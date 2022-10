Israel ermächtigt Militär, Palästinenser im Westjordanland mit Drohnen zu töten – Von Marjorie Cohn (Truthout)

Oktober 15, 2022

https://truthout.org/articles/israel-authorizes-military-to-kill-palestinians-with-drones-in-the-west-bank/

Kommandeure der israelischen Besatzungstruppen (IOF) wurden ermächtigt, bewaffnete Drohnen zur Tötung von Palästinensern im besetzten Westjordanland einzusetzen, mit Genehmigung des Generalstabschefs Lt.-Gen. Aviv Kohavi. Die Hamas bezeichnete den Befehl als „gefährlichen Schritt“ und forderte die Palästinenser auf, „weiterhin mit allen Mitteln Widerstand gegen die israelische Besatzung zu leisten, bis sie ihre legitimen Rechte wiedererlangen“.

Die Genehmigung zur Ausweitung des Einsatzes von Killerdrohnen fällt zeitlich mit einer „deutlichen Zunahme von Schießereien und massivem Gewehrfeuer bei Verhaftungsaktionen zusammen, insbesondere in den Städten Dschenin und Nablus im nördlichen Westjordanland“, so die Jerusalem Post. Am 28. September tötete die IOF bei Protesten in Jenin vier Palästinenser und verletzte Dutzende weitere.

Bereits seit 2008 tötet die israelische Luftwaffe Palästinenser im Gazastreifen mit Drohnen. Sie haben sich auch daran gewöhnt, Gasbomben und scharfe Munition im besetzten Jerusalem einzusetzen. Obwohl Drohnen bereits zur Überwachung eingesetzt wurden, ist dies das erste Mal, dass bewaffnete Drohnen im besetzten Westjordanland zum Einsatz kommen. Drohnen machen 80 Prozent der gesamten Flugstunden der israelischen Luftwaffe aus.

Israel rechtfertigt den Einsatz von Drohnen gegen „Terroristen“ der Hamas und des Islamischen Dschihad im Rahmen der „Terrorismusbekämpfung„, wenn bewaffnete Kämpfer eine unmittelbare Bedrohung für israelische Truppen darstellen. Israel hat jedoch nicht das Recht auf Selbstverteidigung gegen die Menschen, deren Land es besetzt hält. Die Vierte Genfer Konvention besagt, dass eine Besatzungsmacht rechtlich verpflichtet ist, die Besetzten zu schützen. Als Besatzungsmacht darf Israel keine militärische Gewalt gegen das besetzte palästinensische Volk anwenden.

Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, sich gegen die Besetzung ihres Landes durch Israel zu wehren, auch durch bewaffneten Kampf. 1982 bekräftigte die UN-Generalversammlung „die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes.“

Die Familie von Shireen Abu Akleh reicht beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) Klage gegen die israelische Führung ein

Im Mai berichtete die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, die als „Stimme Palästinas“ bekannt ist, über eine illegale Massenverhaftung der israelischen Armee im Flüchtlingslager Dschenin, als sie von einem israelischen Scharfschützen ermordet wurde. Nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gilt es als Kriegsverbrechen, Kriegsberichterstatter oder Journalisten, die aus Kriegsgebieten oder besetzten Gebieten berichten, zu töten oder tätlich anzugreifen.

Obwohl Israel zunächst bestritt, dass ein Israeli auf Abu Akleh geschossen habe, erklärte die israelische Regierung später, es bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit„, dass sie „versehentlich von Schüssen der [israelischen Verteidigungskräfte] getroffen“ worden sei.

Am 20. September veröffentlichten die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq und die in London ansässige Forschungsgruppe Forensic Architecture einen Bericht, in dem sie feststellten, dass die israelischen Streitkräfte Abu Akleh wiederholt und absichtlich mit einer „gut gezielten“ Kugel trafen. Ihre Weste mit der Aufschrift „PRESS“ war für den IOF-Schützen deutlich sichtbar, wie die detaillierte digitale Rekonstruktion von Al Jazeera-Aufnahmen zeigt.

Am selben Tag, an dem Al-Haq und Forensic Architecture ihren Bericht veröffentlichten, reichten die International Federation of Journalists, das International Center of Justice for Palestinians und das Palestinian Journalists Syndicate im Namen der Familie von Abu Akleh und des Journalisten Ali Al Samoudi, der zur gleichen Zeit wie Abu Akleh von der IOF erschossen wurde, eine Klage beim Internationalen Strafgerichtshof ein. Al-Haq ist eine von sechs palästinensischen Menschenrechtsgruppen, die Israel grundlos als „terroristische Organisationen“ bezeichnet hat, und eine von sieben, die im August von der israelischen Armee durchsucht wurden.

Die Ermordung von Abu Akleh durch Israel erfolgte nur wenige Tage, nachdem eine Koalition aus palästinensischen Journalistenorganisationen und führenden Menschenrechtsanwälten eine erste Klage beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hatte, um gegen die systematischen Angriffe auf palästinensische Journalisten zu protestieren. „Die Ermordung von Journalisten ist ein Versuch, ihre Arbeit bei der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen und zu verhindern, und fördert die Straffreiheit für die Ungerechtigkeiten, über die sie zu berichten versuchen“, sagte Jennifer Robinson, eine Anwältin der Familie Abu Akleh.

Der israelische Oberste Gerichtshof (HCJ) „legalisiert praktisch jede Handlung, die von Israels Sicherheitskräften begangen wird“, schrieb Ishai Menuchin, Geschäftsführer des Öffentlichen Komitees gegen Folter in Israel, in meinem Buch „Drohnen und gezieltes Töten: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen“. „Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass der israelische Oberste Gerichtshof einer der wichtigsten Helfer der andauernden israelischen Besetzung der besetzten palästinensischen Gebiete ist.“

Ein weiterer Unterstützer der illegalen israelischen Besatzung ist die US-Regierung, die Israel jährlich mit 3,8 Milliarden Dollar militärischer Unterstützung versorgt. Die Biden-Regierung hat sich geweigert, Israel für seine illegalen Zuschreibungen als terroristisch und seine Razzien gegen palästinensische Menschenrechtsgruppen oder seine unrechtmäßige Ermordung von Abu Akleh zu verurteilen. US-Präsident Joe Biden hat sich zweimal geweigert, sich mit der Familie von Abu Akleh von Angesicht zu Angesicht zu treffen.

Wer sich gegen die illegale israelische Besatzung ausspricht, muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Die progressive Journalistin Katie Halper wurde von The Hill „zensiert und gefeuert„, weil sie die Beschreibung Israels als Apartheidstaat durch die Abgeordnete Rashida Tlaib verteidigt hatte. Amnesty International, Human Rights Watch und die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem haben das System in Israel allesamt als Apartheid bezeichnet. The Hill ist im Besitz der Nexstar Media Group, die sich selbst als „Amerikas größtes lokales Fernseh- und Medienunternehmen“ bezeichnet.

Journalisten, die die Wahrheit über Israels Verbrechen berichten, laufen Gefahr, entlassen oder sogar ermordet zu werden. Weder Israel noch die US-Regierung und ihre Konzernmedien tolerieren keinerlei Kritik an der illegalen israelischen Besatzung.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related