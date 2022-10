Biden hat eine “Ausfahrt“ für die Ukraine – Von Ray McGovern (popularresistance.org)

https://popularresistance.org/biden-has-an-off-ramp-on-ukraine/

In der Blinken/Sullivan/Biden-Ideenwüste zur Ukraine ist jetzt eine Rose erblüht. Ich beziehe mich auf Rose Gottemoeller, 69, die während der 2. Amtszeit der Obama/Biden Regierung Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle war und viel mehr über die reale Welt weiß als diejenigen Jungs, die Biden im Hinterzimmer hat (wenn ich riskieren darf, sie mit diesem schwachem Lob zu verdammen).

Sie suchen nach Erwachsenen im Raum? Gottemoeller könnte die Frau der Stunde sein, wenn Bidens efeubewachsene Berater aufhören würden, sich zu brüsten, sich hinsetzen und zuhören würden.

Senkung der nuklearen Temperatur

In einem Artikel in der Financial Times vor 2 Wochen verwies Gottemoeller auf die „stille Übereinkunft“, die vor genau 60 Jahren die Kuba-Krise beendete. Was die Ukraine betrifft, so schließt sie militärische Optionen aus:

Womit wir bei der Diplomatie wären. Gibt es eine Chance, dass Verhandlungen Putins Kalkül ändern könnten? Die kubanische Raketenkrise endete mit einer stillen Übereinkunft … etwas stille Nukleardiplomatie könnte zu Ergebnissen führen.

Vor zwei Jahren bot Putin an, Russlands neue bodengestützte nukleare Mittelstreckenrakete unter überprüfbaren Bedingungen aus Europa abzuziehen und damit ein Moratorium für solche Raketen in Europa zu untermauern. Als Putin und Xi Jinping vor der Invasion im Februar in Peking zusammentrafen, sprachen sie über die Ausweitung eines solchen Moratoriums auf Asien.

Vielleicht ist es an der Zeit, diskrete Gespräche – wenn auch nur auf technischer Ebene – aufzunehmen, um zu erkunden, was die beiden Männer im Sinn hatten. Das würde zwar die schreckliche Krise in der Ukraine nicht lösen, aber es könnte die nukleare Temperatur senken.

Und jetzt kommt’s. Gottemoellers sehr vernünftiger Vorschlag hat den Weg durch die Zensur der Washington Post gefunden. Der Kolumnist Ishaan Tharoor konnte einige der Gedanken der ehemaligen Unterstaatssekretärin an das Ende eines Artikels vom Dienstag mit dem Titel „Die unbequeme Notwendigkeit, mit Russland über Diplomatie zu sprechen“ heften. Der gesunde Menschenverstand in der Post zu diesem Thema ist so etwas wie ein Durchbruch.

Biden: Immer noch auf der Suche nach einer Ausfahrt?

Am Tag bevor Gottemoellers Artikel erschien, beklagte sich Präsident Biden:

„Zum ersten Mal seit der kubanischen Raketenkrise haben wir eine direkte Androhung des Einsatzes (einer) Atomwaffe, wenn die Dinge tatsächlich so weitergehen wie bisher … Ich versuche herauszufinden, was Putins Ausweg ist.“

Es sollte kein Geheimnis für Biden sein, dass es – wie Gottemoeller in so vielen Worten andeutet – eine Ausfahrt für beide gibt – eine Ausfahrt mit bewährten Leitplanken, die „Inspektionen“ genannt werden. Vertraue, aber überprüfe.

Wie ich in einem früheren Beitrag, in dem ich die Kuba-Krise mit der aktuellen Krise in der Ukraine verglich, feststellte, warnte der russische Präsident Wladimir Putin am 21. Dezember 2021, dass „wenn Raketen der USA und der NATO in der Ukraine stationiert werden, ihre Flugzeit nach Moskau nur 7 bis 10 Minuten oder bei Hyperschallsystemen sogar nur fünf Minuten betragen wird.“ (Anspielung auf die vor 60 Jahren in Kuba entdeckten MRBMs).

Am 30. Dezember 2021 telefonierten Biden und Putin auf Putins dringenden Wunsch hin miteinander. In der Mitteilung des Kremls heißt es: „Joseph Biden betonte …, dass Washington nicht die Absicht habe, offensive Schlagwaffen in der Ukraine einzusetzen.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Die Stimmung im Kreml war optimistisch. Die Genfer Verhandlungen, die nur noch zehn Tage entfernt waren, hatten einen guten Start hingelegt. Ups! Einige Tage nach Beginn der Gespräche war Bidens Versprechen, keine Angriffswaffensysteme auf ukrainischem Territorium zu stationieren, in die Brüche gegangen. Dies wurde bei dem nächsten Gespräch zwischen Biden und Putin (12. Februar) deutlich.

Putin mag sich betrogen fühlen – und das nicht zum ersten Mal. Seine größte strategische Sorge gilt jedoch meiner Meinung nach den ballistischen Mittelstreckenraketen (Marschflugkörpern und Hyperschallraketen), die praktisch über Nacht in Rumänien, Polen und möglicherweise auch anderswo an Russlands Peripherie stationiert werden können. Alles deutet darauf hin, dass Putin zu gegebener Zeit bereit sein wird, in dieser Frage zu verhandeln.

Ist Biden, wie Dan Quayle, kein John Kennedy?

Die Jury ist sich nicht einig. Graham Allison von der Harvard University behauptet dies:

„In Biden haben wir einen erfahrenen kalten Krieger, der über die Kuba-Krise nachgedacht hat und über einen Atomkrieg. Er hat darüber nachgedacht, wie ein ausgewachsener Krieg aussehen würde, er hat sogar Szenarien dazu durchgespielt – ich weiß es persönlich.“

Meiner Meinung nach wird viel davon abhängen, ob Präsident Biden dazu gebracht werden kann, zu erkennen, wie schlecht er und das Land von seinem derzeitigen Beraterstab bedient wurden. Gottemoeller hat eine Generation mehr Erfahrung als Jake Sullivan. Sie hat sich ausgiebig mit den Russen und der NATO beschäftigt. (Von 2016 bis 2019 war sie stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, sie weiß also auch, wie man den formbaren Jens Stoltenberg formt.)

Werden die Biden-Jungs eine Erwachsene in den Raum lassen? Das sollten sie das besser tun.

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seiner 27-jährigen Laufbahn als CIA-Analyst war er u. a. Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik und Vorbereiter/Briefschreiber des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

