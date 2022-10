Die taiwanesische Präsidentin erkennt plötzlich, dass ein Krieg mit China keine gute Idee ist und erklärt, dass sie „eine bewaffnete Konfrontation mit China ausschließt“. (InfoBrics)

Von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst.

In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen zwischen China und seiner abtrünnigen Inselprovinz Taiwan deutlich verschlechtert, aber die vorangegangenen Monate haben zu einer exponentiellen Eskalation geführt, die sehr wahrscheinlich außer Kontrolle geraten könnte. Seit 2020, als die derzeitige Präsidentin Tsai Ing-wen für ihre zweite Amtszeit gewählt wurde, haben ihre harsche Rhetorik und die Stärkung der militärischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten in Peking für ziemlich viel Frustration gesorgt. Seit Jahrzehnten versucht der asiatische Riese, sich mit der rebellischen Regierung in Taipeh zu einigen. Das Hauptaugenmerk Chinas liegt auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit seiner abtrünnigen Inselprovinz, von der Taiwan erheblich profitiert hat und die es zu einem entscheidenden Bindeglied zwischen den westlichen Volkswirtschaften und China macht.

Allerdings scheint die Beibehaltung des Status quo nicht im Interesse der politischen Eliten in Washington DC zu liegen. Abgesehen von mehreren hochkarätigen Besuchen in Chinas abtrünniger Inselprovinz, die trotz Pekings klarer Warnungen als feindseliger Akt angesehen wird, und Militärabkommen, die das chinesische Militär direkt bedrohen, hat die kriegerische imperialistische Thalassokratie auch zugesagt, „Taiwan zu verteidigen“. US-Präsident Joe Biden selbst hat dies mindestens viermal gesagt. Die Spannungen erreichten einen Siedepunkt, insbesondere während des umstrittenen Besuchs der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh . Damals waren weder in den USA noch in Taipeh so gut wie keine Stimmen der Vernunft zu hören, die nach Frieden riefen.

Und doch scheint sich in den letzten Tagen etwas geändert zu haben. Die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, erklärte kürzlich, dass sie „eine bewaffnete Konfrontation mit China ausschließt“, und fügte hinzu, dass die Regierung in Taipeh „bereit ist, mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zusammenzuarbeiten, um eine für beide Seiten annehmbare Vereinbarung zu erreichen“. Am Montag, dem 10. Oktober, erklärte Präsidentin Tsai Ing-wen während einer nationalen Ansprache deutlich Folgendes:

„Ich möchte den Pekinger Behörden klar machen, dass eine bewaffnete Konfrontation für unsere beiden Seiten absolut keine Option ist.“

„Nur wenn das Engagement des taiwanesischen Volkes für unsere Souveränität, Demokratie und Freiheit respektiert wird, kann es eine Grundlage für die Wiederaufnahme einer konstruktiven Interaktion über die Taiwanstraße hinweg geben“, fügte Tsai hinzu.

Die Erklärung zeigt eine selten gesehene Demonstration von (geo-)politischer Weisheit seitens der Regierung in Taipeh und entspricht weitgehend dem, was China selbst seit Jahren anbietet. Es liegt absolut im Interesse Pekings, die Taiwan-Frage friedlich zu lösen. Die Wiederherstellung der Souveränität Chinas in der Region ist das Hauptanliegen der Regierung in Peking, aber auch so, dass dies so schmerzlos wie möglich geschieht. Der asiatische Riese sieht die Menschen in Taiwan als seine eigenen Bürger und will keine bewaffnete Konfrontation. Doch die kriegführende Macht auf der anderen Seite des Pazifiks hat andere Pläne.

Indem sie Taipeh in einen bewaffneten Konflikt mit Peking treiben, versuchen die USA, China zu destabilisieren und sein konkurrenzloses Wachstum einzudämmen. Der bereits erwähnte umstrittene Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August löste Chinas Reaktion aus, das mit der Durchführung von Marineübungen rund um Taiwan reagierte. Die westliche Mainstream-Propagandamaschine beschuldigte China des „aggressiven Verhaltens“ und versuchte, die Erzählung zu verdrehen, indem sie behauptete, Peking führe eine Seeblockade seiner rebellischen Provinz durch. Dennoch scheint diese Machtdemonstration doch Früchte getragen zu haben, da die Regierung in Taipeh endlich die Bereitschaft zu einem „konstruktiven Dialog“ zeigte.

Präsidentin Tsai sagte, Taiwan sei bereit, mit China zu verhandeln, um „Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße wiederherzustellen“, aber dass es „die Freiheit und Demokratie des taiwanesischen Volkes nicht gefährden dürfe“. Der zweite Teil der Erklärung ist eindeutig notwendig, um das offizielle politische Narrativ aufrechtzuerhalten. Und doch könnte der Aufruf zum Frieden ein Hinweis auf einen möglichen realpolitischen Ansatz sein, der dringend benötigt wird, um eine direkte militärische Konfrontation mit einer Supermacht wie China zu vermeiden. Obwohl Tsai auch davon sprach, „das militärische Potenzial Taiwans zu stärken“, ist ziemlich klar, dass dies sicherlich nichts an den Kräfteverhältnissen in der Straße von Taiwan ändern würde.

Chinas militärische Dominanz in der Region ist praktisch unbestritten. Mit der drittgrößten Luftwaffe der Welt und einer der größten und mächtigsten Marinen der Welt sind die Chancen Pekings, die Streitkräfte Taiwans erfolgreich zu besiegen, nahezu garantiert. Darüber hinaus betreibt China eine Fülle von ballistischen, Marsch- und Hyperschallraketen, die die Luft- und Raketenabwehr in Taiwan aus der Ferne zerstören könnten, während sie den größten Teil ihrer Luftwaffe zerstören, bevor sie überhaupt die Chance zum Abheben hatte. Dies allein, verbunden mit einer tatsächlichen Seeblockade, könnte genauso gut die Regierung in Taipeh stürzen und die abtrünnige Inselprovinz dazu zwingen, ein Friedensabkommen zu akzeptieren, das China vorzuziehen ist.

Die USA und andere westliche Mächte und Satellitenstaaten wären nicht in der Lage zu reagieren, es sei denn, sie wollten eine direkte Konfrontation mit dem nuklear bewaffneten China. Selbst für den Fall, dass die Regierung in Taipeh beschließt, den Kampf fortzusetzen, könnte Peking seine Truppen direkt auf die Insel schicken und sie mit Gewalt unter ihre Kontrolle bringen. Obwohl solche Amphibienoperationen normalerweise die schwierigsten und gefährlichsten sind, die ein Militär durchführen kann, hat China sicherlich die Kapazitäten dazu.

Und doch versucht Peking genau das zu vermeiden, da die daraus resultierende Verwüstung Zehntausende Opfer fordern und massive wirtschaftliche Schäden anrichten könnte. Angesichts der jüngsten Äußerungen des taiwanesischen Präsidenten scheint die Regierung in Taipeh endlich zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein und zu Verhandlungen bereit zu sein. Hoffentlich bleibt das so, damit ein weiterer von den USA orchestrierter tragischer Konflikt vermieden werden kann.Quelle:

InfoBrics

