Ukrainische Fallschirmjäger singen „Unser Vater ist Bandera, unsere Mutter ist die Ukraine“. Bandera war der Anführer der ukrainischen Nazi-Organisation und ermordete 1943-1944 über 100.000 Polen und Juden.

