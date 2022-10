Interview mit Scott Ritter: Wir befinden uns an einem Moment, in dem ein Fehler einen Atomkrieg auslösen könnte. (popularresistance.org)

HINWEIS: Dies ist eine Abschrift eines kürzlich geführten Interviews mit Scott Ritter – Ritter sagt, dass die NATO-Militärübungen, die einen nuklearen Angriff auf Russland simulieren und die in dieser Woche beginnen, einen Atomkrieg auslösen könnten und verschoben werden sollten, aber „es gibt keine Erwachsenen im Raum“, die dazu bereit sind. Ritter sagt auch voraus, wie der Stellvertreterkrieg in der Ukraine enden wird, und er gibt wichtige Ratschläge, da wir in der historischen Ära des Niedergangs des US-Imperiums leben.

Abschrift

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Marine, der in der ehemaligen Sowjetunion diente. Außerdem war er Anfang der 1990er Jahre Chefinspektor der Vereinten Nationen im Irak und kritisierte den US-Krieg im Irak. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet, geschrieben und eine wichtige Analyse der Situation in der Ukraine geliefert.



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch einmal mit mir zu sprechen, Scott.

Scott Ritter (SR): Nun, vielen Dank für die Einladung.

MF: Wir haben uns das letzte Mal im April unterhalten, und zu diesem Zeitpunkt hat Russland den Konflikt in der Ukraine als eine besondere Militäroperation bezeichnet. Hat dies angesichts der jüngsten Ereignisse, einschließlich der Abstimmung über den Beitritt von vier Regionen der Ukraine, Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson, zur Russischen Föderation, die Natur des Konflikts verändert?

SR: Nun, ich meine, aus rechtlicher Sicht spricht Russland weiterhin von einer speziellen Militäroperation. Ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht, mit Russen zu sprechen, mit hochrangigen Russen auf verschiedenen Regierungsebenen, vom Militär über den Geheimdienst bis hin zum Parlament. Mir ist klar geworden, dass der militärische Sondereinsatz auch eine emotionale Realität ist, die wir im Westen nicht verstehen.

Dies ist kein Konflikt zwischen Feinden, zumindest nicht aus russischer Sicht. Dies ist in hohem Maße ein Konflikt innerhalb der Familie, und die Herangehensweise Russlands an die Ukraine ist nicht die einer Nation, die versucht, eine andere Nation zu zerstören, um ein Volk zu unterjochen. Es ist ein Konflikt, der mit tiefer Trauer und Widerwillen geführt wird, was einen großen Teil des Zögerns erklärt, das wir auf Seiten der Russen sehen.

Und so rauften uns Militäranalysten wie ich acht Monate lang die Haare und versuchten herauszufinden, was Russland tut. Warum machen sie das so? Ich muss Ihnen als Marineoffizier sagen, dass es einfach unerklärlich ist, einige der Dinge, die die Russen getan haben, denn so gewinnt man nicht. Ich meine, bei den Marines dreht sich alles darum, Kriege zu gewinnen. Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, auf dem Schlachtfeld zu bestehen. Und ich sah mir an, was die Russen taten, und das würde ich nicht tun. Und einer der Gründe, warum Sie keine spektakulären Ergebnisse erzielen, liegt in dem, was Sie tun. Aber genau das wollte Russland.

Sie waren nicht da, um im herkömmlichen Sinne des Wortes zu gewinnen. Sie waren dort, um ein Ergebnis zu erzielen, das nicht zum Tod ukrainischer Zivilisten führte, zur Zerstörung der ukrainischen zivilen Infrastruktur, denn wie viele Russen mir erklärten, man zerstört nicht seine Nachbarschaft, wenn man in dieser Nachbarschaft leben will.

Um zu sehen, was jetzt passiert, denke ich, dass Russland um eine Ecke gegangen ist, indem es erkannt hat, dass dieser Konflikt nicht länger dieser Familienstreit zwischen Russland und der Ukraine ist, dass im Grunde die ukrainische Seite von dem übernommen wurde, was die Russen den „kollektiven Westen“ nennen. . Die NATO, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben diesen Konflikt in einen Stellvertreterkonflikt verwandelt, und um zu bestehen, müsste Russland den Einsatz erhöhen – deshalb haben wir eine Teilmobilisierung – und auch das grundlegende Konzept diesbezüglich radikal ändern Konflikt.

Es ist kein Konflikt mehr, der zwischen Russen und Ukrainern auf ukrainischem Boden ausgetragen wird. Dies ist jetzt ein Konflikt zwischen Russland und dem kollektiven Westen um russischen Boden. Das ist die Folge davon, dass Russland die Souveränität über diese ukrainischen Provinzen – Cherson, Saporischschja, Donezk und Lugansk – übernommen hat. Es ist jetzt Mutter Russland. Und dies ändert die Herangehensweise, die Russland jetzt an die Konfrontation mit seinem Feind nimmt.

Und ich denke auch, dass Russland sich der Tatsache bewusst wird, dass die Selenskyj-Regierung in eine Terrorregierung umgewandelt wurde. Wir sehen, wie sie Terroranschläge verüben. Die Ermordung von Darya Dugina, der Tochter von Alexander Dugin, in Moskau war ein Terrorakt, und ironischerweise erkennen die Vereinigten Staaten dies an. Wenn die CIA die New York Times kontaktiert und sagt, dass dies von den ukrainischen Geheimdiensten im Auftrag von Präsident Selenskyj durchgeführt wurde, bedeutet das selbstverständlich, aber rechtlich gesehen, dass der ukrainische Geheimdienst jetzt eine terroristische Organisation ist und die Selenskyj-Regierung ein staatlicher Sponsor ist des Terrorismus.

Sogar der Angriff auf die Krim-Brücke, und ich meine die Krim-Brücke, ist ein legitimes militärisches Ziel, und wenn sie von einem Bomber, einer Rakete oder einem Kommando von Spezialeinheiten in ukrainischer Uniform getroffen würde, wäre das ein legitimes Ziel Kriegshandlung. Aber es ist keine legitime Kriegshandlung, wenn ein ziviler Fahrer in einem Lastwagen mit verstecktem Sprengstoff Selbstmord begeht, um die Brücke zum Einsturz zu bringen. Ich denke also, dass der Angriff auf die Brücke eine rote Linie darstellte, vor deren Überschreiten Russland die Ukraine gewarnt hatte. Diese rote Linie wurde überschritten.

Ich denke auch, dass Russland sich damit abgefunden hat, dass es die Ukraine nicht mehr auf ukrainischem Boden bekämpft. Dies ist jetzt ein Konflikt zwischen Russland und dem kollektiven Westen auf russischem Boden. Wissen Sie, die Nachwirkungen der russischen Übernahme von vier Gebieten. Und dies ist ein transformativer Moment, in dem Russland erkennt, dass es sich vom ursprünglichen Konzept einer speziellen Militäroperation, einem Familienstreit, abwenden und zur neuen Manifestation der speziellen Militäroperation übergehen muss, die ein internationaler Konflikt zwischen Russland und Russland ist des kollektiven Westens, weshalb wir sehen, wie die Russen Dinge tun wie eine strategische Luftkampagne, die auf kritische ukrainische Infrastruktur abzielt.

Es spiegelt die strategische Luftkampagne wider, die der Westen 1991 gegen den Irak durchgeführt hat. Am ersten Tag haben wir diese Ziele angegriffen. Russland hat acht Monate gebraucht, um dieses Stadium zu erreichen, aber jetzt sind sie in diesem Stadium. Es ist ein kritischer Dreh- und Angelpunkt, und Sie wissen, das Traurige daran ist, dass Russland durch diesen Sieg nun gezwungen sein wird, Hunderttausende von Ukrainern zu töten und Tausende von russischen Leben zu verlieren, die ukrainische Nation zu zerstören.

Dies ist ein Krieg, der nicht geführt werden musste und nicht geführt werden sollte. Es hätte vermieden werden können, wenn der Westen einfach die Diplomatie der Konfrontation vorgezogen hätte. Russland hat alle möglichen diplomatischen Mittel ausgeschöpft, bevor es die Entscheidung traf, in den Krieg zu ziehen, und jetzt scheint es, dass der Westen jede mögliche diplomatische Abzweigung schließt, indem er die Ukraine ermutigt, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen.

MF: Am Anfang war Russland sehr klar, dass es eine Reihe von Städten in der Ukraine nicht treffen würde. Es wurde versucht, den Tod von Zivilisten zu vermeiden. Sie trafen einen Sendeturm etwas außerhalb von Kiew. Können Sie jetzt mit dieser neuen Kampagne darüber sprechen, was sie gerade verfolgen? Und ich verstehe, dass die Todesfälle in Shock and Awe viel höher waren.

SR:Zunächst einmal zielen die Russen nicht auf Zivilisten. Nun, ich weiß, dass die Leute sagen, warte mal, es war ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk ist ein kritischer Teil der nationalen Infrastruktur und ein legitimes Kriegsziel. Es gibt kein Argument, das nach dem humanitären Völkerrecht oder irgendeinem Gesetz vorgebracht werden kann, das besagt, dass dies ein Kriegsverbrechen ist. Dies ist ein legitimes Ziel, das angegriffen werden muss, da die Militärindustrie, das Kommando und die Kontrolle sowie die Kommunikation einer Nation, die militärische Aktivitäten beinhalten, allesamt Energie erfordern, und diese Energie kommt von diesen Stromerzeugungskapazitäten, die von Russland angegriffen wurden. Aber Sie wissen, dass selbst ein einziger ziviler Tod eine Tragödie ist und überwunden werden sollte, aber angesichts des Umfangs und Ausmaßes der Angriffe, die Russland gegen diese Ziele verübt hat, liegt die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt unter 20.

Die Menschen müssen verstehen, dass die Vereinigten Staaten bei ähnlichen Angriffen gegen den Irak, die wiederum nach Kriegsrecht rechtmäßig waren, Tausende getötet haben. Russland tut alles, um der Zivilbevölkerung der Ukraine keinen Schaden zuzufügen, indem es bewusst auf kritische Infrastrukturen abzielt, um zivile Opfer zu minimieren.

MF: Sie haben den Angriff auf die Brücke und den Mord als Terroranschläge bezeichnet. Ich glaube, Biden sagte zu Beginn dieses Konflikts, die USA hätten die CIA und Truppen aus der Ukraine abgezogen. Aber kürzlich berichtete The Intercept, dass tatsächlich US-Spezialeinheiten in der Ukraine vor Ort sind. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie viel Koordination zwischen dem US-Geheimdienst, dem US-Militär und dem ukrainischen Militär besteht?

SR:Nun, ich kann auf der Grundlage früherer Erfahrungen spekulieren, aber ich kann zum Beispiel auch den stellvertretenden Direktor des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew zitieren, der sagt, dass es eine direkte Verbindung zwischen geheimdienstlichen Fusionszellen gibt – eine Fusionszelle ist das, was die Vereinigten Staaten und die NATO bringen alle nachrichtendienstlichen Fähigkeiten zusammen, die Satelliten, die Flugzeuge, die Kommunikationsüberwachung, menschliche Intelligenz usw. und sie kommen in einer einzigen Zelle zusammen, wo sie sie zu einem nachrichtendienstlichen Produkt kombinieren, das von den Ukrainern nahezu in Echtzeit genutzt werden kann. Also sammeln sie diese Daten, werten dieses Datenpaket aus und senden diese Daten direkt in die Ukraine. Und dieser stellvertretende Kommandant hat im Grunde gesagt, dass die Ukraine ohne diese Art von Geheimdienstunterstützung nichts macht, weshalb zum Beispiel Das Starlink-Satellitenkommunikationssystem von Elon Musk ist so wichtig, weil es der Ukraine ermöglicht hat, Geheimdienstdaten nahezu in Echtzeit zu empfangen und zu nutzen und dann in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. Das erhöht die Leistungsfähigkeit des ukrainischen Militärs.

Wir wissen also, dass es eine laufende Geheimdienstkoordinierung mit Ukrainern gibt. Wir haben auch von anderen Ukrainern gehört, die von spezifischer nachrichtendienstlicher Unterstützung in Bezug auf das Zielen auf von den USA und der NATO bereitgestellte Artilleriesysteme sprechen, sowohl die gezogene Artillerie wie die M Triple Seven Haubitze als auch das HIMAR-System, das High Mobility Artillery Rocket System , die die Ukraine erhalten hat. Die Vereinigten Staaten stellen hierfür die Ausrichtung und auch den Beschäftigungsmechanismus bereit. Zum Beispiel überwachen sie russische Flugzeuge und russische Truppenbewegungen und finden ein Zeitfenster, in dem die Ukrainer ihre Artillerie an einen bestimmten Ort manövrieren können, um ein bestimmtes Ziel ohne Angst vor Vergeltung zu treffen.

Das ist also der Grad an Support, der stattfindet, aber das kann aus der Ferne erfolgen, und das wurde aus der Ferne erledigt. Wo die US-Streitkräfte gebraucht werden, ist der verdeckte Transfer dieser Ausrüstung im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar von den NATO-Staaten in die Ukraine. Und hier kommen die Spezialoperatoren ins Spiel. Sie errichten Netzwerke von Zwischenverstecken, verdeckten Lagerhäusern, wir nennen sie sichere Lagerhäuser, die sich täglich ändern. Und der Standort dieser Lagerhäuser und das Timing der Bewegungen zwischen den Lagerhäusern werden eng mit dem Geheimdienst koordiniert, der den russischen Geheimdienst überwacht – wenn ein russischer Satellit vorbeifliegt, wenn ein russisches Überwachungsflugzeug in der Luft ist, wenn eine russische Drohne in der Luft ist in der Luft, Dinge dieser Art, und wir identifizieren, wir sind der Westen,

Viele Leute sagen: „Warum lässt Russland das zu? Wie konnte das passieren? Warum sprengt Russland dieses Zeug nicht an der Grenze? Warum schafft es das Zeug an die Front?“ Es schafft es an die Frontlinie, weil wir Dutzende, wenn nicht Hunderte von amerikanischen Spezialoperatoren haben, verdeckte Krieger, die dies beaufsichtigen und dafür sorgen, dass dies geschieht. Sie stehen nicht an der Front, sie kämpfen nicht, aber sie sind diejenigen, die es der Front ermöglichen, so zu existieren, wie sie es heute tut, und das tun sie.

MF: Sie haben kürzlich einen Artikel in den Consortium News mit dem Titel „Pipelines versus USA“ veröffentlicht und Sie haben über den Angriff auf die Nordstream-Pipelines geschrieben. Sie sagten, dass es ohne vernünftigen Zweifel so aussieht, als ob die Vereinigten Staaten dahinter stecken. Können Sie über diese Angriffe auf die Pipelines sprechen?

SR: Nun, lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, was die Pipeline ist. Es ist ein wichtiges Stück Energieinfrastruktur, nicht nur für Deutschland und Russland, sondern für ganz Europa. Über die Nordstrom One Pipeline wurde Gas im Wert von 55 Milliarden Kubikmetern eingebracht, und wäre die Nordstream Two Pipeline in Betrieb gegangen, hätte sie weitere 55 Milliarden Kubikmeter Gas eingebracht. Dies ist genug Gas, um nicht nur Deutschland, sondern den größten Teil Europas mit billigem, sauberem russischem Gas zu versorgen, das die europäische Wirtschaft am Laufen hält, sie effizient macht und Europa mit der Art von Gas versorgt, weil die Europäer keinen Marktpreis für ihr Gas zahlen Haushaltsluxus, der ihnen eine kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose Bildung, gute Arbeitsstandards, eine hohe Lebensqualität und eine schöne Infrastruktur ermöglicht. Das tut Russlands Gas.

Das Problem mit russischem Gas ist, dass amerikanisches Gas vom Markt ferngehalten wird. Amerika produziert viel Gas, aber wir haben keine Pipeline, die die Vereinigten Staaten mit Europa verbindet. Wir versenden es als flüssiges Erdgas, was eine ganz andere Transportkonfiguration darstellt. Sie brauchen spezielle Schiffe und spezielle Hafenanlagen. Man braucht spezielle Vorratstanks, und Europa müsste, um amerikanisches Gas zu bekommen, Investitionen im Wert von vielen Milliarden Dollar aufwenden, um das zu tun. Und tatsächlich gab es Bestrebungen, dies zu erreichen, aber selbst dann konnten die USA das Volumen des russischen Gases nie erreichen.

Aber die Vereinigten Staaten haben seit einiger Zeit ein Problem mit Europas Sucht nach russischem Gas. Wir glaubten zu Unrecht, dass Russland das Gas zur Waffe machen würde. Russland ist ein Energielieferant. Das ist sein Geschäftsmodell. Wenn Ihr Geschäftsmodell die Bereitstellung von Energie ist, verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit als zuverlässiger Energielieferant in dem Moment, in dem Sie sie „zur Waffe“ machen. Der schnellste Weg für Russland, den europäischen Markt zu verlieren, wäre die Bewaffnung von Gas.

Russland hat nicht die gegenwärtige Situation geschaffen, in der russisches Gas nicht nach Europa fließt. Die Vereinigten Staaten und Europa haben die Situation geschaffen, indem sie russisches Gas sanktioniert haben. Nun, das Nebenprodukt der Sanktionen für russisches Gas ist ja, dass Gas nicht mit der gleichen Geschwindigkeit nach Deutschland floss. Deutschland zahlt gerade einen hohen Preis. Sie gehen buchstäblich in die kalten Monate. Es gab Demonstrationen auf der Straße, als die Deutschen erkannten, dass diese Politik sie nicht nur im Winter frieren und hungern lassen würde, sondern sie auch arbeitslos und arbeitslos machen würde. Ihre Fabriken würden schließen. Sie würden diese Jobs verlieren, und so fingen sie an, auf der Straße zu demonstrieren und zu fordern, dass die deutsche Regierung die Pipeline Nordstream Two einschaltet, die Pipeline Nordstream One repariert und dieses Gas zum Fließen bringt.

Jetzt waren Deutschland die Hände gebunden, weil die Regierung sich in die Sanktionen der Europäischen Union eingekauft hatte, aber Druck ausgeübt wurde und jeder Politiker, wenn er mit dem sofortigen Abgang bei den Wahlen konfrontiert wird, ein plötzliches Erwachen hat und Dinge, die er nicht tun würde vor einer Woche zu tun, sagen sie plötzlich, dass sie dazu bereit sind. Und die Befürchtung der Vereinigten Staaten ist, dass die Deutschen, die erkennen, dass sie das Vertrauen der deutschen Bevölkerung verlieren, tatsächlich anfangen könnten, das russische Gas anzudrehen. Also ging plötzlich die Pipeline aus.

Warum sage ich, dass die Vereinigten Staaten es getan haben? Hier in den Vereinigten Staaten sind die Gefängnisse voller Menschen, die sehr lange Haftstrafen verbüßen und nur aufgrund von Indizien verurteilt wurden. Es gibt einen stärkeren Indizienfall über Amerikas Angriff auf die Pipelines, der dann dazu diente, viele dieser Leute zu verurteilen.

Es gibt drei Dinge, die Sie beachten müssen, wenn Sie einen Indizienfall erstellen. Der erste ist Absicht. Wir haben ein Geständnis von Joe Biden, eine klare Absichtserklärung, am 7. Februar sagt er: „Wenn die russischen Panzer in der Ukraine über die Grenze gehen, werde ich Nordstream Two abschalten. Es wird aufhören zu funktionieren.“ Und als ein Journalist sagte: „Moment mal, das ist ein deutsches Stück Infrastruktur. Wie konntest du das tun?“ Er sagte: „Wir machen das.“ Das war’s. Das ist ein Geständnis vor der Tatsache. Das ist die klare Absichtserklärung.

Jetzt kommen wir zum Motiv. Eine der Fragen, die ein Staatsanwalt stellt, ist „cui bono?“ Wer profitiert? Auftritt Anthony Blinken, Außenminister. Anstatt seine europäischen Verbündeten, seine engen deutschen Freunde, Amerikas Partner, über diesen schrecklichen Verlust von kritischer Infrastruktur im Wert von 12 Milliarden Dollar zu trösten, der Europa in diesem Winter in die Steinzeit stürzen wird, sagt Blinken, dass dies eine großartige Gelegenheit ist, weil sie es zulässt die Vereinigten Staaten, ihr Gas zum 10-fachen des Marktpreises einzuführen. Wir machen also unerwartete Gewinne, während wir das billige russische Gas herauspressen. Es ist die klarste Motivangabe, die man haben kann.

Und dann haben wir Mittel. Die Vereinigten Staaten haben natürlich eine Marineübung über genau dem Ort abgehalten, an dem die Bomben hochgingen, die die Pipeline in die Luft jagten, und wir wissen, dass es Bomben gab. Die Schweden haben nachgeforscht. Alle haben nachgeforscht und gesagt, nein, das waren eindeutig Explosionen. Und was haben wir trainiert? Unbemannte Unterwasserfahrzeuge, insbesondere eines namens Sea Fox. Warum erwähne ich den Seefuchs? Nun, im Jahr 2015 wurde ein Seefuchs versteckt unter der Nordstream-One-Pipeline gefunden. Wir haben also eindeutig Sea Fox verwendet. Es bläst ein Loch in die Pipeline. Wir haben im Juni auf der Sea Fox trainiert. Und dann haben wir im September Flugzeuge, die in der Lage sind, Sea Fox zu steuern, die am 25. und 26. September, den Tagen des Angriffs, direkt über die Pipeline fliegen. Wir haben also die Mittel.

Ich könnte alle drei Dinge nehmen, vor Gericht gehen und die Vereinigten Staaten ohne jeden vernünftigen Zweifel verurteilen, weil sie das Verbrechen gegen diese Pipeline begangen haben.

MF: Es ist einfach verblüffend für mich, dass die Vereinigten Staaten das tun würden. Es ist ein Angriff auf die Infrastruktur außerhalb der Ukraine. Die Botschaft an die EU lautet, dass die USA bereit sind, in diesem Konflikt alles zu tun, und zu diesem Zweck gibt es NATO-Militärübungen, die am 17. Oktober beginnen sollen. Was halten Sie von diesen Übungen? Welche Risiken bestehen dabei?

SR:Nun, das sind nicht nur Übungen. Dies sind Übungen der nuklearen Abschreckung der NATO. Dies ist eine Übung, bei der die NATO Flugzeuge nehmen wird, die als nuklearfähig bezeichnet werden, und sie werden simulieren, wie sie eine B61-Atombombe darauf legen. Die B61 ist eine amerikanische Atomwaffe, die wir in Europa an verschiedenen Orten lagern und die dazu bestimmt sind, an verschiedene NATO-Staaten übergeben zu werden, deren Flugzeuge damit umgehen können. Ihre Piloten sind nur für einen Zweck ausgebildet, Atombomben auf die Russen abzuwerfen, und das war’s. Es gibt keinen anderen Grund für ihre Existenz. Wir werden also eine nukleare Übung mit nuklearfähigen Flugzeugen durchführen, die einen nuklearen Angriff auf Russland simulieren. Unter normalen Umständen wäre man verrückt, dies zu tun, weil es einfach das völlig falsche Signal sendet. Aber vor einer Woche

Als Russland begann, Marschflugkörper gegen die ukrainischen Infrastrukturziele zu schicken, machte ein in Panik geratener Zelensky seine Sendung und bat die NATO, einen Präventivschlag gegen Russland zu starten, einen Atomschlag. Allein das schafft optische Probleme. Ich meine, Sie haben also den ukrainischen Präsidenten, einen Verbündeten des Westens, und der Westen ist entschlossen, ihn zu unterstützen, und bittet um einen präventiven Atomschlag gegen die Russen. Und jetzt führt die NATO eine Übung durch, bei der sie sich darauf vorbereitet, einen präventiven Nuklearschlag gegen Russland durchzuführen. Ich meine, was ist der andere Zweck dieser Übung? Allein die Optik diktiert also, dass reife Leute in der NATO diese Übung einstellen und sagen sollten, dass dies kein guter Zeitpunkt ist, um diese Übung durchzuführen. Wir wollen kein Potenzial für Missverständnisse schaffen.

Und es gibt nicht nur die Theorie dieses Potenzials. Man muss nur auf 1983 zurückblicken. Es gab eine ähnliche NATO-Übung namens Able Archer 83, bei der nach dem Einmarsch amerikanischer Truppen in Europa als Teil der ReForGer-Übung die Truppen nach Deutschland zurückkehrten, wo wir mit Zehntausenden, Hunderttausenden einfliegen von Truppen, die vorpositionierte Ausrüstung heiraten, um gegen einen sowjetischen Angriff gewappnet zu sein. Wir haben dann gesagt, dass wir die Fähigkeit der NATO zum Einsatz von Atomwaffen testen werden. Die Sowjets haben dies überwacht und sie interpretieren dies so, dass die NATO bereits alle Truppen hat, die sie braucht, und jetzt werden sie einen präventiven Atomschlag gegen uns starten und diese Truppen einsetzen, um uns anzugreifen. Also erhöhte Russland seine nukleare Haltung auf das allerhöchste Niveau und stellte seine nuklearen Streitkräfte in Bereitschaft. Ein Fehler, Ein einziges Missverständnis hätte zu einem weltvernichtenden nuklearen Holocaust führen können. So gefährlich war Able Archer 83.

Es war so schlimm, dass Ronald Reagan, Mr. Evil Empire, als er ein Jahr später von der CIA darüber informiert wurde, sagte: Moment mal, die Sowjets dachten tatsächlich, wir würden einen präventiven Atomschlag starten, und die CIA sagte ja, sie dachte das wäre so. Ronald Reagan sagte, dies sei verrückt, und er begann den Prozess der nuklearen Abrüstung, der sich in der Unterzeichnung des Zwischenvertrags über nukleare Streitkräfte im Dezember 1987 und der Umsetzung des Vertrags im Juni 1988 manifestierte.

Das ist der Vertrag, an dem ich beteiligt war. Ich war einer der ersten Inspektoren vor Ort in der Sowjetunion, der diese Atomwaffen losgeworden ist. So wichtig und gefährlich war Able Archer 83. Dasselbe tun wir heute in einer Situation, in der ein Führer einer europäischen Nation die NATO anfleht, einen präventiven Nuklearschlag durchzuführen, und wir nutzen die Mittel, um dies zu tun.

Dies ist eine gefährliche Situation. Das ist töricht und wird durch die Aussage von General Stoltenberg noch verschärft. Der Generalsekretär der NATO stand auf und sagte, und denken Sie daran, die NATO hat geleugnet, dass sie dort eine Rolle spielen, sie sind keine Partei dieses Konflikts, obwohl sie Waffen liefern. Er sagte, dass ein russischer Sieg in der Ukraine eine Niederlage für die NATO wäre und dass es daher zwingend erforderlich ist, dass die NATO ihre Muskeln spielen lässt und diese Übung durchführt.

Das ist also buchstäblich so, als ob die Kinder den Kindergarten übernommen haben, die Erwachsenen geflüchtet sind und die Kinder das Sagen haben und einfach nur lächerliche Dinge passieren. Das ist der Nato passiert. Wo ist die erwachsene Führung? Dies ist eine sehr gefährliche Zeit nicht nur in der amerikanischen Geschichte, sondern in der Weltgeschichte, weil es Anschuldigungen gibt, die in beide Richtungen gehen. Die Leute sprechen von einem russischen Atomangriff, obwohl die Russen sich nicht darauf vorbereiten, einen Atomangriff durchzuführen. Die Russen sind besorgt über eine Überreaktion der NATO, Bedenken, die jetzt wegen dieser Nuklearübung noch mehr aufgebauscht werden. Ein Fehler, ein Missverständnis könnte zu einem Austausch von Atomwaffen führen, der die Welt, wie wir sie kennen, zerstört.

MF : Ich glaube nicht, dass die Leute den Ernst der Lage begreifen. Sie haben kürzlich auch einen Artikel in Consortium News veröffentlicht, in dem Sie über die Nukleardoktrin sowohl Russlands als auch der Vereinigten Staaten geschrieben haben und dass es die Vereinigten Staaten sind, die die Erstschlagsfähigkeit in ihre Doktrin geschrieben haben. Können Sie darüber sprechen?

SR:Eines der Dinge, über die die Leute gerade sprechen, die große Angst im Westen, ist, dass Russland eine Atomwaffe gegen die Ukraine einsetzen wird, eine taktische Nuklearwaffe. Es gibt keine russische Doktrin für den präventiven Einsatz taktischer Atomwaffen. Und außerdem kommen wir auf die spezielle Militäroperation zurück, Russland wird die Ukraine nicht mit Atomwaffen angreifen. Die Ukraine ist eine Familie. Wenn Russland eine Atombombe einsetzen wird, wird es sie gegen Europa einsetzen, nicht gegen die Ukraine, aber das würden sie niemals präventiv tun. Russland hat zwei Bedingungen, unter denen es Atomwaffen einsetzen kann. Die erste ist, wenn sie mit Atomwaffen angegriffen wurden, und dann werden sie mit allem, was sie haben, zurückschlagen. Zweitens, wenn eine konventionelle Kampffähigkeit zusammengebracht wird, die das Überleben des russischen Staates bedroht, kann Russland alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen,

Aber hier wird uns von sogenannten Experten gesagt, dass Russland eine dritte Doktrin hat, und sie erkennen sogar an, dass sie nicht schriftlich vorliegt, also sagen sie, es sei eine unausgesprochene Doktrin. Nichts dergleichen, aber das heißt zu eskalieren, um zu deeskalieren, dass Russland, wenn es mit seiner drohenden Niederlage in der Ukraine konfrontiert wird, sich dafür entscheiden wird, eine Atomwaffe gegen die Ukraine einzusetzen, um den Konflikt zu eskalieren, um den Westen mit der schrecklichen Realität eines nuklearen Konflikts zu konfrontieren , zu deeskalieren.

Die einzigen Menschen, die eine Eskalations- bis Deeskalationsstrategie haben, sind die Vereinigten Staaten, und wir haben sie ausgeübt. Wir haben nur dafür eine Atomwaffe gebaut, sie heißt W76-2 Atomwaffe mit geringer Sprengkraft, ein Sprengkopf, der auf die Trident-Rakete gesetzt wird, die im U-Boot der Ohio-Klasse betrieben wird, ballistisch, Raketen, U-Boot. Und im Jahr 2019 haben wir tatsächlich eine Übung durchgeführt, bei der der Verteidigungsminister im Hauptquartier des strategischen Kommandos der Vereinigten Staaten in Omaha, Nebraska, die Erteilung der Freigabebefehle für den W76-2-Sprengkopf in einem Szenario übte, in dem russische Truppen in das Baltikum vorrücken.

Unser Ziel war es also, zu eskalieren, um die Russen zur Deeskalation zu bringen. Wir haben diese Lehre. Wir haben diese Doktrin ausgeübt. Und jetzt übertragen wir diese Doktrin auf die Russen, aber die Russen haben diese Doktrin nicht. Wenn wir also noch einmal über Fehlkalkulationen sprechen, die auf Unwissenheit beruhen, wenn wir glauben, dass die Russen eine Eskalations-zur-Deeskalations-Strategie haben und wir dann darauf mit unserer eigenen Eskalations-zur-Deeskalations-Strategie reagieren, dann können Sie sich das meiner Meinung nach vorstellen könnte zu einem schnellen Missverständnis und der Freisetzung von Atomwaffen führen.

Wenn Sie eine Atomwaffe einsetzen, geht die Welt unter. Es gibt keinen begrenzten Atomkrieg. Nicht so etwas. Eine Atomwaffe und die Welt geht unter. Und hier haben wir Leute in den Vereinigten Staaten und der NATO, die glauben, dass sie diese eine Atomwaffe verwenden können, um zu eskalieren, um zu deeskalieren, aber die russische Doktrin sagt eindeutig, wenn Sie uns mit einer Atomwaffe treffen, setzen wir alles frei. Putin hat gesagt, ja, das bedeutet, dass wir Märtyrer sein werden, aber Sie werden als Täter einer globalen Vernichtung in die Hölle kommen.

MF: Wie siehst du dieses Ende? Gibt es eine Chance, dass es Friedensverhandlungen geben könnte? Die USA und die NATO scheinen alles getan zu haben, um das zu verhindern. Es fühlt sich an, als wäre dies wirklich ein Kampf um die Zukunft der NATO, um die Zukunft der USA und der westlichen Vorherrschaft über die Welt und ihre Ressourcen.

SR: Nun, ich glaube, dass dies mit einem russischen Militärsieg in der Ukraine enden wird. Ich denke, das ist unvermeidlich. Ich denke auch, dass einer der Gründe, warum die Russen diesen Konflikt so angehen, wie sie sind, darin besteht, dass sie sich der Tatsache bewusst sind, dass sie die NATO und die Vereinigten Staaten nicht in Panik versetzen wollen, um überzureagieren, wenn Sie schnell gewinnen und jemanden damit konfrontieren die Unmittelbarkeit ihrer Niederlage, in ihrem Niedergang können Sie eine Überreaktion ihrerseits auslösen.

Zum Beispiel das Einrücken der NATO in die Westukraine, das Bestreben der NATO, eine Flugverbotszone über der Ukraine zu errichten – etwas, das einen direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO schafft. Aber wenn Sie Ihren Sieg verlangsamen, selbst zu einem enormen Preis für Sie selbst, und Sie der NATO nach und nach die Realität der Niederlage vorführen, dann wird die NATO, die erkennt, dass sie keine andere brauchbare Antwort darauf hat, zurückweichen, und das ist es, was wir sehen jetzt.

Wir sehen, wie die NATO herauskommt und sagt, wir wollen keinen Konflikt mit Russland. Wir werden die Ukrainer weiterhin mit Waffen versorgen, aber wir werden uns nicht in irgendeiner Weise engagieren, bei der NATO-Streitkräfte mit russischen Streitkräften in der Ukraine kämpfen. Und ich denke, das ist ein Nebenprodukt der Art und Weise, wie die Russen diesen Krieg führen. Also, für all die Leute da draußen, die sich die Haare raufen und sagen, warum gewinnt Russland dieses Ding nicht einfach schnell? Die Russen sind klüger. Sie sind die einzigen Erwachsenen im Raum und sie erkennen, dass ein schneller entscheidender Sieg tatsächlich mehr Probleme schaffen als lösen könnte. Aber Russland muss diesen Krieg aus seiner Sicht gewinnen, weil Russlands Ziel nicht die Zerstörung der Ukraine ist. Russlands Ziel ist, wie bereits erwähnt, ein neuer europäischer Sicherheitsrahmen. Sie haben im Dezember letzten Jahres diesbezügliche Vertragsentwürfe vorgelegt. Es geht nicht um das Ende der NATO, sondern um den Rückzug der NATO von der russischen Grenze, einer Art neutraler Zone, in der die besonderen Interessen sowohl Europas als auch Russlands respektiert werden. Und das ist das ultimative Ziel, das Russland hier hat.

Ich glaube, Russland wird dies nicht erreichen, weil die NATO morgen aufwachen und sagen wird: Ja, wir glauben daran. Die NATO wird es nicht mehr lange geben. Ich meine, Europa wird diesen Winter einige sehr radikale Veränderungen durchmachen. Die Europäische Union zerfällt, während wir hier sprechen. Die NATO ist tief zerbrochen. Die G7 verliert ihre Daseinsberechtigung. Es sollen die sieben dominantesten Volkswirtschaften der Welt sein, aber werden wir nach diesem Winter wirklich in der Lage sein, die deutsche Wirtschaft, die italienische Wirtschaft, die französische Wirtschaft und die britische Wirtschaft als die dominierenden Volkswirtschaften der Welt zu bezeichnen. Die G7 zerbricht. NATO, sie werden nicht nur mit einer weiteren Peinlichkeit konfrontiert. Denken Sie daran, dass die NATO erst letztes Jahr in Afghanistan gedemütigt wurde.

Ihre Volkswirtschaften brechen zusammen. Die europäischen Nationen werden erkennen, dass der Weg aus diesem Problem nicht darin besteht, Russland den Rücken zu kehren, sondern Russland zu bitten, sich wieder als Energielieferant zu engagieren. Die Vereinigten Staaten zeigen sich als der schrecklichste Freund, den man sich vorstellen kann. Freunde sprengen keine Pipelines, aber wir schon. Freunde, wenn ein Freund in Not ist, kommen Sie nicht herein und sagen, hier ist flüssiges Erdgas, aber Sie müssen das 10- bis 15-fache des Marktwertes bezahlen, weil wir die Situation ausnutzen, um amerikanischen Unternehmen unerwartete Gewinne zu bescheren. Freunde verhalten sich nicht so. Das tun wir, und Europa wird aufwachen, dass die Vereinigten Staaten nicht ihr Freund sind.

Jetzt sagen die Leute, Moment mal, wo bekommt Europa das Benzin her? Putin hatte vor zwei Tagen ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, bei dem er im Wesentlichen über die Schaffung eines türkischen Energiezentrums sprach. Es gibt eine bestehende Pipeline namens Turkstream, die Gas nach Südeuropa liefert. Es kommt von Russland über das Schwarze Meer in die Türkei. Putin spricht davon, die zweite Pipeline zu bauen und die Türkei auf den Status zu erheben, den Deutschland gehabt hätte, wenn sie beide Pipelines betrieben hätten, und zu einem Energieknotenpunkt zu werden, um den strategischen Energiebedarf nach Europa, nach Nordafrika und in den Nahen Osten zu decken. Dies wird der türkischen Wirtschaft zugutekommen, aber auch russisches Gas nach Europa zurückbringen.

Und ich garantiere Ihnen so ziemlich, dass Europa diesmal im Frühjahr um dieses Gas betteln wird und Russland da sein wird, um es zu liefern. Es wird also eine neue politische Realität in Europa geben, die möglicherweise eher dazu beiträgt, den Russen tatsächlich zuzuhören, wenn sie sagen, wir würden gerne über einen neuen europäischen Sicherheitsrahmen sprechen. Und dies wird zu einem Rückschritt der Vereinigten Staaten aus Europa und tatsächlich aus der Welt führen.

Die Welt kehrt den Vereinigten Staaten den Rücken. Schauen Sie sich an, was Saudi-Arabien gerade zusammen mit Russland getan hat. Saudi-Arabien, Amerikas langjähriger Garant für Energiesicherheit, wo die saudischen Ölfelder überentwickelt werden, sodass Saudi-Arabien die Produktion je nach Bedarf entweder erhöhen oder verringern kann, um den Bedürfnissen der Vereinigten Staaten gerecht zu werden. Joe Biden kroch im Juli auf den Knien nach Saudi-Arabien und bat Saudi-Arabien, die Ölproduktion um eine Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Saudi-Arabien verschob es und sagte, wir müssten warten, um mit dem OPEC-Kartell plus zu sprechen, und dieses Plus sei Russland, was bedeutet, dass Saudi-Arabien nach Russland ging, um zu sehen, ob die OPEC bereit wäre, Amerika zu helfen. Nun, die Antwort war nicht nur nein, sondern verdammt noch mal nein. Russland und Saudi-Arabien einigten sich kürzlich darauf, die Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu senken, anstatt die Ölproduktion zu erhöhen. Dies wird Joe Biden vor den Zwischenwahlen in eine sehr schwierige Lage bringen, da die Preise jetzt an der Zapfsäule steigen und das Heizöl steigt, wenn Amerika abkühlt. Die Vereinigten Staaten sind also in Schwierigkeiten.

Die Welt wendet sich vom Dollar ab. Die Geschäfte, die jetzt für Öl getätigt werden, die früher mit dem Petrodollar abgeschlossen wurden, werden in nationalen Währungen abgeschlossen. Die Vereinigten Staaten haben das Vertrauen der Welt verloren. Wie können Sie den US-Dollar als globale Reservewährung haben, wenn die Vereinigten Staaten aus einer Laune heraus den Staatsfonds von Nationen beschlagnahmen, der in Banken auf der ganzen Welt gehalten wird? Sie beschlagnahmten 600 bis 700 Milliarden Dollar des russischen Staatsfonds. Wie könnte irgendjemand auf der Welt den Vereinigten Staaten wieder vertrauen? Sie können nicht.

Es ist also nicht nur so, dass die Vereinigten Staaten Europa verraten haben. Die Vereinigten Staaten haben die Welt verraten, und die Welt beginnt das zu erkennen. Deshalb unterzeichneten Putin und der chinesische Präsident Xi bei ihrem Treffen am 4. Februar dieses Jahres in Peking eine 5.000 Wörter umfassende gemeinsame Erklärung, die im Grunde das Ende der US-amerikanisch dominierten, auf Regeln basierenden internationalen Ordnung erklärte. Und sie sagten, es gibt eine neue multilaterale, auf internationalem Recht basierende Ordnung, bei der sie die Führung übernehmen. Und das ist die Richtung, in die sich die Welt bewegt.

Wenn Sie Bürger der USA sind, wachen Sie auf, Jungs. Du lebst in einem Moment der Geschichte. Dies ist buchstäblich das Jahrzehnt, in dem wir uns gerade befinden, wird von Historikern untersucht, wenn wir überleben, und als einer der kritischen Punkte der modernen Geschichte angesehen werden. Wir sehen das Ende des US-Imperiums. Die regelbasierte Ordnung, die diesen Globus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs regiert, ist ausgelaufen. Es wird durch etwas anderes ersetzt und wir durchleben diese Übergangszeit. Es wird eine harte Zeit für die US-Amerikaner. Aber machen Sie ab und zu eine Pause und verstehen Sie, was passiert, denn Sie leben buchstäblich in einem der wichtigsten Momente der modernen Geschichte.

MF: Darüber hat auch Alfred McCoy geschrieben und die 2020er Jahre als das Jahrzehnt des Endes des US-Imperiums bezeichnet. Also, was empfehlen Sie den Menschen in den Vereinigten Staaten? Gibt es etwas, was die Leute hier tun können, um zu fordern, dass auch auf unserer Seite Erwachsene im Raum sind?

SR: Nun, das Wichtigste ist, dass das Ende des Imperiums nicht das Ende des Lebens bedeutet. Die USA werden noch existieren, wenn wir uns erlauben zu existieren. Wir werden immer noch die gleichen Häuser haben, immer noch die gleiche Straße fahren können, unsere Kinder auf die gleichen Schulen schicken können. Wir werden nur eine kleinere Nation in Bezug auf die Auswirkungen sein, die wir auf der ganzen Welt haben. Wir müssen lernen, verantwortungsbewusst mit den Nationen zusammenzuarbeiten, anstatt den Nationen etwas vorzuschreiben. Und hoffentlich werden wir aus Sicht der meisten US-Amerikaner in einer Welt leben, in der das US-Militär nicht diese dominierende Kraft ist, in der wir vielleicht nicht 800 Milliarden Dollar pro Jahr ausgeben müssen, um ein Militär aufzubauen, das sich verteidigt ein Imperium, das verschwindet.

Aber das Wichtigste hier ist, dass wir uns nicht dazu entschließen, den Planeten niederzubrennen, wenn sich der Planet vom US-amerikanischen Imperium entfernt. Wir müssen reif genug sein, um zu verstehen, was passiert und warum es passiert, und es so zu steuern, dass es nicht nur zum Tod der USA, sondern der ganzen Welt führt. Das Ende des US-amerikanischen Imperiums bedeutet nicht das Ende der USA. Wir können immer noch als wohlhabender Nationalstaat existieren, der seinen Idealen und Werten treu bleibt.

Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten anfangen, sich nach innen zu wenden und die Probleme hier zu Hause zu lösen, anstatt zu versuchen, Lösungen für die Probleme der Welt im Ausland zu diktieren. Dazu müssen wir die richtigen Leute ins Amt wählen. Was ist das Wichtigste, was die US-Amerikaner tun könnten, um die Demokratie in den USA zu bewahren? Die Antwort ist wirklich einfach. Fast alle kommen auf die gleiche Antwort – holt das Geld aus der Politik. Wenn Sie Geld aus der Politik entfernen. Wenn Sie Citizens United stürzen, können Sie buchstäblich damit beginnen, das Repräsentantenhaus, den Senat und sogar das Weiße Haus mit Leuten zu bevölkern, die nicht im Besitz von Sonderinteressen sind, Leuten, die auf das US-amerikanische Volk eingehen. Und das muss passieren.

Die Lösung für die Probleme der USA ist die richtig umgesetzte US-Demokratie. Und deshalb müssen die Menschen aufwachen, sich engagieren, anfangen, sich zu bewegen, um das zu schaffen, was geschaffen werden muss, um die richtigen Leute ins Amt zu bringen. Wir brauchen Erwachsene, die in den Sitzen der Macht sitzen, wenn die entscheidenden Entscheidungen darüber getroffen werden, wie die Welt vom US-Imperium weggehen wird, Erwachsene, die erkennen, dass dies nicht unbedingt das Schlimmste auf der Welt ist, dass die USA überleben können und gedeihen, wenn wir uns nicht erlauben, überzureagieren und uns entscheiden, gegen alle zu kämpfen, da unser Imperium sich auflöst.

Die Bürger der USA müssen also aufwachen, denn sonst überlassen wir unsere Zukunft einer politischen und wirtschaftlichen Elite, die alles tun wird, um das, was sie haben, so lange wie möglich zu bewahren, wenn auch am Ende es bedeutet die Zerstörung von allem, was sie vorgeben zu retten versuchen.

MF: Vielen Dank für alles, was Sie tun, um die Stimme der Vernunft da draußen zu sein, um all dies für die Öffentlichkeit zu klären. Dies ist eine wirklich kritische Zeit, und ich denke, wir müssen diese Diskussionen mehr und mehr über die Rolle der Vereinigten Staaten führen, darüber, wie sich die Dinge verändern und wie wir uns in Richtung einer kooperativeren Diplomatie bewegen müssen, nicht einer militärischen Vorherrschaft in der Welt . Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen.

SR: Danke, dass du mich eingeladen hast.

