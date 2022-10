Warum die USA den venezolanischen Diplomaten Alex Saab inhaftiert haben (Dissident Voice)

Von Roger D. Harris, Dissident Voice.

https://dissidentvoice.org/2022/10/why-the-us-imprisoned-venezuelan-diplomat-alex-saab/

Oktober 14, 2022

Vor einem Jahr, am 16. Oktober, entführte der lange Arm der extraterritorialen US-Justiz Alex Saab und warf ihn in ein Gefängnis in Miami, wo der venezolanische Diplomat seither dahinvegetiert.

Offiziell heißt es, Saab habe die Venezolaner in einem „riesigen Korruptionsnetzwerk“ betrogen und die USA als selbsternannter Weltpolizist hätten lediglich gute Geschäftspraktiken durchgesetzt. Kommentare von Insidern aus Washington bestätigen jedoch, dass Saabs „Verbrechen“ darin bestand, dass er versuchte, im Rahmen des legalen internationalen Handels humanitäre Hilfsgüter zu beschaffen, jedoch unter Umgehung der illegalen US-Sanktionen gegen Venezuela.

Gefangenschaft auf Cabo Verde

Am 12. Juni 2021 befand sich Saab auf einer humanitären Mission, um für die Bevölkerung Venezuelas, die unter der skrupellosen Blockade ihres Landes litt, die benötigten Lebensmittel, Brennstoffe und Medikamente zu beschaffen. Die USA hatten Venezuela einseitige Zwangsmaßnahmen auferlegt – eine Form der kollektiven Bestrafung und völkerrechtswidrig -, um die Bedingungen so unerträglich zu machen, dass sich die Bevölkerung gegen ihre demokratisch gewählte Regierung wendet, die bei Washington in Ungnade gefallen ist.

Der Flug von Alex Saab von Caracas nach Teheran wurde für einen Tankstopp nach Cabo Verde vor der westafrikanischen Küste umgeleitet. Er wurde aufgegriffen und ist seitdem inhaftiert.

Nicht nur, dass der von den USA initiierte Interpol-Haftbefehl einen Tag nach der Verhaftung ausgestellt wurde, als Sondergesandter und stellvertretender Botschafter bei der Afrikanischen Union genoss Saab auch Schutz vor Festnahme. Nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen war er selbst in Kriegszeiten gegen Festnahme und Inhaftierung immun. Die USA sind Vertragspartei des Wiener Übereinkommens.

Alex Saab wurde unter unwürdigen Bedingungen, einschließlich Folter, inhaftiert. Cabo Verde missachtete unter dem Druck der USA zweimal die Anweisung des regionalen Gerichtshofs der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten, den Diplomaten freizulassen, obwohl es angeblich an die Rechtsprechung des Gerichts gebunden war. Auch die Appelle des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, ihn freizulassen, wurden ignoriert.

US-Anklagen gegen Alex Saab

Vor einem Jahr wurde der Diplomat dann erneut entführt und nach Miami geflogen, ohne dass sein Anwalt oder seine Familie benachrichtigt wurden.

Cabo Verde hat kein Auslieferungsabkommen mit den USA und Alex Saab hatte seine Rechtsmittel bei den Gerichten des Landes noch nicht ausgeschöpft. Der Zeitpunkt seiner gewaltsamen Abschiebung war bezeichnend, denn am nächsten Tag gewann die Oppositionspartei in Cabo Verde die nationalen Wahlen mit einem Programm, das die Freilassung von Saab vorsah.

Die USA hatten Saab zunächst wegen Geldwäsche in sieben Fällen angeklagt, diese Anklage wurde jedoch fallen gelassen. Die Schweiz, in der das Verbrechen begangen worden sein soll, fand nach einer dreijährigen, umfassenden Untersuchung keine Beweise für ein Fehlverhalten. Die nebulöse und schwer zu widerlegende „Verschwörung“ zur Geldwäsche ist die einzige verbleibende Anklage.

Washingtoner Insider enthüllen die Hintergründe der US-Strafverfolgung von Saab

Auf einem Forum, das sechs Monate vor der Entführung Saabs in die USA stattfand, enthüllten Redner, warum der Diplomat ein so hochrangiges Ziel war. Michael Nadler, ein ehemaliger US-Bundesstaatsanwalt des Justizministeriums, der im Juli 2019 die Anklageschrift im Fall Saab unterzeichnet hatte, sagte auf dem Forum: „Ich würde Ihnen sagen, dass wir am Anfang keine Ahnung hatten, wie groß Alex Saab werden würde und geworden ist.“

In einem klaren Eingeständnis, dass die USA hinter Saabs Inhaftierung in Cabo Verde steckten, erinnerte Nadler: „Der Flug von Alex Saab in den Iran war eine Entdeckung in letzter Minute. Und viele Teile fügten sich perfekt zusammen, um ihn zu stoppen und festnehmen zu lassen“.

Ryan Berg, der andere Hauptredner des Forums, ist Spezialist für Lateinamerika beim rechtsgerichteten American Enterprise Institute. Er erklärte, warum die USA Alex Saab ins Visier genommen haben: „Das starke US-Interesse an seiner Auslieferung von Kap Verde an die USA besteht darin, dass er viel weiß.“ Berg führte weiter aus: „Er ist an vielen dieser Transaktionen beteiligt, um US-Sanktionen und die US-Sanktionsarchitektur zu umgehen. Und deshalb haben die USA ein starkes Interesse an ihm, weil er so viel weiß.“

Die Rolle der Sanktionen im hybriden Krieg der USA gegen Venezuela

Kurz gesagt, Saab erleichterte die „Versuche des Maduro-Regimes, die US-Sanktionen zu umgehen“, so die Aussage von niemand Geringerem als dem ehemaligen US-Finanzminister Mnuchin. Darüber hinaus unterhielt Saab enge Arbeitsbeziehungen zu Russland, dem Iran und China, also zu Staaten, die, wie Nadler einräumte, „… das Regime [in Venezuela] weiterhin entscheidend unterstützen und in der Lage sind, die US-Sanktionen zu umgehen.“

Die Sanktionen sind eine Form der hybriden Kriegsführung. Nadler erklärte, wie dieser Krieg geführt wird: Die meisten Banken unterhalten Korrespondenzbeziehungen, weil sie in Dollar handeln und dann Geld in die ganze Welt schicken. Selbst wenn Sie eine örtliche Bank in Kolumbien haben, werden sie Ihnen einen Scheck über den vollen Betrag Ihres Bankkontos ausstellen, wenn Sie zu den sanktionierten Personen gehören, aber Sie werden diesen Scheck nie einlösen können, weil fast jede Bank oder jedes Finanzinstitut in der Welt mit dem US-Finanzinstitut verbunden ist. Und niemand will das Risiko eingehen, sanktioniert zu werden, weil die Sanktionen für jede einzelne Dollar-Transaktion oder jede einzelne Finanztransaktion, die durchgeführt wird, erheblich sein können.

Nadler ging weiter auf die Auswirkungen der US-Sanktionen ein: Viele Akteure in der Region betrachten die einseitige oder asymmetrische Fähigkeit der US-Regierung, sie zu sanktionieren, als etwas, das ihre Handlungsfähigkeit ernsthaft einschränkt, und fürchten dies offen gesagt auch. Und so ist es etwas, das ein Land wie Venezuela fürchtet.

Er kam zu dem Schluss, dass Sanktionen „…das Hauptinstrument der US-Regierung sind, um Druck auf das Maduro-Regime auszuüben“, weshalb Saab so zentral sei. Sanktionen, so führte er aus, sind „der Hauptantrieb oder das Hauptwerkzeug der US-Regierung, um den Handlungsspielraum des venezolanischen Regimes zu begrenzen.“

Alex Saab – das Juwel der Verhandlungen mit den USA

Die USA verhandeln nun mit Venezuela durch Hintertüren über den Austausch von Gefangenen und die Lockerung der Ölsanktionen. Das berichtet die oppositionelle Zeitung El Diario de las Americas: „Alex Saab ist das Juwel der Verhandlungen mit den USA“.

Der ehemalige US-Verteidigungsminister Mark Esper schrieb, Saab sei ein wichtiger Aktivposten: „Es war wichtig, ihn in Gewahrsam zu bekommen. Dies könnte der US-Regierung einen echten Fahrplan liefern, um die illegalen Pläne der venezolanischen Regierung zu entwirren und sie vor Gericht zu bringen.“

Die Verhandlungen zwischen den USA und Venezuela über den Austausch von Gefangenen fanden hinter den Kulissen statt. Am 1. Oktober wurden fünf US-amerikanisch-venezolanische Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft, zwei gebürtige Amerikaner und ein US-Bürger mit ständigem Wohnsitz in den USA im Austausch gegen zwei in den USA inhaftierte Venezolaner aus Venezuela freigelassen. Obwohl die Freilassung des politischen Gefangenen Alex Saab für Venezuela eine nationale Priorität und ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen mit den USA ist, wurde er nicht in diesen Austausch einbezogen.

Wie seine Frau Camila Fabri Saab erklärt: „Die Entführung von Alex Saab ist Teil eines Angriffs auf Venezuela und soll eine Lektion für jeden sein, der den Mut hat, die Souveränität seines Landes zu verteidigen.“

