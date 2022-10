Nur Menschen mit finsteren Motiven fürchten den Kampfgeist der chinesischen Diplomatie (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277632.shtml

Das Pressezentrum des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hielt am Donnerstag die vierte Pressekonferenz ab, bei der die Auslandsarbeit der Partei in der neuen Ära und die Diplomatie der großen Länder chinesischer Prägung erläutert wurden. Auf die Frage eines Reporters der Global Times, inwiefern Chinas Diplomatie den Kampfgeist bei der Wahrung nationaler Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen widerspiegelt, sagte Ma Zhaoxu, Mitglied des KPCh-Ausschusses des Außenministeriums und stellvertretender Außenminister den Kampf zu wagen und gut zu kämpfen sind die schönen Traditionen und charakteristischen Merkmale der chinesischen Diplomatie. Auf der neuen Reise nach vorn wird Chinas Diplomatie den Kampfgeist weiter vorantreiben, die Kampffähigkeiten verbessern, und immer an vorderster Front stehen, um die nationalen Interessen und die Würde zu schützen, fügte er hinzu. Diese Worte sind kraftvoll und werden dazu beitragen, das umfassende Verständnis der Außenwelt von Chinas Diplomatie in der neuen Ära zu vertiefen.

„Kampf“ ist seit dem 18. Nationalen Kongress der KPCh zunehmend zu einem hochfrequentierten Wort und Schlagwort in Chinas Diplomatie geworden, das auch von der Außenwelt vielfach missverstanden wird. Die öffentliche Meinung der USA und des Westens hat Chinas Diplomatie als „Wolfskrieger“ bezeichnet, als eine der Fußnoten, um die sogenannte China-Bedrohungstheorie hochzujubeln. Sie verzerren absichtlich den Kampfgeist der chinesischen Diplomatie, und indem sie das Konzept verzerren, versuchen sie, es von Chinas gerechtem Akt der Verteidigung der Würde und Interessen des Landes sowie internationaler Regeln und Prinzipien in ein aggressives und destruktives diplomatisches Symbol zu verwandeln. Washington will China sogar das Etikett geben, das es selbst verdient.

Warum betont Chinas Diplomatie den Kampfgeist? Der Grund liegt auf der Hand. Jene Kräfte, die Chinas diplomatische Bemühungen verunglimpfen und Chinesen als sogenannte „Wolfskrieger“ beschuldigen, sind eigentlich selbst „böse Wölfe“. Schauen Sie sich die US-Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge an, die häufig in den Gewässern um China provozieren, und die Unterdrückungsmaßnahmen, die darauf abzielen, China einzudämmen, die Washington nacheinander startete, die Absprachen zwischen Separatisten und externen Kräften, und bestimmte entwickelte Länder versuchen, sich international zusammenzuschließen und neu zu starten der kalte Krieg. All dies erfordert zweifellos, dass China einen diplomatischen Kampf führt.

Offensichtlich kämpfen wir gegen Worte und Taten, die den nationalen Interessen und der Würde Chinas schaden, sowie gegen Hegemonismus und Machtpolitik. Einige überschritten die Grenze und versuchten, während sie provozierten, zu klingen. Nur durch den entschlossenen Kampf gegen sie können die Grenze, das Endergebnis und die rote Linie definiert werden, wodurch Respekt und Ehrfurcht vor Chinas nationalen Interessen und seiner Würde entstehen. Diese Art von „Kampf wagen und gut kämpfen“ hat, um es ganz offen zu sagen, den defensiven Charakter, die legitimen Interessen des Landes zu verteidigen. Es ist eine notwendige Haltung, um abenteuerliche Aktionen einiger weniger Mächte zu verhindern, die sich grundlegend von der aggressiven Offensive der USA und des Westens unterscheidet.

Ohne den Geist, „den Kampf zu wagen und gut zu kämpfen“, wäre der von den USA begonnene Handelskrieg mit China nicht das, was er heute ist, und Meng Wanzhou von Huawei, die rechtswidrig inhaftiert war, wäre nicht in der Lage, „beispiellos“ zurückzukehren reibungslos nach Hause zu bringen, würden die Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ noch arroganter sein und die Grenzgebiete könnten in den Sumpf von Extremismus und Terrorismus fallen. Während einige Menschen in den USA und im Westen China beschuldigen, „aggressiv“ zu sein, unterstützt die chinesische Gesellschaft die diplomatische Arbeit zur Wahrung nationaler Interessen voll und ganz, und die internationale Gemeinschaft schätzt China aufrichtig als Erbauer des Weltfriedens, als Beitrag dazu globale Entwicklung, Verteidiger der internationalen Ordnung und Vermittler in Krisenherden. Dies deutet auch darauf hin, dass Gerechtigkeit im Herzen der Menschen liegt.

Die stärkste Reaktion auf den Kampfgeist der chinesischen Diplomatie kommt von der öffentlichen Meinung der USA und des Westens sowie von einigen politischen Eliten. Dies zeigt, dass nur diejenigen mit finsteren Motiven irritiert sein werden. Wie viele von Chinas Partnern fühlen sich durch Chinas Diplomatie bedroht und unwohl? Auch wenn Washington keine Mühen scheut, um weltweit Zwietracht zu säen, sorgen sich andere Länder eigentlich um die Folgen solcher Aktionen und den Druck der USA. Der Kampf ist eine notwendige Form der chinesischen Diplomatie, die ein wichtiges Mittel ist, um Zusammenarbeit zu suchen und Konflikte zu vermeiden, und oft Voraussetzungen für die Zusammenarbeit in der Realität schafft.

Es gibt einen milden, zurückhaltenden und introvertierten Aspekt der traditionellen chinesischen Kultur, der sich mittlerweile auch im Stil der diplomatischen Arbeit Chinas verkörpert. Selbstbeherrschung ist jedoch keineswegs ein Zeichen der Unterwerfung Chinas unter mächtige Kräfte. Die Chinesen glauben weder an Irrtümer noch haben wir Angst vor bösen Mächten. Wir werden trotz Schwierigkeiten vorankommen. Die Entschlossenheit, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und die grundlegenden Entwicklungsinteressen der chinesischen Nation zu schützen, ist unerschütterlich und felsenfest. Wage es zu kämpfen spiegelt das diplomatische Verständnis und den Willen wider, während ein guter Kampf diplomatische Weisheit und Standhaftigkeit testet. Der Zweck und das Ziel der chinesischen Außenpolitik ist sehr klar, nämlich den Weltfrieden zu wahren, die gemeinsame Entwicklung anzukurbeln,

Tatsächlich versteht und begrüßt die internationale Gemeinschaft den Kampfgeist der chinesischen Diplomatie, denn der von China betonte Kampf ist ein defensiver Kampf, der auf dem Endergebnis basiert. Für die große Zahl machtpolitisch stark bedrohter Entwicklungsländer ist ein solcher Kampf von universeller Bedeutung. Es ist unmöglich, dass Chinas Diplomatie wegen ihres Kampfgeistes abscheulich wird. Im Gegenteil, das düstere Gesicht der Diplomatie des „offensiven Realismus“ nach US-amerikanischem Vorbild wird zunehmend von der Welt gesehen. Egal wie viel Make-up es aufträgt, es kann nicht abgedeckt werden. Der Kampfgeist wird Chinas diplomatisches Image lebendiger, reicher und aufrichtiger machen und ihm mehr Handlungsspielraum geben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related