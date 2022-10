Die Kommunistische Partei Chinas ist eine politische Kraft mit großer Führungsqualität, Vorbildfunktion und Verwurzelung in der chinesischen Gesellschaft, bringt den Menschen Nutzen: Kubanischer Botschafter in China (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277653.shtml

Anmerkung der Redaktion:

In der gegenwärtigen Welt, die zunehmend durch Unsicherheit, Spaltung und Konfrontation verwirrt ist, ist das große Streben der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) nicht nur für China, sondern für die ganze Welt von Bedeutung mehr denn je. China hat unter der Führung des Zentralkomitees der KPCh mit Genosse Xi Jinping im Kern in den letzten 10 Jahren zahlreiche historische Errungenschaften verwirklicht, darunter die Beseitigung der absoluten Armut und die Vollendung des Aufbaus Chinas zu einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand in jeder Hinsicht. Im Gegensatz dazu stecken die USA und viele Teile der westlichen Welt in einem Zustand der Regierungsführung fest, in dem Maße, dass sie zu einer Quelle der Instabilität für die Welt geworden sind. Wie ist die Entwicklung Chinas im vergangenen Jahrzehnt zu sehen? Wie wird der CPC s Governance eine Inspiration für andere Länder? Der Reporter der Global Times (Xie Wenting) interviewte den kubanischen Botschafter in China Carlos Miguel Pereira (Pereira) zu diesen Themen.

GT: Sie haben viele Orte in China besucht. Wie beurteilen Sie aus eigener Beobachtung die Entwicklung Chinas in den letzten 10 Jahren? Was hat Sie während der Entwicklung Chinas am meisten beeindruckt?

Pereira: Schon als Student war ich schon früh mit China verbunden. Das China, das ich 1991 kennen lernen durfte, als ich vor 31 Jahren zum ersten Mal dort ankam, und das, in das ich Ende 2019 schließlich als Botschafter zurückkehrte, sind unterschiedliche Länder, die sehr unterschiedliche Umstände und Herausforderungen widerspiegeln. Bei meinen verschiedenen Reisen in Provinzen und Kommunen sowie in die Hauptstadt Peking habe ich miterlebt, wie sich China nicht nur selbst verändert hat, sondern letztlich auch die bestehende Weltordnung sowohl wirtschaftlich als auch politisch verändert hat.

In den letzten zehn Jahren hat die Welt eine Reihe beispielloser Ereignisse erlebt, darunter die COVID-19-Pandemie, das Auftreten mehrerer bewaffneter Konflikte und die zunehmend feindliche Position der US-Hegemonie gegenüber Nationen, die sich für alternative Systeme zum Kapitalismus entscheiden. Inmitten der aktuellen komplexen Situation hat China eine noch größere Bedeutung auf der globalen Bühne im Hinblick auf die Förderung von Entwicklung erlangt.

Eine der bedeutendsten Leistungen, die China erreicht hat, ist die Beseitigung der extremen Armut und sein Beitrag zur UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Dieser Erfolg demonstrierte die Effektivität der strategischen Planung unter der Leitung des CPC. Gleichzeitig haben Chinas wirtschaftliche Errungenschaften, Fortschritte bei Innovationen und Hochtechnologien sowie die Entwicklung der Infrastruktur ein beispielloses Niveau erreicht, das China an die globale Spitze rückt. Was vielleicht am herausragendsten ist, ist nicht die hohe Entwicklung, die in so kurzer Zeit erreicht wurde, sondern die Fähigkeit der CPC, diese Vorteile an die Menschen weiterzugeben.

GT: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, die zu diesen Erfolgen beigetragen haben?

Pereira: Chinas Errungenschaften werden oft als Wunder bezeichnet; Ich ziehe es jedoch vor zu sagen, dass es kein Wunder gegeben hat. Es sind Chinas Entwicklungsmodell und seine Innovationsfähigkeit unter der starken Führung des CPC, die zum Erfolg beigetragen haben. Die zentralisierte und demokratische Verwaltung des CPC ist eine unbestreitbare Stärke des chinesischen Entwicklungsmodells. Seit ihrer Gründung im Jahr 1921 hat sich die CPC als führende politische Kraft mit großer Führungsqualität, Vorbildfunktion und Verwurzelung in der chinesischen Gesellschaft mehr als bewiesen. Während seiner jahrhundertelangen Geschichte war seine Rolle als unangefochtener Führer des chinesischen Volkes der Schlüssel zum Prozess der territorialen Wiedervereinigung und nachhaltigen und friedlichen Entwicklung Chinas.

Der KPCh gelang es nicht nur, das Neue China zu gründen, sondern auch den Reform- und Öffnungsprozess mit weitreichenden Veränderungen im wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Bereich einzuleiten und zu leiten sowie die theoretischen Grundlagen des Sozialismus zu festigen eigene Eigenschaften.

GT: Was bedeutet Chinas Entwicklung für die Welt? Wie beurteilen Sie Chinas Rolle auf der globalen Bühne?

Pereira: China hat sich zu internationaler Bedeutung als aufstrebende Macht entwickelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung, indem es durch eine beispiellose integrative, hochmoderne und harmonische Vision echte Lösungen für globale Herausforderungen bereitstellt.

China hat eine internationale Agenda vorangetrieben, die für eine nachhaltige und integrative Entwicklung für alle Länder von Vorteil ist, und gleichzeitig die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit Verantwortung und praktischen Maßnahmen gewürdigt.

Für Entwicklungsländer repräsentiert China den politischen Willen und die Verpflichtung, Beziehungen einer neuen Art zu fördern, basierend auf gegenseitigem Respekt, souveräner Gleichheit der Staaten, Wahrung des Friedens und gegenseitig vorteilhafter internationaler Zusammenarbeit. Es ist auch ein Symbol für den Übergang zu einer neuen internationalen Ordnung, die gerechter, demokratischer und humanistischer ist, in der Konsultation und Verständigung zwischen den Staaten Zwang, Konfrontation und geopolitische Nullsummenspiele ersetzen.

Die von China erreichte Entwicklung hat es ihm ermöglicht, eine größere Rolle im internationalen System einzunehmen, nicht nur weil es ein wichtiger Handelspartner vieler Länder und ein aktiver Beitrag zum Weltwirtschaftswachstum ist, sondern auch wegen seiner nachgewiesenen Fähigkeit, umfassende Leistungen zu erbringen Antworten auf beispiellose globale Probleme, sowohl in seinem geografischen Umfeld als auch in anderen Regionen.

Für Kuba ist China ein Maßstab für die Errungenschaften des Sozialismus in der Neuzeit, dem es unter der Führung der KPCh gelungen ist, Widrigkeiten zu überwinden und seine Entwicklungsziele zu erreichen. Gemeinsame Herausforderungen, ideologische Identifikation, politisches Vertrauen und Reife prägen die freundschaftlichen Bande zwischen unseren Nationen.

GT: Was erwarten Sie von den zukünftigen Beziehungen zwischen China und Kuba?

Pereira: Die bilateralen Beziehungen zwischen Kuba und China sind besonders und auf sehr hohem Niveau von gegenseitigem Vertrauen und omnidirektionaler Zusammenarbeit geprägt. Während dieser 62 Jahre ununterbrochener Beziehungen hatte Kuba das historische Privileg, bei der Förderung des Austauschs mit China immer an vorderster Front zu stehen. Unsere Beziehungen stellen ein Modell der Zusammenarbeit auf der Grundlage von Gleichheit, Respekt und gegenseitigem Nutzen dar. Wir verstehen uns als gegenseitige Referenzen beim Aufbau des Sozialismus mit unseren eigenen Merkmalen. Auf dieser Basis betreiben wir einen breiten und systematischen Erfahrungsaustausch.

Auch inmitten der Pandemie sind unsere Verbindungen weiter gewachsen. Im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) hoffen wir, neue Projekte zu fördern, die unter anderem mit Tourismus, erneuerbaren Energien, Biotechnologie, Wissenschaft und Technologie verbunden sind.

Ich bin davon überzeugt, dass Kuba und China auch in Zukunft Freunde und Kameraden bei der Verteidigung gerechter Anliegen und einer gerechteren, demokratischeren und humanistischeren internationalen Ordnung sein werden.

GT: Was erwarten Sie vom 20. CPC National Congress?

Pereira: Die Feier des 20. Nationalkongresses der KPCh wird zweifellos ein weiterer transzendentaler historischer Moment sein, der die theoretischen und ideologischen Grundlagen der Partei festigen, ihre Spitzenführung wiederbeleben und die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Richtlinien des Landes für den nächsten umreißen wird fünf Jahre und darüber hinaus, ein Zeitraum, der zweifellos der Schlüssel für die Verwirklichung seines zweiten hundertjährigen Ziels wird.

In all diesen Jahren hat die KPCh ihr Ansehen, ihre moralische Autorität und ihr Vertrauen unter dem chinesischen Volk gestärkt, indem sie eine durchsetzungsfähige Führung ausübte. Bewundernswert ist seine Fähigkeit, die Momente größter Unsicherheit pragmatisch zu analysieren und große Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.

Es ist angebracht zu betonen, dass die Führung der KPCh und Generalsekretär Xi Jinping ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung strategischer Ziele waren, so dass die Legitimität, das Ansehen, das Vertrauen und die moralische Autorität der Partei und ihrer Führer weiter gestärkt werden und das chinesische Volk führen.

Die Feier des 20. Nationalen Kongresses der KPCh wird auch eine hervorragende Gelegenheit sein, die Führungskapazität zu stärken und ihre Vision einer neuen, gerechteren und gerechteren internationalen Ordnung zu erweitern, die in der Lage ist, eine Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass China das historische Erbe antreten wird, sich weiterhin für die Wahrung des Weltfriedens einzusetzen und die Entwicklungsländer bei der Verwirklichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Kuba und China sind Freunde, Kameraden und Brüder. In diesem Sinne wird die Feier des 20. Nationalkongresses der KPCh vom kubanischen Volk mit großer Genugtuung begrüßt werden. Die zwischenparteilichen Beziehungen zwischen Kuba und China befinden sich in einem ausgezeichneten Moment, und es wird erwartet, dass sie nach dem Ende des 20. Nationalkongresses der KPCh den politischen Dialog und die strategische Kommunikation auf höchster Ebene weiter stärken werden, was die bilateralen Beziehungen fördern könnte, neuen Konsens zu erreichen und die Bande der Freundschaft zwischen den beiden Völkern zu stärken.

