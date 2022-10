Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am 18. Oktober 2022, dass sich die Beweise dafür häufen, dass Militärangehörige der Vereinigten Staaten und anderer westlicher Länder ihre Stiefel in der Ukraine am Boden haben.

Die naheliegendste Erklärung für den mysteriösen Flug des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace nach Washington am Dienstag könnte sein, dass er um die Unterstützung der Biden-Administration für seinen Vorschlag für die Nachfolge von Liz Truss als nächste britische Premierministerin werben wollte. Aber eine andere plausible Erklärung könnte sein, dass die heimliche, übereilte Reise einen entscheidenden Moment im Konflikt in der Ukraine markierte, der alle Anzeichen dafür aufweist, sich in einen ausgewachsenen Krieg zu verwandeln.

Sicher, das Biden-Team muss besorgt sein, dass London ins Chaos abdriftet und die Fraktionsführer der Konservativen Partei wie kopflose Hühner herumwuseln und nach einem Ersatz für Truss suchen, der am Donnerstag zurückgetreten ist.

Die britische Wirtschaft zerfällt und Schatzkanzler Jeremy Hunt rechnet damit, dass eine Kürzung des Verteidigungshaushalts unvermeidlich ist. Das heißt, der Spaß und die Ausgelassenheit des Deep State in Kiew sind nicht mehr erschwinglich. Großbritannien steuert auf schwere Zeiten zu, die Rubrik „Global Britain“ sieht wahnhaft aus.

Nehmen sie Präsident Biden. Die Berichte aus Moskau deuten darauf hin, dass die Russen über strenge Geheimdienstinformationen verfügen, die besagen, dass Washington von Präsident Selenskyj eine spektakuläre Leistung auf dem Schlachtfeld verlangt hat, da die Midterms in den USA am 8. November vor der Tür stehen.

Das kommt zu dem rätselhaften Kommentar eines zweiten Verteidigungsministers in London, James Heappey, hinzu, dass die Gespräche, die Wallace in Washington führen würde, „unglaublich“ seien, was darauf hindeutet, dass besonders heikle und ernste Themen auf der Tagesordnung stünden.

Tatsächlich machte sich Wallace nach seiner Ankunft in Washington direkt auf den Weg zum Weißen Haus, um sich mit dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, Bidens Kontaktperson für den Ukraine-Krieg, zu treffen. In einer Meldung des Weißen Hauses heißt es, die beiden Beamten hätten „Meinungen über gemeinsame nationale Sicherheitsinteressen, einschließlich der Ukraine, ausgetauscht. Sie unterstrichen ihr Engagement, der Ukraine weiterhin Sicherheitshilfe zu leisten, während sich Kiew weiter gegen die russische Aggression verteidigt.“

Während die britische Politik in monatelange Hinterlist verfällt, werden die USA ein Interessenvertreter sein. Historisch gesehen führte Großbritannien die USA seit dem Zweiten Weltkrieg in kritischen Situationen, an denen Russland beteiligt war, immer im Hintergrund an.

Tatsächlich gab Biden eine seltene Erklärung zum Rücktritt von Truss ab , in der er erklärte, dass die USA und Großbritannien „starke Verbündete und dauerhafte Freunde sind – und diese Tatsache wird sich nie ändern“. Er dankte Truss „für ihre Partnerschaft in einer Reihe von Fragen, einschließlich der Verantwortung Russlands für seinen Krieg gegen die Ukraine“. Biden unterstrich: „Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit der britischen Regierung fortsetzen, während wir zusammenarbeiten, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen unsere Nationen stehen.“

Biden hat eine starke Botschaft an die politische Klasse Großbritanniens gesendet, indem er signalisiert, dass er von ihr erwartet, dass sie einen neuen Premierminister stellt, der sich treu an den von Boris Johnson festgelegten Kompass für die Ukraine halten wird. Was bedeutet das unmittelbar für das angloamerikanische Projekt in Cherson? Wird es weitergehen? Das ist die große Frage.

Die Situation in Cherson nimmt den Charakter einer groß angelegten militärischen Konfrontation an, da Selenskyj alles daran setzt, die Kontrolle über die seit März unter russischer Kontrolle stehende strategische Stadt Cherson vor den Midterms in den USA an sich zu reißen .

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Moskau räumte Armeegeneral Sergei Surovikin, der neu ernannte Kommandeur des Kriegsschauplatzes für Operationen in der Ukraine, ein, dass die Gefahr bestehe, dass die ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Cherson vordringen.

Um den General zu zitieren: „Es ist eine schwierige Situation entstanden. Der Feind bombardiert absichtlich Infrastruktur und Wohngebäude in Cherson. Die Antonovsky-Brücke und der Damm des Wasserkraftwerks Kakhovskaya wurden durch HIMARS-Raketen beschädigt, der Verkehr dort wurde gestoppt.

„Dadurch ist die Lebensmittelversorgung in der Stadt schwierig, es gibt gewisse Probleme bei der Wasser- und Stromversorgung. All dies erschwert das Leben der Bürger erheblich, stellt aber auch eine direkte Bedrohung für ihr Leben dar.

„Die NATO-Führung der ukrainischen Streitkräfte fordert vom Kiewer Regime seit langem Offensivoperationen gegen Cherson, unabhängig von Opfern … Wir haben Daten über die Möglichkeit, dass das Regime in Kiew verbotene Kriegsmethoden im Gebiet der Stadt anwenden wird Cherson – Vorbereitung auf einen großen Raketenangriff auf den Wasserkraftwerk Kakhovskaya, massive und wahllose Raketen- und Artillerieangriffe auf die Stadt …

„Unter diesen Umständen ist es unsere oberste Priorität, das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Daher wird die russische Armee zunächst für die sichere, bereits angekündigte Abreise der Bevölkerung gemäß dem von der russischen Regierung vorbereiteten Umsiedlungsprogramm sorgen. Unsere weiteren Pläne und Maßnahmen bezüglich der Stadt Cherson selbst werden von der aktuellen militärtaktischen Lage abhängen. Ich wiederhole, es ist heute schon sehr schwierig . [Betonung hinzugefügt.]

„In jedem Fall werden wir, wie ich bereits sagte, von der Notwendigkeit ausgehen, das Leben von Zivilisten und unseres Militärs so weit wie möglich zu schützen. Wir werden bewusst und rechtzeitig handeln, ohne schwierige Entscheidungen auszuschließen .“ [Betonung hinzugefügt.]

Das vollständige Interview von General Sergey Surovikin mit russischen Medien finden Sie unten:

Die Kreml-Denkweise wird in einem öffentlichen Aufruf des Leiters der Region Cherson, Vladimir Saldo, wiederholt, in dem er erklärte, dass die Evakuierung von Zivilisten nicht nur der Sicherheit der Menschen, sondern auch der Operationsfreiheit des Militärs diente:

„Liebe Landsleute, ich möchte noch einmal sagen, dass unsere Armee sehr starke Fähigkeiten hat, jeden Angriff abzuwehren. Aber damit unser Militär ruhig arbeiten kann und nicht denkt, dass Zivilisten hinter ihrem Rücken stehen, MÜSSEN Sie diese von mir erwähnten Viertel verlassen und dem Militär erlauben, seine Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen, mit weniger Opfern für die Zivilisten. Unsere Sache ist gerecht und wir sind sicher, dass wir siegen werden!“

Die Botschaft hier ist, dass das russische Militär bereit ist, den Umfang des Konflikts in Cherson auszuweiten, falls dies erforderlich sein sollte. Es wurde von einer massiven russischen Offensive Mitte November gesprochen. Die von Putin diese Woche angekündigten neuen Sicherheitsmaßnahmen und die Einrichtung eines speziellen Koordinierungsrates unter der Leitung von Ministerpräsident Michail Mischustin zur Unterstützung der Bedürfnisse der russischen Streitkräfte implizieren, dass die Zeit der Zukunft auf Kriegsfuß gestellt wird.

Bezeichnenderweise sagte General Surovikin einmal in seiner Pressekonferenz: „Der Feind gibt nicht auf, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen. Dies betrifft vor allem die Richtungen Kupjansk (Gebiet Charkow), Krasnolimanski (Gebiet Donezk) und Mykolajiw-Kriwoj Rog (benachbartes Gebiet Cherson). Unser Feind ist ein kriminelles Regime, das die Bürger der Ukraine tötet. Wir sind ein Volk mit den Ukrainern und wir wollen, dass die Ukraine ein vom Westen und der NATO unabhängiger Staat wird, der Russland freundlich gesinnt ist… [Hervorhebung hinzugefügt.]

„Das ukrainische Regime versucht, unsere Verteidigung zu durchbrechen. Dazu zieht die AFU alle verfügbaren Reserven an die Front. Dies sind hauptsächlich territoriale Verteidigungskräfte, die keine vollständige Ausbildung abgeschlossen haben. Tatsächlich verurteilt die ukrainische Führung sie zur Vernichtung.“

Dann fügte er hinzu: „Wir haben eine andere Strategie. Der Oberbefehlshaber [Präsident Putin] hat bereits darüber gesprochen. Wir streben keine hohen Vormarschzahlen an, wir kümmern uns um jeden Soldaten und „schleifen“ den anrückenden Feind methodisch. Dies begrenzt nicht nur unsere Verluste, sondern reduziert auch die Zahl der zivilen Opfer erheblich.“

Das heißt konkret, die gesetzten Parameter der militärischen Sonderoperationen mit den Schwerpunkten „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ bleiben unverändert, zielen aber auch auf die Ablösung des Selenskyj-Regimes ab.

Russland wird die sich in Europa entwickelnde tiefgreifende politische Krise mit Spannung beobachten, von der die Anfälle in Großbritannien ein früher Vorbote sind, der die felsenfeste britische Unterstützung für Selenskyj untergraben könnte, da die westliche Fähigkeit und das Interesse, die ukrainische Wirtschaft zu finanzieren und anzukurbeln Auch militärische Konflikte könnten nachlassen.

Trotzdem übertrieb Surovikin nicht, sondern entschied sich stattdessen für eine direkte, realistische Kommunikation. Er wiederholte Putins Priorität, alle notwendigen Maßnahmen und Ressourcen in Übereinstimmung mit der operativen und taktischen Situation an der Front zu ergreifen, mit dem obersten Ziel, das Leben russischer Soldaten und lokaler Zivilisten zu retten.

Der General vermittelte den Eindruck, dass das russische Kommando auf jede Entwicklung der Situation in Cherson vorbereitet sei – sowohl auf taktischen Rückzug als auch auf schwere Stadtkämpfe.

In politischer Hinsicht hat Biden, da das Vereinigte Königreich in einem innenpolitischen Sumpf festgefahren ist, die Möglichkeit, zur Diplomatie überzugehen. Das ist jetzt „Bidens Krieg“. Er steht kurz davor, sein präsidiales Vermächtnis als fünfter der 14 US-Präsidenten im Amt seit dem Zweiten Weltkrieg zu schreiben, der einen Krieg „besitzt“ – nach Harry Truman, Lyndon Johnson, George HW Bush und George W. Bush.

