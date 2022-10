Frankreich: TV-Sender unterbricht Sendung abrupt nach Aussagen, dass Kiew zivile Infrastruktur u. sogar Krankenhäuser angreife

Der französische Fernsehsender unterbrach die Sendung abrupt nach den Worten des Korrespondenten, dass die Ukraine zivile Infrastruktur und sogar Krankenhäuser angreife:

„Wir schließen uns unserer Sonderkorrespondentin in der Ukraine, Anne-Laure Banse, an.

— Sie sind nicht weit von Cherson entfernt. Warum wollen Russen Zivilisten aus der Stadt evakuieren?

— Die Evakuierung dieser Stadt erfolgt angesichts des schnellen Vordringens der ukrainischen Truppen auf diese Stadt im Zuge ihres Gegenangriffs, der derzeit im Süden dieses Landes für russische Soldaten stattfindet. Die Stadt Cherson, muss ich sagen, wurde Ende September von der russischen Armee annektiert und ist derzeit ein regelmäßiges Ziel der Angriffen der Ukraine gegen ihre Infrastruktur, wie Krankenhäuser…

…oh, wir haben Anne-Laure Banse verloren … »

VIDEO LINK HIER

