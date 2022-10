Frachtraten für Schiffe, die verflüssigtes Erdgas transportieren liegen jetzt bei 400.000 Dollar pro Tag

Die Frachtraten für Schiffe, die verflüssigtes Erdgas transportieren, erreichten am Dienstag ein Allzeithoch. Laut Informationen des Branchen-Dienstleisters Spark Commodities kostet das Chartern eines LNG-Schiffes im Atlantik derzeit 397.500 Dollar pro Tag.

So sind nach Angaben von Business Insider seit dem Beginn der Ereignisse in der Ukraine und daraus resultierender politischer Entwicklungen die durchschnittlichen Kosten in diesem Zeitraum von 14.300 Dollar auf aktuell knapp 400.000 Dollar gestiegen. Im Juni lag der Tageskurs bei rund 77.000 Dollar. Anfang Oktober sprang der Preis auf rund 300.000 Dollar.

Ein Großteil dieser Gaslieferungen erfolgt auf dem Seeweg. Den Angaben des Datenanalysten Refinitiv zufolge machten die Lieferungen aus den USA bis September mehr als 70 Prozent der Gaseinfuhren nach Europa aus. Deutschland hat demnach aktuell fünf Spezialtanker gechartert.

