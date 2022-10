Xi Jinping erklärt, die KP Chinas habe einen überwältigenden Sieg über die Korruption errungen, und warnt: „Wir müssen weiter bereit sein Alarm zu schlagen und dürfen niemals ruhen.“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277270.shtml

Xi Jinping erklärte auf der Eröffnungssitzung des 20. Nationalkongresses der KPCh, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) einen überwältigenden Sieg errungen und die Errungenschaften in ihrem Kampf gegen die Korruption vollständig gefestigt habe, dass „solange die Brutstätten und Bedingungen für Korruption bestehen immer noch, wir müssen weiter bereit sein Alarm zu schlagen und in unserem Kampf gegen die Korruption niemals ruhen, nicht einmal für eine Minute.“

Beobachter sagten, dass die auf der Eröffnungssitzung übermittelten Botschaften nicht nur die Entschlossenheit der Partei zeigen, die starke Dynamik des Kampfes gegen die Korruption aufrechtzuerhalten, damit dieser Kampf seine Natur nie ändert, sondern auch seinen Mut und seine systemischen Vorteile der Selbstreform und Selbstreform. Verbesserung, um den historischen Kreislauf von Aufstieg und Fall zu vermeiden und seine Unterstützung in der Bevölkerung zu festigen.

Xi sagte in einem Bericht auf der Eröffnungssitzung des 20. Nationalkongresses der KPCh am Sonntag, dass ernsthafte versteckte Gefahren innerhalb der Partei, des Landes und des Militärs beseitigt worden seien.

„Wir haben einen Kampf gegen die Korruption in einem in unserer Geschichte beispiellosen Ausmaß geführt. Angetrieben von einem starken Sendungsbewusstsein haben wir beschlossen, ‚ein paar Tausend zu beleidigen, anstatt gegenüber 1,4 Milliarden zu versagen‘ und unsere Partei von all ihren Übeln zu befreien.“ sagte Xi.

Er wies darauf hin, dass Korruption ein Krebsgeschwür für die Vitalität und Leistungsfähigkeit der Partei sei und dass die Bekämpfung der Korruption die gründlichste Art der Selbstreform sei, die es gibt.

Solange die Brutstätten und Bedingungen für Korruption noch bestehen, müssen wir weiter das Signalhorn ertönen lassen und in unserem Kampf gegen die Korruption niemals ruhen, nicht einmal für eine Minute, sagte Xi.

Die Partei hat eine zweite Antwort auf die Frage gefunden, wie sie dem historischen Kreislauf von Aufstieg und Fall entkommen kann. Die Antwort sei eine Selbstreform, die sicherstellt, dass die Partei niemals ihre Natur, ihre Überzeugung oder ihren Charakter ändern werde, sagte Xi.

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaften der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, der um Anonymität bat, sagte, dass die „stark formulierten“ Botschaften – darunter „Lassen Sie weiter das Horn zur Korruptionsbekämpfung ertönen“ – von Xi am Sonntag dies deutlich machen die Anti-Korruptions-Bekämpfung wird auch in Zukunft auf Hochtouren geführt.

„Es ist auch eine klare Antwort auf die Zweifel einiger Leute, dass es bei der Korruptionsbekämpfung nachlassen wird, da wir in diesem Bereich bereits große Fortschritte gemacht haben. Dieser Kampf wird nicht aufhören oder sich verlangsamen“, sagte der Experte.

China hat seit dem 18. Nationalkongress der KPCh im Jahr 2012 glänzende Erfolge bei der Korruptionsbekämpfung erzielt.

Sun Yeli, Sprecherin des 20. Nationalkongresses der KPCh, sagte auf einer Pressekonferenz am Samstag, dass der 18. Nationalkongress der KPCh bis Juni stattfinden werde Jahr haben Disziplinarinspektionskommissionen im ganzen Land 4,52 Millionen Korruptionsfälle untersucht, in deren Verlauf 4,44 Millionen Menschen bestraft wurden.

Xiao Bin, Professor an der Fakultät für Politikwissenschaft der Sun Yat-Sen-Universität, sagte der Global Times, dass die Korruptionsbekämpfung nach dem 18. Nationalen Kongress der KPCh weiter „institutionalisiert“ worden sei, was die Einrichtung einer nationalen Aufsicht beinhaltete Kommission im Jahr 2018, und er erwartet, dass nach dem 20. Nationalen Kongress der KPCh weitere Maßnahmen und Richtlinien eingeführt werden, um die Überwachung der Parteimitglieder zu verbessern.

Experten lobten auch die Entschlossenheit und den Mut der Partei zur Selbstreform und Selbstverbesserung. Die zentralisierte und einheitliche Herrschaft der Partei bietet starke systemische und institutionelle Garantien der Selbstkontrolle innerhalb der Partei.

„Der Kampf gegen die Korruption ist lebenswichtig für die politische Entwicklung des Landes, er garantiert, dass die Partei nie ihre Natur verliert, und ihre Unterstützung in der Bevölkerung zementiert. Der Kampf zielt nicht darauf ab, nur ein paar ‚Bäume‘ zu reparieren, sondern vielmehr die ‚Ökologie der‘ zu verbessern ganzen Wald, das ist die Partei und das Land“, sagte der anonyme Experte.

Das Land werde sich als nächstes auf Schlüsselbereiche und -sektoren konzentrieren und entschlossene Maßnahmen ergreifen, um „Tiger auszuschalten“, „Fliegen zu schlagen“ und „Füchse zu jagen“, um den kritischen Kampf gegen die Korruption zu gewinnen, sagte Sprecher Sun in der Pressekonferenz am Samstag.

