220 Organisationen aus der ganzen Welt unterstützen Petition zur Annullierung des Programms zur Anschaffung von F-35 Kampfflugzeugen #GROUNDTHEF35

Heute wurde ein von CODEPINK initierter und von über 220 Organisationen aus der ganzen Welt unterzeichneter Brief veröffentlicht, in dem eine Annullierung des F-35-Kampfflugzeugprogramms und eine Reinvestition seines Budgets in lebensbejahende Programme wie allgemeine Gesundheitsversorgung, Wohnungsgarantien und mehr gefordert wird. LINK BRIEF DEUTSCH

Organisationen in Ländern wie Deutschland und Großbritannien, die Partner des US-amerikanischen F-35-Programms sind, unterstützen diese Forderungen. Ebenso nationale Gruppen in den USA und lokale Gruppen, die vom F-35-Training in South Burlington, Vermont, betroffen waren.

Jetzt brauchen wir auch einzelne Friedensaktivisten, die den Brief unterschreiben! Schließen Sie sich uns an, wenn Sie Präsident Biden und dem Kongress sagen, dass sie das F-35-Programm ABBRECHEN sollen!

Warum fordern wir eine Annullierung des F-35-Programms? Wir stellen uns in erster Linie entschieden gegen die F-35 als Kriegswaffe. Die F-35 wird an die israelischen Besatzungstruppen verkauft, die täglich Palästinenser töten und verstümmeln. Das Kampfflugzeug bedeutet auch eine komplette Katastrophe für die Umwelt, da es etwa 1.340 Gallonen Treibstoff pro Stunde verbraucht ! Das F-35-Programm ist ebenfalls ein kompletter Misserfolg – ​​es liegt 9 Jahre hinter dem Zeitplan zurück, ist mit großen Mängeln übersät und erhält dennoch weiterhin endlose Investitionen. Programme, die Menschen schützen, wie die universelle Gesundheitsversorgung, erblicken nie das Licht der Welt, während das F-35-Programm die US-Steuerzahler 1,7 Billionen Dollar gekostet hat

Es ist an der Zeit, das F-35-Programm abzubrechen und in Dinge zu investieren, die uns tatsächlich schützen!

CODEPINK widmet sich der Beendigung des F-35-Programms. Es ist ein perfektes Beispiel für unkontrollierte Militärausgaben – das Geld, das wir in das F-35-Programm gesteckt haben, könnte zur Bekämpfung der Klimakrise eingesetzt werden. Es könnte verwendet werden, um die allgemeine Gesundheitsversorgung zu finanzieren. Da sich die Auswirkungen des Klimawandels verschärfen und unsere Gemeinschaften weiterhin mit den Auswirkungen sich überschneidender Pandemien zu kämpfen haben, brauchen wir mehr denn je internationale Solidarität und soziale Ressourcen. Was wir NICHT brauchen, ist die dysfunktionale, Billionen Dollar schwere militärische Aufrüstung der F-35, die Angst schürt, Ressourcen verschwendet und Leben und den Planeten zerstört.

