Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin am 14. Januar 2023

»Den dritten Weltkrieg stoppen. Jetzt!«

XXVIII. Internationale Rosa Luxemburg Konferenz

14. Januar 2023, Einlass ab 9.30 Uhr, Tagungshotel Mercure MOA, Berlin-Moabit

Stephanstraße 41, 10559 Berlin

Vorträge von

Anne Morelli , Historikerin (Belgien): Kriegspropaganda der NATO

Podiumsdiskussion

ab 18.30 Uhr:

»Kämpfen in der Krise«

Der Krieg und die soziale Frage

Christin Bernhold , Basisaktivistin (Hamburg)

, Mitglied des Bundesvorstands Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (angefragt) Sevim Dagdelen , Bundestagsabgeordnete Die Linke

, Bundestagsabgeordnete Die Linke Melina Deymann, Redaktion Wochenzeitung Unsere Zeit

