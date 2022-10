Ukrainekrieg: Simulation der Hochwasserwelle, die bei einem Dammbruch der Staumauer oberhalb von Cherson entstehen könnte

Vielen Dank für diesen Hinweis!

Nach dieser Informationwürde die Höhe der Flutwelle etwas 4,8 m betragen. Sie breitet sich mit fast 25 km/h aus und erreicht eine Breite von ca. 5 km. Die Simulation zeigt die Situation nach zwei Stunden, nach 14 Stunden und nach drei Tagen, wenn ein stationärer Zustand erreicht wird. Dieser stationäre Zustand dürfte einige Tage anhalten, bevor die aus dem über 100 km langen Stausee nachfließende Wassermenge langsam weniger wird.

Die Stadt Cherson würde zwar auf Grund ihrer Lage auf dem höheren Westufer nur in den Außenbezirken in Mitleidenschaft gezogen werden, allerdings würde die Versorgung der Bevölkerung unter Kriegsbedingungen sehr schwierig werden und würde erhebliche logistische Kapazitäten binden, die dann für die Versorgung der russischen Truppen fehlten.

Wie die Sprengung eines „kleineren“ Stausees während der Verteidigung von Kiew durch die ukrainische Seite zeigt, dauert der Abfluss des Wassers aus niedriger gelegenen Überschwemmungsgebieten Monate. Die Versorgungsprobleme würden also teilweise recht lange anhalten, vermutlich bis zum Frühsommer nächsten Jahres.

Ein solcher Dammbruch würde aber noch zwei weitere Probleme auslösen. Einerseits wäre die Kühlwasserversorgung des AKW Saporischschja, das sein Wasser aus diesem Stausee entnimmt, nicht mehr gegeben, was auch ein Grund für die vor einigen Wochen erfolgte Abschaltung gewesen sein dürfte. Andererseits wäre dann auch die Wasserversorgung der Krim über den Nord-Krim-Kanal wieder unterbrochen. Dessen Wasserfassung erfolgt nämlich auch aus diesem Stausee, etwa 2 km von der Staumauer entfernt, beim Ort Nova Kakhovka.

Damit wird m.E. klarer, dass die Evakuierung von Cherson zwar keineswegs die Aufgabe der Stadt durch die russischen Truppen ausschließt, sie bedeutet zunächst aber mal die präventive Verminderung einiger Probleme, die ein solcher Dammbruch auslösen kann und verschafft an dieser Stelle mehr Raum für Manöver.

Nach Meldungen einiger Kanäle hat die ukrainische Seite begonnen, die Abfertigungsbereiche der Boote zu beschießen. Das sind möglicherweise die Vorgeplänkel der von ukrainischer Seite angekündigten Gegenoffensive im Raum Cherson?

VIDEO SIMUATION HIER

