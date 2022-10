Russland hat am Freitag an den UN-Sicherheitsrat appelliert, eine Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka im Gebiet Cherson nicht zuzulassen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja teilte mit, dass durch eine Zerschlagung des Damms Tausende von Menschen ums Leben kommen könnten. Die russische Delegation forderte den UN-Sicherheitsrat und die UN-Leitung auf, diese fürchterliche Provokation zu verhindern.

