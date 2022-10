Eine antiimperialistische Position zur Krise in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Menschen leiden, und die Angst wächst, dass sich der Konflikt ausweiten und sogar Atomwaffen beinhalten könnte. Viele wohlmeinende Menschen fordern einen Waffenstillstand und Verhandlungen.

Wir alle wollen Frieden, aber es nützt nichts, Lösungen zu fördern, die nicht berücksichtigen, was überhaupt zum Krieg geführt hat:

Bereits 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach, versprach die US-Regierung, dass sich die NATO nicht „einen Zentimeter“ nach Osten ausdehnen würde. Aber seitdem sind alle 14 neuen NATO-Mitglieder ehemalige Sowjetstaaten oder Verbündete. Schweden und Finnland werden voraussichtlich bald beitreten. Sowohl Georgien als auch die Ukraine, die an Russland grenzen, haben einen Beitrittsantrag gestellt. Damit wäre die Einkreisung der russischen Westflanke abgeschlossen. Es wäre, als würde Russland ein antiamerikanisches Militärbündnis aller süd- und mittelamerikanischen Länder aufbauen und dabei sein, Mexiko aufzunehmen. Offensichtlich würden die USA das als existenzielle Bedrohung ansehen.

Als die Ukraine 1991 zum ersten Mal ein unabhängiger Staat wurde, herrschte zwischen der Ukraine und Russland Frieden. Aber im Jahr 2014 unterstützten die USA einen gewalttätigen, rechten Putsch, der eine antirussische Regierung an die Macht brachte, die offen neonazistische, paramilitärische Milizen unterstützte, die der russischen Minderheit in der Ukraine feindlich gesinnt waren.

Diese neue Situation, zu der auch das Massaker am 2. Mai 2014 an mindestens 42 Anti-Putsch-Demonstranten in Odessa durch einen faschistisch geführten Mob gehörte, wurde von den stark ethnisch-russischen Gebieten der Ost- und Südukraine als ernsthaft bedrohlich angesehen. Das Ergebnis war, dass die Krim für den Wiederanschluss an Russland stimmte, dem sie bis 1954 angehört hatte, und dass sich Donezk und Luhansk in der Donbass-Region für unabhängig erklärten.

Dann einigten sich die Ukraine, Russland, Donezk und Luhansk darauf, diesen beiden Einheiten zu erlauben, autonome Gebiete innerhalb einer vereinten Ukraine zu werden. Aber die Ukraine hat die Bedingungen dieser Minsker Vereinbarungen nie umgesetzt und stattdessen eine militärische Kampagne zur Rückeroberung der separatistischen Region durchgeführt, bei der etwa 15.000 Menschen ums Leben kamen.

Unterdessen führen die USA und andere NATO-Staaten seit mindestens 2014 regelmäßig massive gemeinsame Militärübungen mit der Ukraine durch – zu Lande, zu Wasser und in der Luft – bis hin zu den Grenzen Russlands.

Bis Februar 2022 intensivierte die Ukraine ihren Krieg im Donbass, was Russland dazu veranlasste, einzugreifen, mit dem erklärten Ziel, die Menschen im Donbass zu verteidigen und die Ukraine zu „entmilitarisieren“ und „dennazifizieren“. Ob die Leute dieser Aktion zustimmen oder nicht, es war alles andere als „unprovoziert“.

Was als Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begann, ist zu einem Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland geworden, mit Ukrainern als Kanonenfutter. Unfassbare Mengen an Waffen und finanziellen Mitteln sind an die Ukraine geflossen.

Es ist nicht notwendig, die russische Intervention zu billigen, um zu sehen, dass die wirkliche Provokation für den Krieg die unerbittliche Osterweiterung der NATO war; die US-Unterstützung für den rechten, antirussischen Putsch von 2014; und der anhaltende und sich ausweitende Krieg der Ukraine zur Rückeroberung des Donbass.

Vor diesem Hintergrund rufen wir alle Friedens- und Antikriegsaktivisten auf der ganzen Welt auf, zu fordern:

Nein zu jeglicher US/NATO-Unterstützung für die Ukraine!

Nein zu allen US/NATO-Militäraktionen in der Ukraine!

Nein zu allen US/NATO-Sanktionen gegen Russland!

Nein zur NATO und allen US-Kriegen und Besatzungen überall auf der Welt!

