Prof. Dr.-Ing. Joachim Wernicke: Stellungnahme zum Referat des Arztes Christoph Krämer, IPPNW, „Zu den Risiken und Nebenwirkungendes Ukrainekriegs“

Die Rede von Christoph Krämer, IPPNW, wurde veröffentlicht vom Netzwerk Friedenskooperative unter: https://www.friedenskooperative.de/aktionstag/christoph-krämer-berlin

Es handelte sich um eine öffentliche Veranstaltung im Rahmen des dezentralen Aktionstags der Friedensbewegung am 1. Oktober 2022 vor dem Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags in Berlin. C. Krämer engagiert sich bei der IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Deutsche Sektion: Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs – Ärzt*innen in sozialer Verantwortung e.V.).)

Ärzte können sich im Atomkrieg nicht einmal selbst helfen. In seinem Referat gibt C. Krämer zunächst eine hervorragende Zusammenfassung der medizinischen Schadenswirkung einer Atom- waffe, in der Sprengkraft vergleichbar der Bombe, die 1945 auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen wurde. Seine Bilanz ist zugleich die Kernaussage der IPPNW seit ihrer Gründung durch einen amerikanischen und einen sowjetischen Arzt 1980: „Im Fall eines Atomkriegs werden wirÄrzt:innenEuchnichthelfen können!“

Aus eigener Gesprächerfahrung weiß ich, dass in der Öffentlichkeit eine Meinung verbreitet ist:

„Atombombe – ein Blitz – das war‘s dann, schade, wenigstens schmerzfrei.“ Nachdenklichkeit entsteht mit zusätzlichen Informationen: Ein Atomwaffeneinsatz – egal welcher Sprengkraft – endet für seine unglücklichsten Opfer niemals, denn sie leiden lebenslang unter der unheilbaren Strahlen- krankheit. Faustformel: Etwa ebenso viele lebenslang Strahlenkranke wie die Zahl der Todesopfer im ersten Monat nach der Atomexplosion.

Taktische Atomwaffen „nicht so schlimm“. Hier eine Anmerkung zum Thema taktische Atom- waffen, die, wie C. Krämer mitteilt, nach prominenter deutscher Politikermeinung „nicht so schlimm“ seien wie strategische Atomwaffen: Grundsätzlich ist das richtig, aber man muss die Proportionen sehen: Eine typische strategische Atomwaffe hat eine Sprengkraft wie etwa eine halbe Million Tonnen („500 Kilotonnen“) chemischer Sprengstoff TNT. Die Hiroshima-Bombe hatte, wie C. Krämer richtig angibt, rund 15 Kilotonnen, in heutiger Militärsprache eine typische taktische Atombombe. Die kleinste mit Atomwaffen realisierte Sprengkraft liegt bei 0,5 Kilotonnen, im englischen Sprachraum verniedlichend „MiniNuke“genannt. Diese Spanne von 0,5 bis 500 Kilotonnen liest sich wie ein gewaltiger Unterschied von Tausend zu Eins.

Die Opfer erleben es aber völlig anders, denn der Durchmesser des Zerstörungskreises geht aus physikalischen Gründen mit der dritten Wurzel des Sprengkraftwerts: Der Zerstörungskreis der Mini Nuke ist mit fast zwei Kilometern noch immer ein Drittel so groß wie die fünf Kilometer der taktischen Hiroshima-Bombe, und der Zerstörungskreis der strategischen Atomwaffe ist mit rund 15 Kilometern „nur“ dreimal größer als bei der Hiroshima-Bombe. Alles unvermeidlich ein Verstoß gegen mehrere Regelungen des humanitären Kriegsvölkerrechts, also ein Kriegsverbrechen.

Sehr wichtig scheint mir, dass es C. Krämer gelungen ist, anschaulich zu machen, dass es heute nicht nur um eine einzelne Atombombe geht, sondern um die Gefahr der Eskalation in einen großen Atomkrieg. Für den Fall des Ukrainekriegs wird dies sofort klar, wenn man sich die gesamte Frontlänge von rund 1.200 Kilometern vor Augen führt. So fürchterlich die Explosion einer takti- schen Atombombe vor Ort ist, in der militärisch Gesamtszene wirkt der Fünf-Kilometer-Zerstö- rungskreis nur wie ein Nadelstich. Der Täterstaat, der so etwas in verzweifelter Notlage vielleicht tun könnte, hätte seine Situation um keinen Schritt verbessert, im Gegenteil: Er hätte sich in der Weltmeinung zum Pariastaat gemacht und nur die Kampfmoral seiner Gegner gestärkt.

Nuklearer Winter – nukleare Hungersnot. Wenn es also zu einem Atomwaffeneinsatz im Ukraine- krieg käme, ginge es also nicht um eine einzelne Atombombe, sondern um eine Anzahl davon. Und damit ist nicht nur deren direktes Zerstörungsgebiet betroffen, sondern eine viel größere Fläche, letztendlich die ganze Welt. In den Arsenalen der nur neun Atomwaffenstaaten lagern rund 13.000 Atomsprengköpfe, dabei in den USA und Russland je rund 6.000, absurde Mengen jenseits jeglicher militärischer Begründung. C. Krämer spricht den „nuklearenWinter“ an, von dem wir als ein Ergebnis der frühen Klimaforschung der 1980er Jahre wissen: Die weltweit umherziehenden Wolken von Rauch und Staub der atomaren Feuerstürme verdunkeln die Sonne und lassen die Temperatur über mehrere Jahre auf arktische Werte sinken. Ernten fallen aus. Milliarden Menschen erfrieren oder verhungern. Die IPPNW-Studie „Nukleare Hungersnot“, auf die C. Krämer hinweist, erklärt diese Gefahr.

Seit Februar 2022 führen Russland und die USA in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg. Sind in diesem Licht C. Krämers Ausführungen Alarmismus? Mit ihrem Leittitel, den C. Krämer zitiert – „Aufeinmal ist der Einsatz von Atomwaffen eine reale Gefahr“ –, betreibt da die Wochenzeitung „DieZeit“ Alarmismus?

Zwischenruf aus dem Zivilschutz. Was C. Krämer noch nicht wissen konnte: Eine Woche nach seinem Referat erklärte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen- hilfe (BBK) Ralph Tiesler in der Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ auf die Interviewfrage „Auf welcheSzenarienbereiten Sie sichvor?“:

„Wir sind in Deutschland ja mittelbar schon betroffen. Wir unterhalten uns über Fälle einesStromausfalls, über eine Gasmangellage. Abernatürlich können wir uns auch nicht vorderFrage drücken, was es bedeuten würde, wenn eines Tages auf deutschem Boden wieder Kriegwäre?“

Betreibt der Chef des deutschen Zivilschutzes – im Zweiten Weltkrieg Luftschutz genannt – Alarmismus?

Nach dem gewissermaßen medizinischen Teil der Atomkriegsgefahr befasst sich C. Krämer mit den politischen Ursachen. Hier finde ich meine eigenen Sichtweisen sehr treffend dargestellt wieder. Wie C. Krämer sehe auch ich die NATO-Osterweiterung als die eigentliche Ursache des Ukraine- kriegs.

Mich in die Rolle von C. Krämer hineinversetzend, wäre ich versucht gewesen, den einfachen Grund dafür in der Rede zu erwähnen:

Die Außenpolitik der USA. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird sie durch einen militärisch- industriellen Komplex bestimmt. Eine roboterartige Verflechtung von Militär, Politik und Rüstungs- konzernen bemüht sich, den staatlichen Militärhaushalt auch im Frieden auf Kriegsniveau zu halten. Persönliche Verantwortlichkeiten sind ausgehebelt. Mit Landesverteidigung hat dies alles nichts zu tun. Auf diese Weise haben die USA, als am wenigsten bedrohtes Land der Welt, den vierfachen Militärhaushalt Chinas und den zwölffachen Russlands. Es geht nur um Geld.

Portrait der NATO. Nach in Deutschland verbreiteter Meinung wird nach über sieben Jahrzehnten ohne Krieg auf deutschem Boden auch künftig eine militärische Beistandsgarantie der NATO – mit Atomwaffen der USA – verlässlich Krieg von Deutschland fernhalten. Dieses Bild ist falsch: Eine solche Verpflichtung zum Beistand besteht in der NATO nicht, denn anders dürften die USA gar nicht Mitglied sein – der US-Senat hätte dagegen sein Veto eingelegt. Der NATO-Oberbefehlshaber in Europa ist immer ein US-General, nämlich der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa. Rechtlich ist die NATO somit eine europäische Fremdenlegion des US-Präsidenten. Mit dieser Konstruktion, ermöglicht durch Gelder amerikanischer Wiederaufbauhilfe nach dem Zweiten Welt- krieg, sicherte sich das US-Militär in europäischen Staaten Aufenthalts- und Verkehrsrechte, allerdings auf Kosten der Souveränität der betroffenen Staaten: Für eine Kriegsführung in Europa braucht das US-Militär gar keine NATO, denn das Recht zur Selbstverteidigung ermöglicht den US- Truppen in den Stationierungsländern jederzeit sofortige Kampfhandlungen nach eigenem

Ermessen, ohne Zustimmung dieser Länder und trotzdem völkerrechtlich legal. Aus genau diesem Grund erlauben 17 der 28 europäischen NATO-Staaten, darunter Frankreich, Dänemark und Tschechien, keine ausländischen Truppenstationierungen. Auch Deutschland kann aus eigener freier Entscheidung in diesen sichereren Status innerhalb der NATO umschwenken.

Zurück zur politisch-historischen Hauptlinie: 1990 war der Kalte Krieg beendet, und die Zeit für ein „gemeinsames Haus Europa“ schien angebrochen, nämlich eine gesamteuropäische Friedens- ordnung von Lissabon bis zum Ural, im Rahmen der bereits seit den 1970er Jahren bewährten KSZE/OSZE (Konferenz Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Diese Entwicklung und daraufhin die deutsche Vereinigung verdanken wir vor allem dem damaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Mit der westlichen, auch deutschen Zusicherung „keine NATO-Osterweiterung“ war er bereit, den amerikanischen Wunsch hinzunehmen, das vereinte Deutschland solle in der NATO bleiben und die US-Streitkräfte mit ihren Atomwaffen auf westdeutschem Boden, aber eben würde die NATO sich „nicht einen Zoll“ nach Osten erweitert – so die Formulierung des US-Außenministers James Baker im Februar 1990. Ohne völkerrechtliche Gültigkeit dieser Zusicherung hätte Gorbatschow, damals unter skeptischer Kontrolle seines Moskauer Politbüros stehend, gar nicht das Zugeständnis machen können, einseitig seine Besat- zungstruppen aus Ostdeutschland (DDR) abzuziehen.

Geheimabsprache Bush/Kohl 1990. Diese historisch belegte Vorgeschichte, die den Ukrainekrieg erst verständlich macht, wäre für das Referat von C. Krämer wohl zu detailliert gewesen. Geht man aber noch einen Schritt weiter ins Detail, dann tritt eine Überraschung zutage: Die Hoffnung auf die gesamteuropäische Friedensordnung wurde in westdeutsch-amerikanischer Geheimabsprache torpediert, indem ein Betrug an Gorbatschow vereinbart wurde, im nationalen Interesse der USA und zugleich im Interesse des westdeutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der seine Vorstellung von der deutschen Vereinigung durch Anschluss der DDR an Westdeutschland durchsetzen wollte. So zeigt es das Wortprotokoll der Besprechung zwischen dem damaligen US-Präsidenten George Bush senior und Kohl vom 24. Februar 1990 in den USA (Camp David), das 2009 aus der Geheim- haltung freigegeben wurde:

Deutsche Schuld am Ukrainekrieg. Solche Art der betrügerischen Hinterzimmerpolitik hätte man noch als üblichen politischen Schachzug einordnen können. Aber 1997 begannen die USA im Bruch ihrer Zusicherung von 1990, osteuropäische Staaten zum Beitritt in die NATO einzuladen. An dieser Stelle hätte Deutschland – damals noch immer unter Bundeskanzler Kohl – mit seinem Veto im NATO-Rat einen Riegel vorschieben müssen und hatte dies auch ohne weiteres tun können. Aber das Veto fand nicht statt, sondern Deutschland stimmte dem US-Wunsch zu und brach damit ebenfalls seine völkerrechtliche Zusicherung gegenüber Russland von 1990. Damit trägt im Ergebnis meiner Recherche Deutschland ursächlich die Schuld an der NATO-Osterweiterung und damit letztendlich am Ukrainekrieg.

„Demütigung als Gefahr.“ Ich weiß nicht, inwieweit C. Krämer diesen Überlegungen folgen würde, die nach meinem Verständnis den Ukrainekrieg erklären. In seinem Referat konzentriert er sich stattdessen auf aktuelle politische und militärische Entwicklungen im laufenden Jahr 2022, mit – meines Erachtens sehr begründet – kritischem Blick auf das Verhalten des Westens. Ich weiß aber aus eigener Gesprächserfahrung, dass solche Sicht in Deutschland bisher nicht mehrheitlich ist, im Unterschied zu der von Politik und Leitmedien verbreiteten Position, der russische Präsident Wladimir Putin sei ein brutaler Diktator in dem Größenwahn, einstige sowjetische Größe zurück zu erobern, die Ukraine sei erst der Anfang, da helfe nur militärische Gegengewalt. So ist das Problem Ukrainekrieg auf eine Person reduziert, der menschliche Eigenschaften abgesprochen werden – das personalisierte Böse. Hier kann die Feststellung des deutschen Politikers Erhard Eppler von 2014, die C. Krämer zitiert, gar nicht groß genug geschrieben werden: „Demütigung als Gefahr“.

Lösungsvorschläge. Im Anschluss beschreibt und diskutiert C. Krämer fünf Vorschläge für den Weg zu einem Ukraine-Friedensschluss durch Verhandlungen. Sehr klar erscheint mir dabei die Offenlegung des Begriffes „Sondervermögen“ für Bundeswehr und Energiekostenentlastung als Kriegskredite, insgesamt 300 Milliarden Euro. Ich habe den Betrag durch die Zahl 83 Millionen Einwohner Deutschlands geteilt und komme auf eine Belastung von rund 14.400 Euro pro vierköpfige Familie – wegen des Ukrainekriegs und seiner Eskalation, des „ElefantenimRaum“, wie C. Krämer es so anschaulich beschreibt. Die vier Forderungen, die er am Ende seines Referats herausstellt, halte ich für ganz entscheidend, um nicht immer näher an einen Atomkrieg heran- zuschlittern: (a) Deeskalation des Krieges, (b) Atomwaffen raus aus Deutschland und Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag, (c) Frieden und Soziales sind untrennbar und (d) Brot, Heizung und Frieden statt Waffenlieferungen, und Verhandlungen für Waffenstillstand und Frieden.

Klare Sicht des Zivilschutz-Chefs. Ich möchte aber die Gelegenheit des erwähnten Tagesspiegel- Interviews mit dem Zivilschutz-Chef Ralph Tiesler nutzen, um einige Aspekte zum Zivilschutz hinzu- zufügen, die meines Erachtens den Themenbereich der IPPNW direkt betreffen und dennoch – nach meiner Kenntnis – dort bisher nicht aufgegriffen wurden.

Der Zivilschutz-Chef Tiesler sprach über neue Sirenen und über fehlende Schutzräume für die Bevölkerung. Er hat seine Behörde erst im Juni 2022 übernommen. Was sollen die besten modernen Sirenen, die vielleicht nicht nur Alarmsignale heulen, sondern auch Sprachnachrichten ausrufen, wenn es aber keine Schutzräume für die Bürger gibt? Der deutsche Militärhaushalt für 2021 lag bei 47 Milliarden Euro. Für die Aufgaben gemäß der bundesamtlichen „Konzeption zivileVerteidigung“ war hingegen eine Viertel Milliarde Euro angesetzt. Das ist ein halbes Prozent des Militäretats – ein erschreckender Hinweis auf das Desinteresse der deutschen Politik am Bevölkerungsschutz.

Militärische Verteidigung Deutschlands nicht mehr erfolgversprechend möglich. Weithin besteht die Sichtweise, Deutschland müsse sich gegen eine äußere Bedrohung verteidigen können, mit Hilfe der NATO-Verbündeten. Diese Logik wird aber sofort brüchig, wenn die Diskussion darauf kommt, was denn Krieg in Deutschland für die Bürger und Familien real bedeuten werde, in diesem hochverletzlichen Land mit seiner dichten Besiedlung, zentralisierten Versorgungsstruktur, Atom- kraftwerken und Großchemie als Bombenverstärkern, und dies alles ohne zivile Schutzräume, anders als etwa in der Schweiz (Schutzräume für mehr als 95% der Bevölkerung) oder in der Ukraine (Schutzräume in Wohngebäuden, noch aus der Zeit des Kalten Krieges).

Bereits eine kleine Störung wie der mehrstündige Ausfall der Stromversorgung stürzt die betroffene Wohnregion in Chaos – Ausfall von Licht, Wasser, Heizung, Kühlschrank, Radio, Fernsehen, Telefon, Medizingeräten, Supermärkten, Tankstellen, Produktionsmaschinen, Internet… nichts mehr geht.

Ganz zu schweigen von Kämpfen mit Panzern, Artillerie, Bomben und Raketen in Siedlungs- gebieten: Die Bevölkerung ist den Waffenwirkungen schutzlos ausgeliefert. Die Verteidigung Deutschlands ist also nur noch nicht-militärisch möglich, d.h. politisch und notfalls mit gewaltfreiem Widerstand der Bevölkerung gegen eine fremde Besetzung. Deutschland ist militärisch ebenso wenig zu verteidigen wie ein Kindergarten. Im Übrigen: In der Spanne der Staatsformen von echter Demokratie (Modell de Montesqieu 1750), Note „sehr gut, wollen wir“, bis zur Diktatur, Note „ungenügend, wollen wir nicht“, – wie sind darin Deutschland, Polen, Russland, Schweiz, Türkei, Ukraine und Ungarn zu verorten?

Politische Wende unter erkannter Kriegsgefahr? Aus dem Ukrainekrieg ist bekannt, was allein konventionelle Waffen anrichten. Wenn in der Bevölkerung die konkrete Gefahr von Krieg auf deutschem Boden erkannt wird, dass nämlich der eigene Lebensbereich zum Sprengplatz zu werden droht, also der Verlust von Gesundheit, Leben, Familie und Eigentum, egal, wie die inter- nationale Situation ist, und egal, ob es sich um russische oder NATO-Waffen handelt, dann dürfte eine überwältigende Mehrheit sich engagiert gegen jegliche Waffenexplosionen in der eigenen Wohnregion stemmen, so stark, dass keine Bundesregierung dies ignorieren kann.

Ein persönlich opferbereiter Patriotismus, wie ihn die ukrainische Regierung von ihrer Zivilbevöl- kerung angibt, also die Bereitschaft zur militärischen Verteidigung bis zum letzten Zivilisten, dies ist in Deutschland nicht zu erwarten. Zu stark wirken in den Familien die Schrecken der beiden Welt- kriege nach, dazu Propaganda von Heldentum bis Volkssturm. Auch ist unvergessen, dass in der Hitlerzeit sowohl die damalige Tschechoslowakei (1938) als auch Dänemark (1940) kampflos vor den deutschen Angriffen kapitulierten und so den Bestand ihrer Bevölkerung und Kultur bewahrten. Gegenüber Tod und Verwüstung ist eine Besatzungsphase die klügere Alternative.

Völkerrechtlicher Zivilschutz. In der Tat lässt sich aber Krieg auf deutschem Boden fast sicher ausschließen, und zwar durch souveräne einseitige politische Maßnahmen der deutschen Regie- rung, ohne Veto-Recht jeglicher anderer Seiten. Hierfür muss die Regierung allerdings ihren Amtseid wörtlich nehmen und dem Schutz der Zivilbevölkerung absoluten Vorrang geben, vor militärischen Belangen, auch von Verbündeten. Zum Glück ist Deutschland heute im Besitz ungenutzter Möglichkeiten, den fehlenden technischen Zivilschutz vollwertig zu ersetzen, durch politische Maßnahmen des modernen völkerrechtlichenZivilschutzes:

die internationale Erklärung der Siedlungsgebiete als entmilitarisierte Rotkreuz-Schutzzonen,gemäß Artikel 60 des Zusatzprotokolls I von 1977 zu den Genfer Rotkreuz-Konventionen von 1949, der bisher fehlende Abschluss gegenseitiger Nichtangriffsverträge mit allen NATO-verbündeten Staaten – Freunde bombardieren einander nicht –, damit unterbleiben Kriegswaffeneinsätze verbündeter Truppen auf deutschem Boden, und als Verbotsschild gegen Atomangriffe der deutsche Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag, der seit 2021 in Kraft ist und dem bereits 66 Staaten angehören, darunter Österreich und Irland. Atomwaffen sind Atomziele. Dieser Punkt entspricht C. Krämers Forderung in seinem Referat.

Jede dieser drei Maßnahmen gibt bereits einzeln Schutz. Im Zusammenwirken verstärken sie gegenseitig ihre Effekte. Bei akut drohender Kriegsgefahr in Deutschland dürfte eine über- wältigende Mehrheit der Bevölkerung quer durch alle politischen Strömungen jede Maßnahme für den völkerrechtlichen Zivilschutz dringend herbeiwünschen. Die Schutzmaßnahmen laufen letztend- lich darauf hinaus, Deutschland als Schlachtfeld zu versperren, für Feind und Freund, also als de facto neutrale und zivile Verbotszone für jegliches Militär.

Fazit. Also hier der Wunsch, das C. Krämers IPPNW-Referat große Verbreitung finden möge, und die Anregung, in Unterstützung seines Referats, für die künftige Arbeit der IPPNW in ihrem eigentlichen medizinischen Metier: Den völkerrechtlichen Zivilschutz aufgreifen und ins Gespräch bringen, Mustervorgänge auf Landesebene anschieben, Widerstände – aus der Bundesebene und von der NATO erwartbar – öffentlich machen.

Joachim Wernicke

