Paris: Zehntausende demonstrieren gegen hohe Lebenshaltungskosten – Polizei setzt Tränengas ein

Zehntausende Menschen sind am Sonntag in Paris auf die Straße gegangen, um gegen die steigende Inflation und die Treibstoffknappheit zu protestieren. Während der Demonstration kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizeibeamten. Die Stimmung in Frankreich ist sehr angespannt, da der Streik der Raffineriearbeiter für mehr Lohn bereits mehrere Wochen dauert.

Quelle: RT DE, 17 Okt. 2022

Ein dreistündiger Live-Mitschnitt ist hier zu finden.

Auszug: “Jean-Luc Mélenchon, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und Vorsitzender der der linken Partei La France insoumise, hatte zu der Demonstration aufgerufen. Eine Reihe anderer linker Parteien sowie Umweltorganisationen und einige Gewerkschaften schlossen sich dem Protest an.”

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg “Heißer Herbst in Frankreich: Streiks in Raffinerien sowie Atom-Kraftwerken, Großdemo in Paris und Planungen für Generalstreik“. Auszug: “Undenkbar in Deutschland: Auch französische Grüne rufen zu Generalstreik gegen Macron auf”

