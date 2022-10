RT-Liveticker: Mögliche Lösung des Konflikts in der Ukraine?

RT-Liveticker 23.10.2022

22:20 Uhr

Britischer Verteidigungsminister sichert Schoigu zu, dass Kiew nicht eskalieren wird

Die Behörden in Kiew hätten nicht die Absicht, den Konflikt in der Ukraine zu eskalieren, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu, wie RIA Nowosti meldet.

Der russische Verteidigungsminister hatte Wallace angerufen und ihm seine Besorgnis mitgeteilt, Kiew könne möglicherweise eine Provokation mit einer „Schmutzigen Bombe“ verüben. Daraufhin habe der britische Minister seinerseits diese Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, die Ukraine werde keine Maßnahmen ergreifen, die die Spannungen verschärfen würden.

Ebenso teilte Wallace per Twitter mit, dass London bereit sei, zur Lösung des Konflikts beizutragen: „Der Verteidigungsminister bekräftigte außerdem, dass das Vereinigte Königreich und die gesamte internationale Gemeinschaft die Ukraine unterstützen und eine Deeskalation des Konflikts anstreben. Die Ukraine und Russland sollten eine Lösung für diesen Krieg suchen, und Großbritannien ist bereit, dabei zu helfen.“

Schoigu hatte auch seine französischen und türkischen Amtskollegen angerufen. Er übermittelte ihnen seine Besorgnis über mögliche Provokationen Kiews. Der Minister erörterte auch die Lage in der Ukraine mit Pentagon-Chef Lloyd Austin.

Austin habe im Gespräch mit Schoigu den Wert eines kontinuierlichen Kontakts bekräftigt, so RIA Nowosti.

20:18 Uhr

Macron sieht Aussicht auf eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron scheint eine Perspektive für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts nicht auszuschließen. Dabei sieht er offenbar die Ukraine am Zug, wie TASSberichtet.

„Die Aussicht auf Frieden besteht“, habe Macron am Sonntag in Rom auf dem internationalen Forum „Appell für den Frieden“, das von der katholischen „Gemeinschaft Sant’Egidio“ organisiert wurde, geäußert. Der französische Staatschef habe die Ansicht vertreten, dass ein Frieden möglich sei, „wenn die Ukraine zu einer solchen Entscheidung kommt“. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es notwendig sei, den Dialog mit beiden Seiten fortzusetzen. „Ich habe nie aufgehört, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen“, so Macron.

18:56 Uhr

Russisches Verteidigungsministerium meldet Gespräch von Schoigu auch mit US-Amtskollegen

Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat nach Angaben seines Ressorts am 23. Oktober auch seinen US-Kollegen Lloyd Austin kontaktiert. Die beiden Seiten hätten den Ukraine-Konflikt besprochen, so das russische Ministerium. Schoigu und Austin telefonierten zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen. (…)

