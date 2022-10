Brief des Linke-Politikers Hans Modrow an die Delegierten des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas

Ich grüße als alter Freund des chinesischen Volkes die Vertreter von rund neunzig Millionen Kommunistinnen und Kommunisten, die in Peking zu ihrem 20. Parteitag zusammengekommen sind. Euer Parteitag ist nicht nur die wichtigste Versammlung der Parteimitglieder, sondern wie immer auch eine ermutigende Heerschau, eine Demonstration von Kraft und Zuversicht, eine mächtige Bekundung des festen Zusammenhalts und der engen Verbindung von Parteibasis und Parteiführung mit dem Genossen Xi Jinping an der Spitze.

Euer Parteitag, liebe Genossinnen und Genossen, hat große Bedeutung für die Volksrepublik China. Aber er hat auch sehr große internationale Bedeutung. Die Hoffnung der Welt, aller vom Kapitalismus ausgebeuteten und unterdrückten Völker, richtet sich auf die weitere Entwicklung eures Landes. Wir Kommunisten in Europa sagten einst: Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden! Diese Aussage ist unverändert gültig. Je stärker das sozialistische China, desto sicherer der Frieden! Ein starkes China hindert den USA-Imperialismus daran, sein Streben nach einer neuen Weltordnung überall mit Waffengewalt durchzusetzen.

Ein starkes China: Das ist nicht nur eine gut ausgerüstete, moderne Volksbefreiungsarmee, sondern auch eine kräftige Wirtschaft, eine innovative Wissenschaft, ein stabiles Sozialsystem und vor allem eine feste und überzeugende politische Leitung und Lenkung des Staates. Weltweit wächst die Überzeugung, dass die positiven Fortschritte auf all diesen Feldern nicht ohne die Kommunistische Partei und deren Führung unter Xi Jinping möglich waren und sind.

Euer Parteitag stellt die Weichen für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Volksrepublik und wählt eine neue Führung, die in den nächsten Jahren die Geschicke der Partei, des Landes und damit auch die internationalen Beziehungen gestalten wird. Den Beratungen wünsche ich Erfolg. Die Augen der Welt sind auf Peking gerichtet.

Hans Modrow, Ministerpräsident a. D.

