Chinas führende medizinische Experten und staatliche Medien betonten diese Woche wiederholt, wie wichtig es sei, an der dynamischen Null-COVID-Politik festzuhalten, und sagten, dass Chinas Ansatz das kostengünstigste Epidemie-Präventionsmodell der Welt sei, insbesondere im Vergleich zum angenommenen „flach liegen“-Ansatz des Westens.

Liang Wannian, Leiter des chinesischen Expertengremiums zur Reaktion auf COVID-19 bei der Nationalen Gesundheitskommission, sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass es für China notwendig sei, an der dynamischen Null-COVID-Politik festzuhalten. Liang nannte mehrere Gründe. Zum einen ist die Sterblichkeitsrate von COVID-19 höher als bei der Grippe, zum anderen ist die Dauer langer COVID-Bedingungen ungewiss.

Lockert China seine Maßnahmen und übernimmt die westliche „Liege flach“-Politik, würde dies zu einer Vielzahl von Infektionen, schweren Verläufen und Todesfällen führen, vor allem bei älteren Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen. Ein solches Szenario könne nicht toleriert werden, daher müsse alles getan werden, um es zu verhindern, sagte Liang.

Wu Zunyou, Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sagte auf derselben Pressekonferenz, dass China im Vergleich zu den USA und der Welt ein „absoluter Spitzenschüler“ in Bezug auf die Wirksamkeit der Prävention und Bekämpfung von Epidemien sei. „Wir haben keinen Grund, weniger zuversichtlich zu sein oder an unserer Präventions- und Kontrollstrategie zu zweifeln“, sagte Wu.

Liang sagte, Chinas Präventions- und Kontrollpolitik sei die kostengünstigste, und China sei weltweit führend in Bezug auf Präventions- und Kontrollwirksamkeit und wirtschaftliche Entwicklung. Er sagte, die Wirksamkeit der COVID-19-Reaktion sollte durch eine dynamische und umfassende Sichtweise bewertet werden, und es sei am kostengünstigsten, die Interessen eines breiteren Spektrums von Menschen über einen längeren Zeitraum zu schützen.

Die Volkszeitung, die Flaggschiffzeitung der Kommunistischen Partei Chinas, hat diese Woche Kommentare zur Notwendigkeit veröffentlicht, an der dynamischen Null-COVID-Politik festzuhalten. Am Mittwoch sagte die Zeitung, dass „flach liegen“ nicht wünschenswert ist und es unmöglich ist, den Kampf gegen COVID-19 zu gewinnen, indem man einfach „flach liegt“.

Chinas Schritte erfolgten, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wiederholt vorgeschlagen hatte, dass sich die Länder auf einen Anstieg sowohl bei Grippe als auch bei COVID-19 vorbereiten sollten.

Die WHO startete am Mittwoch in Europa eine Kampagne mit dem Titel „COVID-19 und Influenza in diesem Herbst/Winter in Schach halten. Vorbereiten, vorbeugen, schützen.“ Die Kampagne der WHO fordert die europäischen Länder auf, ihre Bemühungen zur Eindämmung wieder aufzunehmen und bereit zu sein, angesichts der Besorgnis über eine Zunahme von COVID-19 und Influenza im Herbst und Winter auf die zunehmende Belastung ihrer Gesundheitssysteme zu reagieren.

Ebenfalls am Mittwoch senkte ein Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Prognose für Chinas Wachstum auf 3,2 Prozent im Jahr 2022 und 4,4 Prozent im Jahr 2023. Er prognostizierte, dass Chinas Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 das zweitschwächste seit über 40 Jahren sein wird, und der IWF machte die dynamische Null-COVID-Politik dafür verantwortlich.

Als Reaktion darauf sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, bei der routinemäßigen Medienbesprechung am Mittwoch, dass die chinesische Wirtschaft angesichts einer komplexen und herausfordernden Situation im In- und Ausland dem Druck standgehalten und eine stetige Erholung gezeigt habe und ihre Leistung im angemessenen Bereich geblieben sei.

„Nur wenn die Pandemie eingedämmt ist, kann die Wirtschaft stabilisiert werden. Alles in allem haben Chinas COVID-Maßnahmen am effektivsten gewirkt und waren am kostengünstigsten.“

Als einige westliche Medienberichte ihre Verleumdungen über Chinas COVID-19-Strategie unter Berufung auf Ressourcenverschwendung, Unterbrechungen der Lieferketten und des Lebens der Menschen sowie reduzierten Konsum verschärften, tadelten chinesische Beobachter des Gesundheitswesens und Ökonomen solche Behauptungen als kurzsichtig und einseitig zu sehen. Angesichts der langen COVID-Bedingungen, über die weltweit zunehmend berichtet wird und die die langfristige Gesundheit von Arbeitern und Kindern ernsthaft beeinträchtigt haben, garantiert Chinas dynamische Null-COVID-Politik Chinas stabile langfristige soziale und wirtschaftliche Entwicklung, sagten Beobachter.

Inakzeptables Szenario

Ming Jinwei, ein in Peking ansässiger Kommentator für internationale Angelegenheiten, sagte der Global Times am Mittwoch, dass Verleumdungen durch westliche Politiker und Medien darauf abzielen, den Verstand der Chinesen zu verwirren und die Einheit der chinesischen Gesellschaft zu untergraben.

Unter Berufung auf die Situation in Japan sagte Ming, Chinas COVID-19-Reaktion stelle sich als das kostengünstigste System heraus, und die Chinesen würden die Konsequenzen nicht akzeptieren, wenn China wirklich „flach liegen würde“. Japan ist ein Beispiel für Länder, die die COVID-Politik des „Liegens flach“ anwenden. Mit einer Bevölkerung von 126 Millionen meldete Japan im August die höchsten täglichen Infektionen von über 260.000 mit der höchsten täglichen Zahl von 343 Todesopfern. Laut Ming wurde im August eine durchschnittliche tägliche Zahl von 267 Todesopfern verzeichnet.

Wenn Peking mit 22 Millionen Einwohnern „flachgelegt“ worden wäre, hätte es während des Höhepunkts der Epidemie erheblich mehr als 40.000 tägliche Infektionen mit 40 täglichen Todesfällen gegeben, sagte er.

„Das Szenario für ganz China wäre eine tägliche Infektionsrate von mehr als 1 Million und eine Zahl von Todesopfern von mehr als 2.000, wenn wir nur die Stadtbevölkerung von rund 900 Millionen berücksichtigen“, sagte Ming.

Zhuang Shilihe, ein in Guangzhou ansässiger medizinischer Experte, diskutierte auch das Szenario, dass China mit dem COVID-19 „flach liegt“. Er sagte der Global Times, dass „flach liegen“ Chinas medizinisches System lahmlegen und Regionen in ganz China in Stagnation verfallen würden. In einem solchen Extremszenario wären COVID-19-Daten zu groß, um genau berechnet zu werden, und „schwerkranke COVID-19-Patienten“ könnten die einzige Kategorie sein, die gezählt werden könnte, sagte der medizinische Experte.

Langfristige Entwicklung

Chinesische Beobachter räumten die kurzfristigen Auswirkungen der Null-COVID-Politik auf die chinesische Wirtschaft ein, betonten jedoch, dass ein Angriff auf Chinas dynamische Null-COVID-Strategie auf dieser Grundlage kein vernünftiger Weg sei, um die Auswirkungen der COVID-Reaktion des Landes einzuschätzen.

Cao Heping, ein Ökonom der Peking-Universität, sagte am Mittwoch gegenüber der Global Times, dass die USA als unterstützende Maßnahme für ihren „Leben mit dem Virus“-Ansatz die Geldmenge seit 2021 drastisch erhöht haben, um den Konsum anzukurbeln und damit die US-Inflation auf den höchsten Stand in vier Jahrzehnten zu treiben.

Was noch schlimmer ist, die Stapel von Hilfspaketen der Biden-Regierung sowie die Geldpolitik der quantitativen Lockerung der US-Notenbank haben die Weltwirtschaft infiziert, was zu einer Inflation in Europa, Japan und Australien geführt hat, sagte Cao und erklärte, der Vergleich könne gut erklären, ob Chinas COVID-Reaktion ist vernünftiger.

Die Reaktion auf die Epidemie trage irgendwie auch zu Chinas wachsenden Exporten bei, da ausländische Kunden chinesische Produkte bevorzugen, die in „COVID-freien“ Fabriken mit geringem Risiko einer Ausbreitung des Virus durch den Transport hergestellt werden, sagte Cao.

Chinas Exporte stiegen im August um 11,8 Prozent und verlangsamten sich gegenüber dem Wachstum von 23,9 Prozent im Jahresvergleich im Juli, und Experten sagten, dass das Wachstum trotz einer erheblichen Verlangsamung angesichts einer Reihe von inländischen und externen Herausforderungen immer noch widerstandsfähig ist.

Tang Bei, außerordentlicher Professor an der Schule für internationale Beziehungen und öffentliche Angelegenheiten der Shanghai International Studies University, sagte gegenüber der Global Times, dass mit der wachsenden Zahl von langen COVID-Fällen, die weltweit gemeldet werden, der Nutzen von Chinas Reaktion auf COVID-19 mit der Zeit größer werde und die Entwicklung fortschreiten werde. Chinas Epidemiemaßnahmen werden langfristige „Gewinne“ durch einen positiven Zyklus bringen, in dem gesündere Mitarbeiter eine höhere Produktivität bringen und gesündere Eltern Kinder besser erziehen können, sagte Tang.

Im Vergleich dazu haben die USA, die den Ansatz des „Lebens mit dem Virus“ verfolgt haben, schätzungsweise 16 Millionen Amerikaner im „erwerbsfähigen Alter“ zwischen 18 und 65 Jahren gesehen, die derzeit lange an COVID-19 erkrankt sind. Dies geht aus einem im August veröffentlichten Berichts der Brookings Institution hervor.

Der Brookings-Bericht besagt, dass COVID-19 zwischen 2 und 4 Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht hat, was zu jährlichen Lohnausfällen in Höhe von etwa 170 Milliarden US-Dollar geführt hat.

