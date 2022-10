Tulsi Gabbard, eine US-Politikerin vergleichbar mit der deutschen Politikerin Sahra Wagenknecht

Tulsi Gabbard, eine US-Politikerin, die vor einigen Tagen aus der Demokratischen Partei ausgetreten ist, kann man in vieler Hinsicht mit der deutschen Politikerin Sahra Wagenknecht vergleichen. Die Ansichten beider Frauen teile ich nicht uneingeschränkt, aber sie sind beide sehr mutig. Sie stellen sich beide gegen den Mainstream und vielleicht auch deshalb sprechen sie immer von einem nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Diesen Standpunkt teile ich so nicht. Meiner Meinung nach gab es keine andere Möglichkeit für Russland, der ausserordentlichen Bedrohung, die von dem Regime in der Ukraine ausging, zu begegnen. Hier zum zuletzt veröffentlichen Beitrag von Tulsi Gabbard. (Heinrich Bücker)



Tulsi Gabbard:

Wenn wir unseren Präsidenten wählen, wählen wir unseren Oberbefehlshaber. Es gibt wichtige Implikationen, die mit diesem Titel einhergehen. Unser Oberbefehlshaber ist letztendlich die Person, die für unser Militär verantwortlich ist, und mit dieser Verantwortung geht die Pflicht einher, die Sicherheit und Freiheit des amerikanischen Volkes zu schützen und zu verteidigen. Unser Oberbefehlshaber ist die mächtigste Einzelperson, wenn es um die nationale Sicherheit dieses Landes geht.

Der größte Verrat, den ein Präsident begehen kann, besteht darin, wissentlich Maßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit des amerikanischen Volkes gefährden würden. Tragischerweise hat die Biden-Regierung genau das getan und tut dies weiterhin, indem sie ihren Stellvertreterkrieg mit Russland eskalierte, diplomatische Bemühungen entmutigte und die ganze Welt näher an den Rand einer nuklearen Katastrophe brachte.

Vor sechzig Jahren erlebten meine Eltern die Kubakrise. Dies war die „Duck and Cover“-Ära, in der Kindern in Schulen beigebracht wurde, sich im Falle eines Atomangriffs unter ihren Schreibtischen zu verstecken – ein lächerliches Protokoll, das in Wirklichkeit kein einziges Leben gerettet hätte. Glücklicherweise wurde unter der Führung von Präsident John F. Kennedy die Atomkatastrophe abgewendet.

Man könnte meinen, wir hätten seit den Tagen des ersten Kalten Krieges einen langen Weg zurückgelegt, und mit solch bemerkenswerten Fortschritten in der Technologie, dass wir heute sicherlich besser vorbereitet wären.

Leider ist das Gegenteil der Fall. Am 13. Januar 2018 um 8:07 Uhr morgens erhielten mehr als eine Million Einwohner Hawaiis und Touristen, die sie besuchten, einen Notfallalarm vom staatlichen Zivilschutz mit der Aufschrift „BEDROHUNG DURCH BALLISTISCHE RAKETEN NACH HAWAII. SOFORT UNTERKUNFTSSUCHE. DIES IST KEINE ÜBUNG.“ In den nächsten 37 Minuten sahen sich die Menschen auf Hawaii einer sehr ernüchternden Realität gegenüber … es gab keinen Unterschlupf. Familien kauerten in ihren Schränken und glaubten, dass dies ihre letzten gemeinsamen Momente sein würden. Ein Vater, der verzweifelt seine Tochter beschützen wollte, ließ das verängstigte junge Mädchen in ein Gully sinken, unsicher, ob sie sich jemals wiedersehen würden. Die Schwere des Atomkriegs und die Realität, dass unsere Führer uns im Stich gelassen und uns unserem Untergang überlassen haben, war unmöglich zu leugnen.

Ich habe 2020 wegen der Gefahr eines Atomkriegs für das Präsidentenamt kandidiert. Ich habe die Zeichen gesehen. Ich wusste, dass es kommen würde, es sei denn, wir änderten den Kurs. Ich habe dieses Thema mit großer Dringlichkeit bei jeder Kundgebung, jedem Rathaus und jedem Medienauftritt angesprochen. Reporter waren normalerweise entweder verblüfft oder verärgert darüber, dass ich darauf bestand, dass wir uns mit dieser Bedrohung befassen müssen, und wünschten sich stattdessen, ich würde diese Zeit nutzen, um persönliche Angriffe gegen andere Kandidaten oder den damaligen amtierenden Präsidenten Trump zu starten.

Die anderen Präsidentschaftskandidaten und unsere kurzsichtigen Medien weigerten sich, über dieses Thema zu sprechen. Sie haben es versäumt, das eine Problem ernst zu nehmen, das buchstäblich eine existenzielle Bedrohung für das Leben, wie wir es kennen, für das amerikanische Volk und für die Welt darstellt.

Unsere politischen Führer in Washington und ihre Verbündeten in den Unternehmensmedien wollen unbedingt, dass wir diese falsche Entscheidung akzeptieren, uns entweder einzureihen und einen Blankoscheck zu unterstützen, um diesen anhaltenden Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine zu finanzieren, oder zu riskieren, als Putin-Apologet verleumdet zu werden, der dagegen ist -Demokratie. Sie wollen, dass wir glauben, dass der einzige Weg, den Menschen in der Ukraine zu helfen, darin besteht, zu eskalieren und mehr Bomben zu schicken.

Sie wollen uns glauben machen, dass dieser Konflikt im Februar begann, als Putin in die Ukraine einmarschierte. Das ist nicht wahr. Putin hätte nicht in die Ukraine einmarschieren sollen, aber das war nicht der Zeitpunkt, an dem dieser Krieg begann. Unsere Medien und Kriegshetzer in Washington wollen, dass wir vergessen, dass die ehemalige Sowjetunion einst ihre eigene Version der NATO hatte. Als der erste Kalte Krieg endete, löste die Sowjetunion in dem Bemühen, die Spannungen zu deeskalieren und die Beziehungen zum Westen zu normalisieren, ihr kollektives Militärbündnis mit den sieben anderen mittel- und osteuropäischen Nationen auf, die als Warschauer Pakt bekannt sind.

Als Zeichen des guten Glaubens versicherten die Vereinigten Staaten zunächst dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow und später dem russischen Präsidenten Jelzin, dass die USA nicht versuchen würden, unser eigenes Verteidigungsbündnis, die NATO, zu erweitern. Leider wurde dieses Versprechen nicht gehalten. Erstens würde Präsident Clinton die NATO um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik erweitern. Dann erweiterte Präsident George W. Bush dieses Bündnis um sieben weitere Länder, als die NATO allmählich an der russischen Grenze vorrückte. Es war jedoch ein Versprechen, das in seinem letzten Jahr gemacht wurde und Wladimir Putin über den Rand treiben würde. Präsident Bush erklärte, die NATO werde sich bald auf Georgien und die Ukraine ausdehnen, wodurch praktisch NATO-Mitglieder die russische Grenze umgeben würden.

Wladimir Putin droht nun mit dem Einsatz einer Atomwaffe.

Was unternimmt unser Präsident und Oberbefehlshaber, um die Spannungen zu deeskalieren und uns vom Abgrund eines Atomkriegs zurückzubringen? Was hat er getan, um die Sicherheit des amerikanischen Volkes zu gewährleisten und Frieden zu schaffen? Die Antwort ist nichts. Als die Ukraine und Russland im März 2022 am Verhandlungstisch saßen, sagen Geheimdienstexperten, dass es die Vereinigten Staaten waren, die die Ukraine davon abgehalten haben, eine Einigung zu erzielen. Jetzt, sieben Monate später, stehen wir am Rande eines nuklearen Holocaust.

Atomkriege sind nicht zu gewinnen. Sie können nur Tod und Zerstörung zur Folge haben. Jeder Politiker, der behauptet, dass „ Erstschlag-Atomwaffen auf dem Tisch liegen “, kennt eindeutig die verheerenden Folgen dieser Politik nicht oder kümmert sich nicht darum und ist daher ungeeignet zu dienen.

Eine Nation kann ohne Frieden nicht wohlhabend und frei sein. Während Kriegstreiber wie Hillary Clinton und Mitt Romney versuchen, mich zu verleumden, weil ich es gewagt habe, unser außenpolitisches Establishment und unseren militärisch-industriellen Komplex in Frage zu stellen, werde ich weiterhin an meine Brüder und Schwestern in Uniform denken, die das ultimative Opfer gebracht haben. Um sie zu ehren – ich werde niemals schweigen und niemals aufhören, für den Frieden zu kämpfen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related