„Wir haben Angst vor einer sozialen Revolte“ – Hunderte demonstrieren in Sizilien gegen steigende Energiekosten

NEIN zu Waffenlieferungen! NEIN zu Sanktionen! JA zur Diplomatie!

„Wissen Sie, wie viel Gas wir aus Russland importiert haben? 42 Prozent der gesamten Importe…Es ist normal, dass der Energiepreis in die Höhe schießt, wenn wir aus reiner Unterwürfigkeit gegenüber der EU und der NATO den größten Gaslieferanten aufgeben, ganz zu schweigen von Spekulationen und Privatisierung. Es ist Selbstmord. Es ist Beihilfe zum Selbstmord.“



„Duscht zu zweit, dreht die Heizung runter, zieht euren Mantel an, besitzt ncihts und seid glückliche – aber das gilt für euch, nicht für die! Das ist die Vision von Europa. Das ist Josep Borrells Vision von Europa.“



NEIN zum Krieg, NEIN zu Sanktionen, JA zu Frieden und Arbeit!

„Diese Entscheidungen, wie die gegen Russland haben Auswirkungen auf uns. Die Rechnungen steigen und viele Unternehmen schließen. Es gibt Arbeitnehmer, die nicht über die Runden kommen. Wir sind hier, um all dem Einhalt zu gebieten.“



NATO, EU, LASST UNS IN RUH!

„Wir fordern, dass die Sanktionen beendet werden, denn unser Land kann nur widerstehen und wiedergeboren werden, wenn es Gas zu sehr niedrigen Kosten bekommt. Und das wird mit Gas aus den USA nicht passieren. Die Franzosen haben das gemerkt. Der [französische] Wirtschaftsminister hat erklärt, dass es für die Franzosen nicht möglich ist, das Vierfache für US-Gas zu zahlen. Und warum können die Italiener das tun? Ihr sollte euch alle schämen. Die herrschende Klasse besteht aus Ausverkäufern und Verrätern ihrer Heimländer und ihrer Völker.“



Keine Kriege der USA und der NATO in der Ukraine oder anderswo!

Italien raus aus der NATO! NATO raus Italien!

