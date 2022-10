Clare Daly (EU Abgeordnete aus Irland): Die EU will Krieg, will auf Teufel komm raus die Eskalation.

Die EU will auf Teufel komm raus die Eskalation

„Der Krieg in der Ukraine eskaliert zunehmend. Die EU wirkt mit ihren Waffenlieferungen und Eigentor-Sanktionspolitik gegen Russland als Katalysator dieser Eskalation, statt den Dialog und Frieden anzustreben. Diejenigen die sich dennoch für den Dialog und Frieden einsetzen, werden von der führenden Politik und deren transatlantische Presse und Söldnerschreiber pauschal als Putinversteher und Handlanger des Kremls verleumdet. Mit dem einzigen Ziel sie Mundtot zu machen.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related