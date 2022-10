Der Kampf zwischen den Kapitalisten der Oligarchen und der Oligopole – Von Klaus Rüchel

Ich als Zehnjähriger:

Ende Januar 1945 hatten die Russen Landsberg an der Warthe eingenommen. Dort kämpfte auch niemand mehr bis zum letzten Blutstropfen, wie die Nationalsozialisten es mit ihren Durchhalteparolen wollten. ( und es ein Schauspieler 2022 auch wieder will ! ) Mein Großvater hisste die „weiße Fahne“, praktisch ein Bettlaken. Das war nicht besonders heldenhaft-patriotisch. Aber meine Großeltern , meine Mutter und ich blieben am Leben . Unser Haus wurde auch nicht zerstört . Ich bin auf meinen Großvater stolz !

Stimmen meiner Freunde: das Dümmste, was die Ukrainer tun können, die weiße Fahne zu hissen

Ich dagegen: das Dümmste, was ein Mensch tun kann, sich selbst und seine Werke zu opfern.

Richard David Precht (am 1.4. in der HeuteShow deshalb gebrandmarkt ) meint: „Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung, aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, wann man sich ergeben muss“.

Giordano Bruno starb für die Nachwelt als Märtyrer, allerdings hätte es nicht sein müssen.Dem Historiker Mordechai Feingold zufolge sind sich Bewunderer und Kritiker Giordano Brunos im Grunde darin einig, dass er aufgeblasen und arrogant war, seine Meinungen hoch bewertete und wenig Geduld mit jedem zeigte, der ihm auch nur ansatzweise widersprach“. So legte er sich in Venedig mit seinem Gastgeber Zuane Mocenigo an, der ihn aus Rache denunzierte.

Galileo Galilei: Dagegen begriff Galileo Galilei schnell, dass seine päpstlichen Gegenspieler saudumm waren oder sich so stellen mußten. Es war die Zeit des 30jährigen Kriegs. Er legte sich mit keinem an, unterwarf sich , konnte dann in seinem Haus leben, Braten und Wein genießen und sein Werk in Ruhe weiterschreiben und seinem Schüler Andrea weitergeben.

( Brecht nannte auch das Theaterstück, das ich mehrfach las, „Das Leben des Galileo Galilei“

Mogens Glistrup,ein damals bekannter dänischer Politiker. Zu Glistrups ebenso unterhaltsamen wie radikalen Vorschlägen gehörte, das dänische Militär abzuschaffen und durch einen Anrufbeantworter zu ersetzen, der in allen Weltsprachen „Wir ergeben uns“ melden sollte. Das spare bares Geld und im Ernstfall Menschenleben, weil Dänemark ohnehin nicht verteidigungsfähig sei.

Brechts Legende vom toten Soldaten

(wohl 1917/18 entstanden – hier nur 3 von 20 Strophen)

Und als der Krieg im vierten Lenz

Keinen Ausblick auf Frieden bot

Da zog der Soldat seine Konsequenz

Und starb den Heldentod.

Es zog die ärztliche Kommission

Zum Gottesacker hinaus

Und grub mit geweihtem Spaten den

Gefallnen Soldaten aus.

Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt

Drum hinkt ein Pfaffe voran

Der über ihn ein Weihrauchfaß schwingt

Daß er nicht stinken kann.

Mutter Courage ohrfeigt ihren Sohn Eilif

Zweites Bild :Mutter Courage zieht in den Jahren 1625 und 1626 im Tross der Schwedischen Heere durch Polen. Sie hörte, wie ihr Sohn Eilif vom Feldhauptmann für eine Heldentat ausgezeichnet wird. Eilif war mit seinen Leuten auf der Suche nach Vieh, das sie den Bauern stehlen sollten. Dabei erwischte sie eine Überzahl bewaffneter Bauern. Doch durch List und Betrug gelang es Eilif, die Bauern niederzuschlagen und das Vieh zu stehlen. Als Courage das hört, ohrfeigt sie Eilif, weil er sich nicht ergeben hat. Sie fürchtet um ihren Sohn aufgrund seiner Kühnheit.

Bert Brecht und der 1. Weltkrieg

Brecht ließ in seinen Texten bald von der patriotischen Verklärung des Krieges ab, die Produktion für die Lokalzeitungen ließ nach. Wegen eines von Brecht 1915 geschriebenen, nicht dem erwarteten Todes-Pathos entsprechenden, Aufsatzes über den Horaz-Vers Dulce et decorum est pro patria mori („Süß und ehrenvoll ist’s, fürs Vaterland zu sterben“) soll er beinahe des Gymnasiums verwiesen worden sein.

Fazit:

*vielleicht lebt der eine oder andere in einer Diktatur schlechter. Er hilft aber nicht mit, andere Menschen weiter umzubringen und Werte zu vernichten. Auch ein Jonestown-Massaker 1978 muß sich nicht unbedingt wiederholen.

*Angreifer und Verteidiger lügen und „überzeugen“ in Kriegen beide, dass sich die Balken biegen und beide werden immer brutaler.

*Die Liste der Weltrabauken wird immer länger ( Ermordete: 3 Mio Vietnam, 650 Tsd Irak. 1400 “gegossenes Blei“ ).

*Ich mag dogmatisch, altersstarrsinnig und wissenschaftsdumm und ein Lumpenpazifist sein, zur „Internationale der Einäugigen“ gehören, dennoch möchte ich nicht für „freedom and democracy“ eingeäschert werden oder als Aerosol vedampfen.

Ich schätze auch die Meinung von klugen Menschen, z.B. Rangar Yogeshwar, Margott Käßmann, Gerhard Polt, Alice Schwarzer, David Precht, Andreas Dresen, Alexander Kluge, Reinhard Mey, Otto Schily, Harald Welzer, Lopez Obrador: „Wir liefern die Waffen-Ihr liefert die Toten“.

(Beitrag eines guten Freundes, den wir hier veröffentlichen.)

