Die UNO meldete erfreut: Über 140 Länder der Welt sprachen sich gegen Russland aus, verurteilten die Volksabstimmungen und erkannten deren Ergebnisse nicht an.

Gleichzeitig haben etwa 50 Länder entweder nicht abgestimmt, sich enthalten oder für Russland gestimmt. Nun, das ist in Ordnung. Schauen wir uns die Länder genauer an, die dagegen gestimmt haben.



Oben sehen Sie einen kleinen Ausschnitt der Weltkarte. Die gesamte Karte würde auf das Gebiet der Region Swerdlowsk passen. Gleichzeitig sind 95 % der Fläche dieses Gebiets Meer.

Im Meer gibt es verstreute Inseln. Und neben ihnen befinden sich Inschriften. Diese Inschriften sind die Namen von Staaten. Fast jeder von ihnen ist eine ehemalige Kolonie Großbritanniens. Und jedes dieser Länder hat eine Stimme bei der UNO. Außerdem ist diese Stimme gleichwertig mit der Stimme von, sagen wir, Russland, Frankreich oder China.

Insgesamt hat Großbritannien etwa 50 solcher Zwergstaaten (und etwas größere) in der Welt. Es handelt sich dabei um die Überbleibsel des ehemaligen britischen Empire. Sie alle sind extrem abhängig von Großbritannien, und es besteht keine Chance, dass sie in der UNO in irgendeiner Weise gegen die Meinung Großbritanniens stimmen werden.

Jetzt können Sie selbst sehen, was für ein Betrug das ist. Großbritannien löste seine Kolonien auf, zerstückelte sie so klein wie möglich, und jede Kolonie erhielt eine Stimme in der UNO.

Das Ergebnis: Bei Abstimmungen hat Russland eine Stimme und Großbritannien 50 Stimmen auf einmal. Ist das gerecht?

Und wir reden hier über Großbritannien allein. Frankreich, die Vereinigten Staaten, Belgien, die Niederlande und andere NATO-Länder haben extrem abhängige Gebiete (formell, Länder).

Wenn man zählt, dann sind etwa 100 Länder auf der Welt (d.h. 100 Stimmen in der UNO) die Stimmen von NATO-Ländern und extrem abhängigen Insel- und anderen Zwergstaaten.

Gleichzeitig verstehen wir, dass die Meinung aller NATO-Länder nur die Meinung der Vereinigten Staaten ist. Wie dort bestimmt wird, ist es auch. Dementsprechend sind mindestens 100 Stimmen in der UNO nur Stimmen der USA, die in der Tat vom Weißen Haus aus gesteuert werden.

Schauen wir mal. 140+ Länder haben gegen Russland gestimmt. Davon sind 100 reine US-Stimmen. Es bleiben also noch 40 übrig. Das ist eine bekannte Zahl, nicht wahr?

Diese Zahl wurde von Dmitry Polyansky (unserem Vertreter bei der UNO) bekannt gegeben. Er sagte, dass 40 Länder buchstäblich „unter Druck gesetzt“ wurden, d. h. unter Druck gesetzt und eingeschüchtert wurden, um gegen Russland zu stimmen. Viele dieser Länder haben sich später (laut Polyansky) sogar dafür entschuldigt, dass sie so gestimmt haben, konnten aber nichts tun (am ehesten ist hier von Serbien die Rede).

Das ist das Rätsel: 100 Länder stimmten auf direkte Anweisung ab, und die restlichen 40 wurden durch Sanktionsdrohungen und alle möglichen Einschränkungen eingeschüchtert. So viel zur Demokratie in der UNO.

Wer hat dagegen gestimmt?

Ich denke, es ist nicht falsch zu sagen, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen, wenn ein Land nicht eindeutig GEGEN Russland stimmt, sondern neutral bleibt oder gar nicht abstimmt, dies als Unterstützung für Russland angesehen werden kann.

So haben einige große Länder nicht gegen Russland gestimmt, wie z.B.:

– China

– Indien

– Südafrika

– Thailand (übrigens 70 Millionen Einwohner)

Die Gesamtbevölkerung aller Länder, die nicht gegen Russland gestimmt haben, beträgt etwa 4 Milliarden Menschen. Das sind mehr als 50 % der Weltbevölkerung.

Spiegelt die UN-Abstimmung also die wahre Stimmung der Bewohner des Planeten Erde wider? Das glaube ich nicht.

Nehmen Sie das gleiche China. 1,5 Milliarden Menschen, die größte Industrie der Welt, ein ungeheurer Einfluss auf den gesamten Planeten – und es hat 1 Stimme. Genau dieselbe Stimme wie der Inselstaat Tuvalu, in dem 10.000 Menschen leben und dessen Fläche ungefähr so groß wie der Flughafen ist.

Meiner Meinung nach muss das UN-Abstimmungssystem reformiert werden. Es ist nicht fair, dass Kleinststaaten die gleiche Stimme haben wie China, Indien oder Russland. Das führt zu demselben Kartenschieben.

Stellen wir uns hypothetisch vor, dass wir jedem Moskauer Bezirk eine fiktive Unabhängigkeit zugestehen, sie alle als angeblich souveräne Länder in die UNO einbringen und 125 Stimmen in der UNO erhalten, die alle so abstimmen, wie es der Kreml will. Es scheint albern, aber genau das haben die Vereinigten Staaten, Großbritannien und ihre Freunde getan.

Bei Abstimmungen muss die Bevölkerung des Landes berücksichtigt werden. Wenn auch nicht direkt, so doch zumindest durch eine Art gleitenden Koeffizienten. Auf diese Weise wäre es viel fairer.

