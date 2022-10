Westliche Länder könnten nicht als NATO-Armee, sondern als multinationale Truppe unter US-Führung in den Konflikt eingreifen, sagte David Petraeus, der ehemalige CIA-Chef und frühere US-Befehlshaber in Afghanistan. Dies sei möglich, wenn Russland in der Ukraine etwas „Schockierendes und Schreckliches“ tue. Er äusserte dies in eine Interview mit L’Express.

David Petraeus Petraeus präzisierte nicht, was er mit solchen Aktionen meinte.

