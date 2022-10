„Solidarischer Herbst“ Demonstrationen in fünf Städten. Schwerpunkt Umwelt, Soziales und Solidarität mit der Ukraine. In Berlin forderten Aktivisten zugleich auch Solidarität für die Opfer eines Massakers an Gewerkschaftlern in der ukrainischen Stadt Odessa im Mai 2014 und internationale Solidarität auch für Russland und China.

In sechs Städten Deutschlands fanden an diesem Wochedende Demonstrationen statt: Solidarisch durch die Krise – soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden.

Aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Umwelt-, Finanz- und Sozialverbänden sowie soziale Bewegungen.

Auch das Aktionsbündnis „Heizung, Brot & Frieden!“ nahm an der Demonstration in Berlin teil.

In Berlin erinnerten Aktivisten zugleich an das Massaker in der ukrainischen Stadt Odessa und zeigten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die seit 2014 immer wieder eine internationale Untersuchung dieses Massakers fordern.

Denn am 2. Mai 2014 ereignete in der Ukraine ein Ereignis, das als einer der schlimmsten zivilen Gewalttätigkeiten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Ein rechter Mob, angeführt von offen neonazistischen Organisationen, jagte eine viel kleinere Gruppe von Gewerkschaftlern, Progressiven und Linken in das Haus der Gewerkschaften der Stadt und steckte das Gebäude dann in Brand.

Mindestens 42 Menschen starben in den Flammen und durch das Einatmen von Rauch oder wurden zu Tode geprügelt, als sie versuchten, aus dem brennenden Gebäude zu fliehen. Bis heute wurde keiner der Täter bestraft, obwohl der Angriff von zahlreichen Personen dokumentiert wurde, die Videos des Vorfalls im Internet veröffentlichten.

Leider wurde diese Solidaritätsbekundung für linke Gewerkschaftler in der ukrainischen Stadt Odessa wiederholt seitens der Ordner der Demo kritisiert und behindert. Dies erscheint vor allem deshalb so schizophren, weil genau am 2. Mai 1933 Gewerkschaftshäuser in ganz Deutschland von SA-Kommandos gestürmt wurden. Gewerkschaftler wurden verhaftet, verprügelt, verschleppt und gefoltert.

Dieses Massaker von Odessa ereignete sich am 2. Mai, genau am Jahrestag der Zerschlagung deutscher Gewerkschaften in Nazideutschland und nur wenige Monate nach dem gewaltsamen Putsch durch Rechte, mit Unterstützung westlicher Mächte, insbesondere der USA und auch Deutschlands. In Folge wurde der demokratisch gewählte Präsidenten der Ukraine gestürzt. Dies ist ein wichtiger Teil der Vorgeschichte des Krieges, der jetzt in der Ukraine tobt.

Dass die Erinnerung an diese Politik auf einer auch von Gewerkschaften organisierten Demonstration behindert wird ist ein alarmierendes Zeichen für den immensen Rechtsruck in Deutschland. Die destruktive Politik der militärischen Intervention und des illegalen „Regimewechsels“ in Kiew in Februar 2014 hat zu einer militärischen Konfrontation mit Russland geführt, die einen neuen Weltkrieg auslösen könnte. Inzwischen hat die ukrainische Regierung elf politische Parteien verboten, die Kontrolle über die Fernsehsender des Landes übernommen und Journalisten und Linke verhaftet.

Dem müssen wir mit Taten internationaler Solidarität begegnen. So wie gestern auf der Demo „Solidarischer Herbst“, auf Kundgebungen und wie jedes Jahr am 2. Mai Menschen in Odessa zum Haus der Gewerkschaften, wo sie Bilder der dort Verstorbenen zeigen, rote Rosen niederlegen und schwarze Luftballons als Zeichen der Trauer aufsteigen lassen.

Bei der Abschlusskundgebung gestern in Berlin bezeugte man nochmals die immense Notwendigkeit für Solidarität für die Opfer des Massakers an Gewerkschaftlern in der ukrainischen Stadt Odessa im Mai Zugleich auch die Wichtigkeit internationale Solidarität für Russland und China zum Ausdruck zu bringen.

Internationale Solidarität ist ausserordentlich wichtig in diesen Zeiten. Wir brauchen Frieden mit Russland, mit China und mit der Ukraine. Die legitimen Sicherheitsinteressen aller müssen respektiert werden. Wir brauchen dringend Friedensverhandlungen und eine Waffenruhe.

