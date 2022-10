Bitteres Ende für Guaidó. Venezuelas Opposition will seine „Interimspräsidentschaft“ beenden. (popularresistance.org)

https://popularresistance.org/bitter-ending-for-guaido/

Von Hispan TV, Orinoco Tribune.

Die venezolanische Opposition, gespaltener denn je und international isoliert, will die „Interimsregierung“ von Juan Guaidó beenden und ihn aus der Führungsposition entfernen.

Drei der vier wichtigsten Parteien des Oppositionsbündnisses „Vereinte Plattform“ sprachen sich dafür aus, die „Interimspräsidentschaft“ zu beenden und Guaidó nicht mehr als „amtierenden Präsidenten“ Venezuelas anzuerkennen. Sie verfügen über genügend Stimmen, um diese Entscheidung durchzusetzen, berichtete die Financial Times am Donnerstag, den 20. Oktober, unter Berufung auf einen führenden Vertreter des Oppositionsbündnisses.

Die Entscheidung kommt, da die zehn größten Oppositionsparteien in Venezuela sich darauf geeinigt haben, im Juni 2023 Vorwahlen abzuhalten, um einen einzigen Kandidaten für die Präsidentschaft zu wählen. Die Präsidentschaftswahlen sind für 2024 geplant.

Diese Ankündigung ist ein schwerer Rückschlag für den 39-jährigen Guaidó, dessen Beliebtheitswerte den Tiefpunkt erreicht haben, nachdem er fast vier Jahre lang versucht hat, den gewählten Präsidenten des Landes, Nicolás Maduro, zu stürzen – und gescheitert ist. Das Einzige, was Guaidó geschafft hat, ist die Zerstörung der venezolanischen Wirtschaft durch übergreifende Sanktionen, die einseitig von den USA und ihren Verbündeten gegen das Land verhängt wurden.

Für Guaidó scheint das Schlimmste noch bevorzustehen, denn zwei der Oppositionsführung nahestehende Quellen haben dem Sender CNN mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten, Guaidós wichtigster Verbündeter, ihn ab Januar 2023, wenn in Venezuela eine neue Legislaturperiode beginnt, nicht mehr als Interimspräsidenten anerkennen wollen.

Guaidó hatte sich im Januar 2019 mit Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, der eine Offensive zum Sturz Maduros anführte, zum „amtierenden Präsidenten“ Venezuelas ernannt. Um dieses Ziel zu erreichen, bombardierten die Trump-Administration, die Europäische Union und die Regierung Kanadas Venezuela mit einseitigen Sanktionen, einschließlich eines Ölembargos, das die venezolanische Wirtschaft dezimierte.

Obwohl Guaidó die Kontrolle über das illegal beschlagnahmte venezolanische Staatsvermögen in Milliardenhöhe und über die in den USA und Europa eingefrorenen Bankkonten sowie über die bei der Bank of England hinterlegten Goldreserven im Wert von 1,8 Milliarden Dollar erlangte, hat er die letzten vier Jahre ohne echte Macht und mit immer weniger internationaler Unterstützung verbracht.

Darüber hinaus sind Guaidó und sein Gefolge, das von zahlreichen Korruptionsskandalen erschüttert wurde, heute gespaltener denn je und selbst unter den Anhängern der Opposition in Venezuela zu den meistgehassten Figuren geworden.

Das Ende der so genannten Interimsregierung und die Entlassung Guaidós aus der Oppositionsführung sind faktisch ein Eingeständnis der Niederlage des rechten Flügels und ein Sieg für Maduro.

„Der Imperialismus hat geglaubt, dass Venezuela ihm gehört und dass er einen Präsidenten durchsetzen kann, wie in der Kolonialzeit“, hatte Präsident Maduro zuvor gesagt.

