Das hat ein örtliches Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag entschieden.

weiterlesen hier:

https://meinungsfreiheit.rtde.life/russland/152084-gericht-in-sankt-petersburg-qualifiziert-blockade-genozid/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related