Der russische Kriegsberichterstatter Andrei Rudenko hat auf seinem Telegram-Kanal ein Video und neun Bilder gezeigt, auf denen Balkenkreuze auf den Fahrzeugen der ukrainischen Soldaten zu sehen sind. Rudenko ergänzte das mit einem Kommentar:

„Nichts Ungewöhnliches, nur faschistische Kreuze auf den Kampffahrzeugen und Autos der Soldaten des Kiewer Regimes.“

Das Balkenkreuz war ein Erkennungszeichen der Wehrmacht und ihrer Einheiten während des Zweiten Weltkriegs.

https://meinungsfreiheit.rtde.life/international/131481-liveticker-ukraine-krieg-umspannwerk-in/

