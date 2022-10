Able Archer 2022 – Die NATO wird nächste Woche ihre jährliche Atomkriegsübung beginnen. Nur wenige Flugminuten von Russland entfernt. 

by Steven Starr https://nuclearfamine.org

Die NATO wird nächste Woche ihre jährliche Atomkriegsübung beginnen. Bei der Übung „Steadfast Noon“ üben die Luftstreitkräfte von 14 Nato-Staaten von Polen aus einen ersten Nuklearschlag gegen Russland. NATO-Flugzeuge, die Polen verlassen, sind nur wenige Minuten von Russland entfernt.



Das russische Militär muss davon ausgehen, dass jedes Flugzeug, das bei dieser Übung startet, eine scharfe Atomwaffe trägt. Jeder Fehler, der in „Steadfast Noon“ gemacht wird, könnte zu einem schrecklichen Ausgang führen, möglicherweise einem Atomkrieg.

Heute spricht US-Präsident Biden über ein nukleares Armageddon, während sich die USA/NATO im Wesentlichen im Krieg mit Russland befinden. Selenskyj hat die NATO um einen präventiven Nuklearschlag gegen Russland gebeten, und jetzt wird die NATO einen ersten Nuklearschlag gegen Russland üben.



Scott Ritter erinnert uns an die Militärübung Able Archer von 1983, die zu einer Zeit hoher Spannungen mit der UdSSR stattfand. Die USA hatten atomar bewaffnete Pershing-II-Raketen in Deutschland stationiert, die Moskau in 6 Minuten treffen könnten.

Able Archer war eine Übung, bei der ein Atomschlag gegen die UdSSR geübt wurde, der sehr realistisch gestaltet war und neue Formen verschlüsselter Informationen und Funkstille beinhaltete, an der Staatsoberhäupter teilnahmen.



Einige Mitglieder des sowjetischen Politbüros hielten Able Archer für einen Trick, um die Vorbereitungen für einen echten Nuklearangriff auf Russland zu verbergen. Als Reaktion darauf bereitete die Sowjetunion ihre Nuklearstreitkräfte vor und versetzte Luftwaffeneinheiten in Ostdeutschland und Polen in Alarmbereitschaft.

Die 4. sowjetische Luftwaffe begann, in Vorbereitung auf den Krieg Atomsprengköpfe in Kampfflugzeuge zu laden. Die Bedrohung endete mit dem Ende der Able Archer-Übung und der Entscheidung der USA, nicht auf die erhöhte Alarmstufe in der UdSSR zu reagieren.

Klügere Köpfe setzten sich damals durch, aber ich sehe heute in der NATO kaum Beweise für eine solche Führung.

Scott Ritter erinnert uns daran, dass die USA den Teststart einer Minuteman-Rakete zuvor abgesagt haben, um sicherzustellen, dass Russland den Start nicht falsch interpretiert. Ritter sagt, dass die NATO die Nuklearübung Steadfast Noon absagen muss, die einen Massenstart von nuklearfähigen Flugzeugen an der russischen Grenze beinhaltet. Zumindest sollte die Übung nach Spanien oder irgendwo weiter weg von Russland verlegt werden.

Quellen:

https://www.washingtotimes. com/news/2022/oct/12/nato -hold-steadfast-noon-nuclear- drills-despite-ru/

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/11/nato-chief-says-long-planned-nuclear- Exercises-to-go – ahead

VIDEO:

Scott Ritter: https://www.youtube. com/watch?v=UlP6rtawQLo

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related