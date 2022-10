55% der Menschheit lehnen den Beitritt der Ostukraine zu Russland nicht ab – Von Roger Stoll (Popular Resistance)

https://popularresistance.org/55-of-humanity-does-not-reject-eastern-ukraines-accession-to-russia/

In der UN-Generalversammlung lehnte die Menschheit die russischen Referenden in Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja ab.

Es handelt sich um eine Analyse der Abstimmung in der UN-Generalversammlung vom 12. Oktober 2022 über die Resolution mit dem Titel „Territoriale Integrität der Ukraine: Verteidigung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“.

Am 12. Oktober 2022 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) eine Resolution, in der der Beitritt der ukrainischen Regionen Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja zu Russland abgelehnt wird.

Die Resolution trägt den Titel „Territoriale Integrität der Ukraine: Verteidigung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen“. Darin heißt es unter anderem:

„Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärt, dass die rechtswidrigen Handlungen der Russischen Föderation im Zusammenhang mit den rechtswidrigen sogenannten Referenden, die vom 23. bis 27. September 2022 in Teilen der ukrainischen Regionen Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja abgehalten wurden, die sich teilweise unter der vorübergehenden militärischen Kontrolle der Russischen Föderation befinden oder befunden haben, sowie der anschließende Versuch einer rechtswidrigen Annexion dieser Regionen nach dem Völkerrecht keine Gültigkeit haben und keine Grundlage für eine Änderung des Status dieser Regionen der Ukraine bilden…“

Eine Mehrheit der 193 Länder der UN-Generalversammlung stimmte für die Resolution. Hier das endgültige Ergebnis:

143 GEGEN

5 GEGEN

35 ENTHALTUNGEN

10 NICHT WÄHLEN

Rufen wir die Stimmen in den letzten drei Kategorien auf: NEIN, ABSTIMMUNG und NICHTABSTIMMUNG, kurz NAN. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

143 GEGEN

50 NAN

Aus diesem Ergebnis geht hervor, dass die Resolution mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde, so wie es die westlichen Medien berichten. Die Abstimmung in der UN-Generalversammlung ist jedoch äußerst undemokratisch. So erhalten beispielsweise Tuvalu (12.000 Einwohner), das Fürstentum Liechtenstein (38.128 Einwohner) und China (1.439.323.776 Einwohner) jeweils eine Stimme in der UN-Generalversammlung. [1] Aus diesem Grund sieht die Stimmenzahl gemessen an der Weltbevölkerung ganz anders aus:

54,56% der Weltbevölkerung: NAN

45,44% der Weltbevölkerung: DAFÜR

Würde die Abstimmung an der Bevölkerungszahl gemessen, so wäre diese Resolution eindeutig gescheitert. Die westliche Presse verschweigt diese offensichtliche Tatsache beiläufig und routinemäßig. Aber das ist noch das Geringste an der irreführenden Berichterstattung über diese Abstimmung. Was die Resolution vom 12. Oktober und die anderen diesjährigen UNGA-Resolutionen zur Verurteilung Russlands betrifft, so hat die Presse es auch vermieden, darüber zu berichten, dass diese Abstimmungen durchweg von der globalen Kluft zwischen Rasse, Reichtum und Position in der Weltwirtschaftsordnung geprägt sind: Die weißesten, reichsten, mächtigsten und imperialsten Länder unterstützen diese Resolutionen, und die ärmeren, schwächeren Länder der Farbigen tun dies in der Regel nicht.

Wie bei den Resolutionen der UN-Generalversammlung zur Verurteilung Russlands am 2. März und am 7. April dieses Jahres zu erwarten, sind in der NAN-Abstimmung die am stärksten sozialistisch orientierten und umverteilenden Regierungen der Welt sowie die führenden antiimperialistischen Länder im Fadenkreuz der USA vertreten, wie China, Kuba, Iran, Nicaragua, Eritrea, Syrien, Nordkorea, Venezuela und Vietnam. [2]

Statistiken über die Kluft zwischen Rasse und Reichtum bei den Abstimmungen der UN-Generalversammlung (UNGV) am 2. März und 7. April finden Sie in zwei Artikeln, hier und hier. [3] Aber nehmen wir nur die Rassenverteilung bei der Abstimmung am 2. März, da dieses Ergebnis dem Ergebnis der Abstimmung vom 12. Oktober sehr ähnlich war. Am 2. März stimmte die UN-Generalversammlung für die Verurteilung der russischen Intervention vom 24. Februar. Diese Verurteilung fand die Unterstützung von nur 41 % der Weltbevölkerung. Die Rassenunterschiede bei der Abstimmung waren deutlich. Obwohl „weiße“ Länder etwa 14 % der Weltbevölkerung ausmachen, entfiel auf sie ein Drittel der Stimmen FÜR die Resolution vom 2. März und nur 3 % der registrierten NAN-Stimmen.

Bevor man die Abstimmungen vom 2. März und 12. Oktober vergleicht, sollte man sich vergegenwärtigen, dass Weißsein eng mit den reichsten Ländern sowie einer zentralen oder „Kern“-Position in der Weltordnung verbunden ist, wie eine Weltsystemanalyse zeigt. [4] In dieser Analyse sind die „Kern“-Staaten des Weltsystems die Länder Nordamerikas und Westeuropas sowie Australien, Neuseeland, Israel, Japan und Singapur, während alle anderen Länder zur „Peripherie“ oder „Halb-Peripherie“ des Weltsystems gehören. [5])

Vergleichen Sie vor diesem Hintergrund die Abstimmung vom 2. März mit der Abstimmung vom 12. Oktober. Die Anti-Russland-Resolution vom 12. Oktober erhielt etwas mehr Unterstützung als die Resolution vom 2. März (45 % am 12. Oktober gegenüber 41 % am 2. März). [6] Die Aufteilung der beiden Abstimmungen nach Wohlstand, Hautfarbe und Kern-/Peripheriestatus der Länder war jedoch praktisch identisch. [7] Das bedeutet, dass die Mehrheit der farbigen Länder, der ärmeren Länder und der Länder der globalen Peripherie acht Monate lang an ihrer Weigerung festgehalten haben, Russlands Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen.

Dies ist angesichts der weltgeschichtlichen Ereignisse in der Ukraine bemerkenswert. Acht Monate Krieg sind nun vergangen, Zehntausende von Soldaten und Zivilisten wurden getötet, viele weitere schwer verletzt und Millionen vertrieben. Die westliche Presse hat den US/NATO-Einsatz in der Ukraine unermüdlich und unkritisch unterstützt und berichtet fast täglich über russische Gräueltaten, während sie alle Berichte ignoriert, die diese widerlegen, und auch viele Berichte über ukrainische Gräueltaten und Kriegsverbrechen ignoriert. Die USA und die EU haben strenge Sanktionen gegen Russland verhängt, die seltsamerweise den Westeuropäern und den Menschen im globalen Süden mehr zu schaden scheinen als dem angeblichen Ziel. [8]

Am wichtigsten für die Nationen der UN-Generalversammlung ist vielleicht, dass die Resolution vom 12. Oktober die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine seit dem 24. Februar betrifft: den Beitritt ukrainischen Territoriums zu Russland. Dies ist vermutlich ein viel schwerwiegenderer Verstoß gegen die UN-Charta als der vermutete Verstoß, den Russland mit seiner Intervention am 24. Februar begangen hat. Und dennoch weigert sich die Mehrheit der Weltbevölkerung, die Gebietserwerbungen zu verurteilen.

Ebenso bemerkenswert ist das gegenteilige Phänomen: die ungebrochene Einigkeit der wohlhabenden, fast ausschließlich weißen Nationen des imperialen Kerns. Jedes einzelne dieser Länder hat für die Resolution vom 12. Oktober gestimmt. Angesichts der welterschütternden Ereignisse, die sich aus dem Krieg ergeben, hat sich dieser privilegierte Stimmenblock in seiner Feindseligkeit gegenüber Russland als unerschütterlich erwiesen.

Die Resolutionen der UNO-Generalversammlung sind jedoch nicht der einzige Maßstab für die weltweite Spaltung in Bezug auf Russland/Ukraine. Wenn die Unterstützung für das westliche Sanktionsregime gegen Russland ein Indiz ist, ist die Spaltung vielleicht noch dramatischer. Wie Gfoeller und Rundell in Newsweek (15.9.22) schrieben: „Während die Vereinigten Staaten und ihre engsten Verbündeten in Europa und Asien harte Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt haben, haben sich 87 % der Weltbevölkerung geweigert, uns zu folgen.“ Und beachten Sie, dass die Länder, die den Sanktionen gegen Russland zugestimmt haben, fast alle Länder des imperialen Kerns sind.

Rassistisch geprägte imperiale Beziehungen sind etwas anderes als persönlicher Rassismus. Russland ist ein weißes Land, obwohl es nicht zu den reichen Nationen gehört und an der Peripherie des Weltsystems angesiedelt ist. Japan und Singapur sind reiche Kernländer, auch wenn sie farbige Länder sind. Dennoch hat sich Russland, wie zuvor die Sowjetunion, politisch auf den globalen Süden ausgerichtet. Dies gilt insbesondere für Syrien, Iran, China und die linken Regierungen Lateinamerikas wie Kuba, Nicaragua und Venezuela. Dies verschafft Russland in der westlichen Presse und in der globalen Ordnung einen besonderen rassistischen Status. [9] Andererseits wird Japan und Singapur seit langem ein nationaler Status zuerkannt, der mit dem vergleichbar ist, der für einige Personen im Südafrika der Apartheid existierte, nämlich der eines „Ehren-Weißen“. Beide Tatsachen verbergen nicht den Rassismus des globalen Systems. Im Gegenteil, er wird sogar noch deutlicher. Die Menschen im globalen Süden scheinen dies zu erkennen, wenn sie beobachten, wie Russland den globalen Hegemon in Europa konfrontiert.

Wie schon bei früheren Abstimmungen der UN-Generalversammlung, die Russlands Vorgehen in der Ukraine verurteilten, fährt die westliche Presse mit einem Höchstmaß an Doppelzüngigkeit fort, die Abstimmung vom 12. Oktober als eine durchschlagende weltweite Verurteilung Russlands darzustellen, während sie in Wirklichkeit ein Beweis für die Weigerung der Weltmehrheit ist, das russische Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen.

Die Ukraine ist jetzt das tragische Schlachtfeld des globalen Nordens, aber die Abstimmung über diese UNGA-Resolution und die weltweite Ablehnung von Sanktionen gegen Russland offenbaren einen tieferen, globalen Konflikt, der mit dem Blut von Jahrhunderten des Imperialismus und der weißen Vorherrschaft getränkt ist.

Fußnoten

1. Für die Weltbevölkerungszahlen in diesem Artikel siehe Weltbevölkerung; Bevölkerung nach Ländern; Bevölkerung von Indien). 2. Die Stimmenthaltung bei solchen Entschließungen sollte nicht als Schweigen gewertet werden. So enthält die NAN-Abstimmung beispielsweise die Stimmenthaltung Chinas, das kürzlich seine Unterstützung für Russlands Vorgehen in der Ukraine zum Ausdruck brachte: „In Bezug auf Russlands Kerninteressen und wichtige Fragen, die Anlass zur Sorge geben, bringt China sein Verständnis und seine volle Unterstützung für Russland zum Ausdruck. In der Ukraine-Frage zum Beispiel expandieren die Vereinigten Staaten und die NATO direkt vor Russlands Haustür und bedrohen die nationale Sicherheit Russlands und das Leben der russischen Bürger. Unter diesen Umständen hat Russland die notwendigen Maßnahmen ergriffen. China versteht das, und wir stimmen uns in verschiedenen Punkten ab. Ich glaube, Russland wurde in die Enge getrieben. Um die Kerninteressen des Landes zu schützen, hat Russland in diesem Fall entschlossen reagiert.“ (Li Zhanshu, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, 8. September 2022) 3. „Die UN-Verurteilung Russlands wird von Ländern gebilligt, die von den reichsten, ältesten und weißesten Menschen auf der Erde regiert werden, aber nur von 41 % der Weltbevölkerung“ (28. März 2022), hier, hier oder hier; „Global Divide: 76% der Menschheit (und fast alle ärmeren farbigen Nationen) haben nicht dafür gestimmt, Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat zu werfen“ (25. April 2022), hier, hier oder hier. 4. Die Weltsystemtheorie verdeutlicht die globale Reichtumsspaltung, indem sie die Nationen der Welt in den „Kern“ und die „Peripherie“ des globalen Systems einteilt. In der Weltsystemtheorie fließt der Mehrwert der Arbeit überproportional von der Peripherie zum Kern: „Die Länder der Welt können in zwei große Weltregionen unterteilt werden: den ‚Kern‘ und die ‚Peripherie‘. Zum Kern gehören die großen Weltmächte und die Länder, die einen Großteil des Reichtums des Planeten besitzen. Zur Peripherie gehören die Länder, die nicht von den Vorteilen des weltweiten Wohlstands und der Globalisierung profitieren.“ (Colin Stief, ThoughtCo.com, 1/21/20)5. Nach Salvatore Babones (2005) sind die Kernländer: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten. 6. Der geringe Unterschied zwischen dem Votum vom 2. März und dem vom 12. Oktober ist auf die Umverteilung der Stimmen von fünf Ländern zurückzuführen, die im März mit JA und im Oktober mit NAN gestimmt haben, sowie von sieben Ländern, die im März mit NAN und im Oktober mit JA gestimmt haben. Zur ersten Gruppe gehören Dschibuti, Honduras, Lesotho, Sao Tome und Principe sowie Thailand. Die zweite Gruppe umfasst Angola, Bangladesch, Guinea-Bissau, Irak, Madagaskar, Marokko und Senegal 7. Siehe Fn. 3. 8. Die Vereinten Nationen berichteten über Erklärungen auf der Sitzung vom 12. Oktober, auf der die Resolution behandelt wurde: „Indien schloss sich mehreren Rednern an, die ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, dass die Menschen im globalen Süden unter dem Mangel an Nahrungsmitteln, Treibstoff und Düngemitteln und den enormen Preissteigerungen infolge des Krieges zu leiden hätten. 9. Gelegentlich wird die Feindseligkeit unverblümt zum Ausdruck gebracht. Hier ist der ehemalige Direktor des US-Geheimdienstes James Clapper in der NBC-Sendung Meet the Press im Jahr 2017: „… die historischen Praktiken der Russen, die typischerweise, fast genetisch, [dazu getrieben werden], zu kooptieren, einzudringen, Gefallen zu finden, was auch immer…“

Roger Stoll lebt in der San Francisco Bay Area und hat Artikel, Buchbesprechungen und politische Poesie in Black Agenda Report, Counterpunch, Dissident Voice, Internationalist 360, Jewschool, Marxism-Leninism Today, MintPress News, MRonline, New Verse News, Orinoco Tribune, Popular Resistance, Resumen Latinoamericano, San Francisco Examiner und ZNet veröffentlicht.

