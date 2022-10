Das Letzte, was Haiti braucht, ist eine weitere Militärintervention – Von Vijay Prashad (Tricontinental Institut für Sozialforschung)

Auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 24. September 2022 räumte der haitianische Außenminister Jean Victor Geneus ein, dass sich sein Land in einer schweren Krise befindet, die, wie er sagte, „nur mit der wirksamen Unterstützung unserer Partner gelöst werden kann“. Für viele aufmerksame Beobachter der Situation in Haiti klang die Formulierung „wirksame Unterstützung“ so, als wolle Geneus damit andeuten, dass eine weitere militärische Intervention der westlichen Mächte unmittelbar bevorstehe. In der Tat veröffentlichte die Washington Post zwei Tage vor Geneus‘ Äußerungen einen Leitartikel zur Lage in Haiti, in dem sie ein „energisches Eingreifen externer Akteure“ forderte. Am 15. Oktober gaben die Vereinigten Staaten und Kanada in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie Militärflugzeuge nach Haiti geschickt hatten, um Waffen an die haitianischen Sicherheitsdienste zu liefern. Am selben Tag legten die Vereinigten Staaten dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vor, in dem die „sofortige Entsendung einer multinationalen Eingreiftruppe“ nach Haiti gefordert wurde.

Seit die haitianische Revolution 1804 die Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, hat Haiti mehrere Invasionswellen erlebt, darunter eine zwei Jahrzehnte andauernde US-Besetzung von 1915 bis 1934, eine von den USA unterstützte Diktatur von 1957 bis 1986, zwei vom Westen unterstützte Putsche gegen den fortschrittlichen ehemaligen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide in den Jahren 1991 und 2004 sowie eine UN-Militärintervention von 2004 bis 2017. Diese Invasionen haben Haiti daran gehindert, seine Souveränität zu sichern, und haben die Menschen daran gehindert, sich ein würdiges Leben aufzubauen. Eine weitere Invasion, sei es durch US-amerikanische und kanadische Truppen oder durch UN-Friedenstruppen, wird die Krise nur noch vertiefen. Tricontinental: Institute for Social Research, die International Peoples‘ Assembly, ALBA Movements und die Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif („Haitian Advocacy Platform for Alternative Development“ oder PAPDA) haben einen Alarmruf zur aktuellen Situation in Haiti erstellt, den Sie unten finden und als PDF herunterladen können.

Was geschieht in Haiti?

Im Jahr 2022 hat sich in Haiti ein Volksaufstand entwickelt. Diese Proteste sind die Fortsetzung eines Zyklus des Widerstands, der 2016 als Reaktion auf eine soziale Krise begann, die sich durch die Putsche von 1991 und 2004, das Erdbeben von 2010 und den Hurrikan Matthew 2016 entwickelt hatte. Seit mehr als einem Jahrhundert wird jeder Versuch der haitianischen Bevölkerung, das von der US-Militärbesatzung (1915-34) auferlegte neokoloniale System zu verlassen, mit militärischen und wirtschaftlichen Interventionen beantwortet, um es zu erhalten. Die durch dieses System geschaffenen Strukturen der Beherrschung und Ausbeutung haben das haitianische Volk verarmen lassen, so dass der größte Teil der Bevölkerung keinen Zugang zu Trinkwasser, Gesundheitsversorgung, Bildung oder angemessenen Wohnungen hat. Von den 11,4 Millionen Einwohnern Haitis sind 4,6 Millionen von Ernährungsunsicherheit betroffen und 70 % sind arbeitslos.

Das haitianisch-kreolische Wort „dechoukaj“ oder „Entwurzelung“ – das erstmals in den pro-demokratischen Bewegungen von 1986 verwendet wurde, die gegen die von den USA unterstützte Diktatur kämpften – ist zum Symbol für die aktuellen Proteste geworden. Die haitianische Regierung unter dem amtierenden Premierminister und Präsidenten Ariel Henry hat während dieser Krise die Treibstoffpreise erhöht, was einen Protest der Gewerkschaften auslöste und die Bewegung noch verstärkte. Henry wurde 2021 von der Core Group („Kerngruppe“, bestehend aus sechs Ländern unter Führung der USA, der Europäischen Union, der UNO und der Organisation Amerikanischer Staaten) nach der Ermordung des unpopulären Präsidenten Jovenel Moïse in sein Amt eingesetzt. Obwohl der Mord noch immer nicht aufgeklärt ist, steht fest, dass Moïse durch eine Verschwörung getötet wurde, an der die Regierungspartei, Drogenhändlerbanden, kolumbianische Söldner und US-Geheimdienste beteiligt waren. Helen La Lime von den Vereinten Nationen teilte dem Sicherheitsrat im Februar mit, dass die nationalen Ermittlungen zum Mord an Moïse ins Stocken geraten seien, was die Gerüchteküche anheizte und den Argwohn und das Misstrauen innerhalb des Landes noch vergrößerte.

Wie haben die Mächte des Neokolonialismus reagiert?

Die Vereinigten Staaten und Kanada bewaffnen nun die unrechtmäßige Regierung Henrys und planen eine militärische Intervention in Haiti. Am 15. Oktober legten die USA dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf vor, in dem sie die „sofortige Entsendung einer multinationalen schnellen Eingreiftruppe“ in das Land forderten. Dies wäre das jüngste Kapitel in der über zwei Jahrhunderte währenden Geschichte zerstörerischer Interventionen westlicher Länder in Haiti. Seit der haitianischen Revolution von 1804 haben die Kräfte des Imperialismus (einschließlich der Sklavenhalter) militärisch und wirtschaftlich gegen Volksbewegungen interveniert, die das neokoloniale System beenden wollten. Zuletzt drangen diese Kräfte unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen über die UN-Stabilisierungsmission in Haiti (MINUSTAH), die von 2004 bis 2017 aktiv war, in das Land ein.

Eine weitere derartige Intervention im Namen der „Menschenrechte“ würde nur das neokoloniale System bestätigen, das derzeit von Ariel Henry geleitet wird, und wäre katastrophal für das haitianische Volk, dessen Fortschritt von Banden blockiert wird, die hinter den Kulissen von der haitianischen Oligarchie geschaffen und gefördert werden, von der Kerngruppe unterstützt und mit Waffen aus den Vereinigten Staaten ausgerüstet werden.

Wie kann sich die Welt mit Haiti solidarisch zeigen?

Die Krise in Haiti kann nur von der haitianischen Bevölkerung gelöst werden, aber sie muss von der immensen Kraft der internationalen Solidarität begleitet werden. Die Welt kann sich an den Beispielen der kubanischen medizinischen Brigade orientieren, die 1998 zum ersten Mal nach Haiti ging, an der Brigade Via Campesina/ALBA Movimientos, die seit 2009 mit den Volksbewegungen bei der Wiederaufforstung und der Volksbildung zusammenarbeitet, und an der Hilfe der venezolanischen Regierung, die auch ermäßigtes Öl umfasst. Diejenigen, die sich mit Haiti solidarisch zeigen, müssen zumindest folgende Forderungen stellen

1. dass Frankreich und die Vereinigten Staaten Reparationen für den Diebstahl haitianischen Reichtums seit 1804 leisten, einschließlich der Rückgabe des von den USA 1914 gestohlenen Goldes. Frankreich allein schuldet Haiti mindestens 28 Milliarden Dollar.

2. dass die Vereinigten Staaten die Insel Navassa an Haiti zurückgeben.

3. dass die Vereinten Nationen für die von der MINUSTAH begangenen Verbrechen zahlen, deren Truppen Zehntausende Haitianer getötet, unzählige Frauen vergewaltigt und die Cholera ins Land gebracht haben.

4. dass es dem haitianischen Volk gestattet wird, seinen eigenen souveränen, würdigen und gerechten politischen und wirtschaftlichen Rahmen aufzubauen und Bildungs- und Gesundheitssysteme zu schaffen, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Volkes entsprechen.

5. dass sich alle fortschrittlichen Kräfte der militärischen Invasion Haitis widersetzen.

Die Forderungen des gesunden Menschenverstandes in diesem Notstand bedürfen keiner großen Ausarbeitung, aber sie müssen verstärkt werden.

Die westlichen Länder werden über diese neue Militärintervention mit Phrasen wie „Wiederherstellung der Demokratie“ und „Verteidigung der Menschenrechte“ sprechen. Die Begriffe „Demokratie“ und „Menschenrechte“ werden in diesen Fällen herabgewürdigt. Dies wurde auf der UN-Generalversammlung im September deutlich, als US-Präsident Joe Biden erklärte, seine Regierung stehe weiterhin „an der Seite unseres Nachbarn in Haiti“. Wie leer diese Worte sind, zeigt ein neuer Bericht von Amnesty International, der die rassistischen Übergriffe auf haitianische Asylbewerber in den Vereinigten Staaten dokumentiert. Die USA und die Kerngruppe mögen auf der Seite von Leuten wie Ariel Henry und der haitianischen Oligarchie stehen, aber sie stehen nicht auf der Seite des haitianischen Volkes, einschließlich derer, die in die Vereinigten Staaten geflohen sind.

1957 veröffentlichte der haitianische kommunistische Romancier Jacques-Stéphen Alexis einen Brief an sein Land mit dem Titel La belle amour humaine (‚Schöne menschliche Liebe‘). ‚Ich glaube nicht, dass der Triumph der Moral ohne das Handeln der Menschen von selbst eintreten kann‘, schrieb Alexis. Als Nachfahre von Jean-Jacques Dessalines, einem der Revolutionäre, die 1804 die französische Herrschaft stürzten, schrieb Alexis Romane, um den menschlichen Geist zu erheben, und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Schlacht der Gefühle in seinem Land. 1959 gründete Alexis die Parti pour l’Entente Nationale (Partei für den nationalen Konsens des Volkes).

Am 2. Juni 1960 schrieb Alexis an den von den USA unterstützten Diktator François „Papa Doc“ Duvalier, um ihm mitzuteilen, dass er und sein Land die Gewalt der Diktatur überwinden würden. Als Mensch und als Bürger“, schrieb Alexis, „ist es unausweichlich, den unaufhaltsamen Marsch der schrecklichen Krankheit zu spüren, diesen langsamen Tod, der unser Volk jeden Tag zum Friedhof der Nationen führt wie verwundete Dickhäuter zur Nekropole der Elefanten“. Dieser Marsch kann nur durch das Volk aufgehalten werden.

Alexis wurde ins Exil nach Moskau gezwungen, wo er an einem Treffen der internationalen kommunistischen Parteien teilnahm. Als er im April 1961 nach Haiti zurückkehrte, wurde er in Môle-Saint-Nicolas entführt und kurz darauf von der Diktatur getötet. In seinem Brief an Duvalier hatte Alexis ihn gemahnt: „Wir sind die Kinder der Zukunft“.

