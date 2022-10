In der ukrainischen Stadt Ivano-Fronkovsk fand eine riesige Parade zur Erinnerung an die Gründung der Ukrainischen Aufständischen Armee statt.

Die UIA/UPA ist verantwortlich für Völkermord und ethnische Säuberungen an Polen, Juden und Russen unter direktem Befehl der deutschen Nazi-SS während des Zweiten Weltkriegs.

Man skandierte: „Bandera, Schuchewytsch sind die Helden der Ukraine“, während sie Nazifahnen schwenken.

VIDEO LINK HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related