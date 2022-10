https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277493.shtml

Während die USA ihren Druck fortsetzen, sich von China „abzukoppeln“, sehen immer mehr Länder deutlich die möglichen Auswirkungen einer solchen irrationalen Aktion auf die Stabilität der Welt.

Außer Uncle Sam selbst.

Das kurzsichtige Washington träumt immer noch davon, seine Interessen durch eine „Abkopplung“ von China voranzutreiben. Aber ihre Verbündeten und Partner scheinen die tief sitzenden und langfristigen Gefahren der „Entkopplung“ besser verstanden zu haben als die USA selbst. Bundeskanzler Olaf Scholz etwa warnte davor, dass „Entkoppelung die falsche Antwort“ sei, weil sie den Erfolg der Globalisierung untergraben würde. „Wir müssen weiter Geschäfte mit China machen“, sagte er vergangene Woche auf einer Wirtschaftskonferenz in Berlin.

Ähnliche Warnungen wurden auch von US-Partnern in der Indopazifik-Region geäußert. Am Dienstag sagte der singapurische Premierminister Lee Hsien Loong, die „Abkopplung“ von China sei besorgniserregend. Washingtons Exportbeschränkungen für Chipausrüstung nach Peking – der jüngste „Entkopplungsversuch“ der USA – würden „weitere Konsequenzen auslösen und könnten zu weniger wirtschaftlicher Zusammenarbeit, weniger gegenseitiger Abhängigkeit, weniger Vertrauen und möglicherweise letztendlich zu einer weniger stabilen Welt führen“, bemerkte Lee.

Lees Bemerkungen könnten in vielen asiatisch-pazifischen Ländern und Regionen leicht ein Echo finden. Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA ist ein Segen für diese Länder und Regionen, während eine Konfrontation eine Katastrophe ist. Daher ist und wird die „Entkopplung“ zwischen den USA und China, in welchem ​​Bereich auch immer, keine gute Nachricht für sie sein.

Ein chinesischer Wissenschaftler für internationale Beziehungen, der um Anonymität bat, sagte gegenüber der Global Times, dass es aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit zur Bewältigung verschiedener globaler Herausforderungen schwierig sei, die „Entkopplung“ zwischen den USA und China Wirklichkeit werden zu lassen. Aber Washington hat die „Entkopplung“ bereits bewaffnet und politisiert. Man wird weiterhin versuchen, die „Abkoppelung“ von China gewaltsam voranzutreiben, was den Interessen beider Länder schadet und zu noch turbulenteren bilateralen Beziehungen führt.

Die „Entkopplung“ zwischen den USA und China ist nicht einfach ein Streit zwischen den beiden Ländern. Als Großmächte haben China und die USA eine der folgenreichsten bilateralen Beziehungen der Welt. Jegliche geringfügigen Schwankungen in solchen Beziehungen werden wahrscheinlich Instabilität in viel größerem Umfang und in mehr Bereichen mit sich bringen. Mit anderen Worten, die nachteiligen Auswirkungen einer „Entkopplung“ zwischen den USA und China sind viel größer als die Auswirkungen auf die Beziehungen der beiden Länder.

Beispielsweise hat Washingtons „Abkoppelung“ von Peking einen enormen negativen Demonstrationseffekt auf die Region und die ganze Welt. Die USA betonen bei bilateralen und multilateralen Anlässen oft die Zusammenarbeit mit Partnern „mit gemeinsamen Werten“, und es ist offensichtlich, dass China nicht in diese Kategorie eingeordnet wird. Die USA ermutigen die westlichen Länder, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von denen zu verringern, die gegen die sogenannten westlichen Werte sind, einschließlich China und Russland, oder mit anderen Worten, zukünftige Partner für die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage von Ideologien auszuwählen. Dies wird unweigerlich den normalen wirtschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit behindern, das Misstrauen und sogar die Konflikte zwischen und zwischen den Ländern verstärken.

Aus der Perspektive der Industriekette wird die Entwicklung der Weltwirtschaft vor größeren Herausforderungen stehen, wenn die „Abkopplung“ der USA von China wahr werden sollte. Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte und Fernsehkommentator, weist darauf hin, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Peking und Washington eine wesentliche Manifestation der globalen wirtschaftlichen Integration sind, in deren Rahmen Waren und Dienstleistungen so erschwinglich wie möglich bei optimaler Arbeitsteilung bereitgestellt werden können und zwar zwischen verschiedenen Ländern und Regionen.

Song sagte, dass ebenso wie China und die USA auch andere Länder unter einer solchen Veränderung der chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen leiden würden, da die Arbeitsteilung in der globalen Industriekette bereits etabliert sei. Und wenn die USA die gesamte Industriekette durch „Entkopplung“ gewaltsam demontieren, wird der Produktionsprozess schwer gestört.

Die durch das US-amerikanische Streben nach „Abkoppelung“ von China verursachte Instabilität findet sich auch im Sicherheitsbereich wieder. Bei einer „Entkopplung“ werden die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen – die engsten Verbindungen zwischen Peking und Washington – geschwächt oder sogar erheblich zerstört, was zu weiteren Konflikten zwischen den beiden Mächten führt. Folglich wird die Welt mit noch bittereren Spaltungen und akuteren Stabilitätskrisen konfrontiert sein.

Die Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen hat bewiesen, dass Länder trotz der enormen Unterschiede in vielen Bereichen immer noch koexistieren und sich durch Zusammenarbeit gemeinsam entwickeln können. Aber die USA haben jetzt ihr Urteilsvermögen im geopolitischen Spiel gegen China verloren, was die Stabilität der ohnehin sensiblen und fragilen bilateralen Beziehungen stark untergraben hat.

Washington muss erkennen, dass eine „Abkopplung“ von China nicht Teil des Spiels sein sollte, das es spielt. Man muss vorsichtig sein, diese wichtige wirtschaftliche Entscheidung als Waffe in einem umfassenden strategischen Wettbewerb mit China einzusetzen, denn in diesem Fall wird niemand gewinnen. Die Beziehungen zu China rational und pragmatisch zu behandeln, bedeutet mehr Stabilität für die Welt, und ob Sie dies tun oder nicht – der Ball liegt jetzt in Washingtons Spielfeld.

